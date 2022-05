Het Paleis op de Dam staat open voor iedereen. Dat is al jaren zo, maar gek genoeg weten weinig Amsterdammers dat je gewoon kunt ronddwalen in het voormalig stadhuis. Er komen trouwens best veel bezoekers, zo’n 315.000 per jaar, alleen komen die vooral van buiten de stad. Amsterdammers denken blijkbaar: dat officiële ontvangstpaleis van koning Willem-Alexander is niets voor mij.

Omdat er een bijzonder boek is gemaakt over het paleis, door fotografen Arjan Benning en ­Polina Gladkova, kregen collega Lex Boon en ik een rondleiding. De fotografen en de conservator namen ons mee langs de dikke muren van het koninklijk verblijf en de napoleoneske kamers met tierelantijnen. Een bijzondere ervaring: we waren op de Dam, maar waanden ons in de mythische geschiedenis.

Door de verhalen van de fotografen – ze konden voor hun boek jarenlang door het paleis struinen – en hun oog voor details werden we meegenomen in de schoonheid van de kamers en de verhalen die erbij horen. Zo liepen we langs een cellencomplex en het bed van Lodewijk Napoleon en zagen we het vertrek waar De Nachtwacht eens aan de muur hing. Een ‘historische sensatie’ noemde Johan Huizinga zo’n ervaring.

Volgens fotografen Benning enGladkova heeft het paleis een betoverende kracht. Dus mocht u er nog nooit zijn geweest: meteen doen. Ook in de Republiek Amster­dam is het heerlijk jezelf de koning te rijk te voelen.

Judith Zilversmit, chef PS