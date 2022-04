Komt er een jazzclub in Zuidoost?

Beeld Getty Images

Heeft de jazz Zuidoost bereikt?

“Ja, 54 jaar geleden. In Hoogoord woonde Boy Edgar, huisarts en jazzmuzikant, die vertegenwoordigt echt de roots van de jazz in wat toen nog de Bijlmer was. En in de flat Hofgeest organiseerde Anita Porcelijn optredens van gerenommeerde jazzmusici, daar kwamen mensen van heinde en verre op af. De H-buurt was een jazzbuurt.”

U dacht: dat tijdperk ga ik nieuw leven inblazen?

“Na die beginperiode hadden jazzmusici eigenlijk nooit meer een vaste plek in Zuidoost. Er waren alleen nog kleine, bescheiden jazzevents, en twee keer een jazzfestival in de Arena. Maar voor muzikanten is het belangrijk een plek te hebben waar ze kunnen jammen, elkaar ontmoeten, dingen maken. Die vaste plek wil ik graag bieden aan zowel ervaren als jonge muzikanten.”

Nu zoekt u geld?

“Via www.voordekunst.nl hebben we 5665 van de benodigde 11.000 euro binnen. Als het lukt, is dat het startbedrag en kunnen we beginnen met het aanbieden van een plek voor repetities aan vier tot vijf gezelschappen. Dat moet dan uitmonden in twee shows per gezelschap, en in jamsessies. Iedereen moet er kunnen binnenlopen, ik wil het heel toegankelijk maken.”

Waar gaat dat allemaal plaatsvinden?

“De fysieke locatie, het stenen gebouw, weet ik nog niet. Misschien Hartje oude Bijlmer? Amstel 3? Gaasperdam, of de H-buurt? Het moet zeker een plek zijn waar rust en reuring samengaan.”

Gaat u er zelf ook optreden?

“Bij de opening zeker, en ik wil er met mijn ZOJazz Lounge-show ook graag terechtkunnen. In elk geval zal ik de host zijn van sommige avonden.”