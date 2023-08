Kom voor de pizza, blijf voor de scroppinopitcher bij Renato’s in de Vondelparkbuurt

Beeld Koosje Koolbergen

Kim Lakho (35) en Freek Schraa (37) hebben inmiddels tien restaurants en een hotel op hun naam staan. Deze maand openden ze een nieuwe vestiging van pizzeria Renato’s, waar eerder restaurant Forno zat.

De compagnons leerden elkaar kennen op de hogere hotelschool in Den Haag. Samen namen ze in 2013 Renato’s in De Pijp over, de rest volgde. Zo namen ze hotel Poort Beach Boutique in Bloemendaal aan Zee over, waar ze eerder samenwerkten. Ook kochten ze De Pizzakamer en Faam over én openden ze onder meer een Renato’s in Nijmegen, ook op een locatie waar de twee eerder ervaring opdeden.

“We hoeven niet alsmaar groter en groter te worden, maar ik hou het wel in de gaten of er iets interessants te koop staat, of een makelaar belt ons met een voorstel,” zegt Lakho.

Hoewel de vestigingen van Renato’s vrijwel dezelfde kaart hebben, zoals verschillende Romeinse pizza’s met dunne krokante bodem, proberen ze qua interieur en personeel naar de buurt te kijken. Lakho: “Onze bediening hier woont bijvoorbeeld zelf ook al jaren in West, en in ons hotel aan het strand is het interieur vooral met zachte en natuurlijke kleuren.”

Deze Renato’s heeft terracottakleurige muren, donkergroene banken langs de muur en hoge tafels voor de borrelaars. Op de kaart staan een antipasti-plank met Italiaanse vleeswaren, kazen en groenten (€13,95 per persoon), een wisselende pizza van de week en ook glutenvrije pizza’s (+€3,50) met eventueel vegan mozzarella (+€2). Het ijs en het deeg voor de pizza’s en pasta’s worden in hun productielocatie in Houthaven gemaakt.

