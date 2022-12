Kom uit je bubbel: Harold Hamersma tipt deze mousserende wijnen voor een bruisend 2023

Beeld Tess Kievit

Cijfers over de afgelopen vijf jaar laten zien dat de jonge drinker wijn de rug toekeert. Daardoor is het totale omzetvolume sinds 2017 met 8 procent afgenomen. Wijn is iets voor 55-plussers geworden, een groep die inmiddels zelfs al tekent voor de helft van de totale wijnconsumptie in Nederland.

Toch klinkt er ook een beetje goed nieuws in door: less is more, zo blijkt. De jongere wijndrinkers die nog wel ‘aan boord’ zijn, krijgen namelijk steeds meer interesse in betere en duurdere wijnen, terwijl ‘de oudjes’ die categorie al veel eerder ontdekt hebben. En laten daar nu ook de mousserende wijnen onder vallen.

Geweldige alternatieven

Geen wonder dat ik regelmatig zelf ook een koude hand heb, omdat deze een fles belletjes heeft vastgehouden. Bij voorkeur champagne, ook als het eind van het jaar overigens niet in de klok zit. Maar moet het altijd ‘de enige echte’ zijn? Welnee. Er zijn geweldige alternatieven voorhanden die ook op de ‘champagnemanier’ zijn gemaakt (een tweede vergisting op fles zorgt voor al die bruis), maar niet zo mogen heten. Ze komen nu eenmaal niet uit die regio, waardoor deze alternatieven vaak ook veel voordeliger zijn.

Enfin, in deze bijdrage laat ik u namens het proefpanel van mijn wijnwebsite De Grote Hamersma zodoende ook kennismaken met Franse crémants, Spaanse cava, Duitse sekt, Italiaanse spumante en Zuid-Afrikaanse méthode cap classique. Je bent nooit te oud om te leren. En ook niet te jong trouwens. Daarbij garandeer ik u: het is heerlijk lesmateriaal.

Comte de Brismand

Brut Réserve, Champagne, Frankrijk (wit) | Lidl | €15,99

Niet de meest diepgravende of complexe champagne, maar voor een zeer vriendelijke prijs schenk je hiermee een champagne die goed droog is zonder zuur te zijn, die fruit biedt en aangenaam nablijft. En dat kun je van veel duurdere exemplaren niet altijd zeggen.

Xavier Leconte

Brut ‘Coeur d’Histoire’, Champagne, Frankrijk (wit) | Vojacek Wijnen | €29,95

Van een familie die hart heeft voor champagne. Xavier is de vijfde generatie die er doende is, sinds 1980 al. Leuk in dit geval: pure pinot meunier. Die druif tref je niet veel als solist. En met zo’n prijskaartje al helemaal niet. Gul geel fruit (abrikoos-peer-perzik), fijn rokerig, sappige bitters, amandeltjes en fijne zuren.

Louis Roederer

Brut ‘Collection 242’, Champagne, Frankrijk (wit) | Gall & Gall | €49,98

242 vanwege de 242ste oogst die dit familiehuis in de fles heeft gekregen. Fijne mousse, de geur van wit fruit (appel en een niet te rijp peertje) die ook in de smaak terug te vinden zijn. Samen met iets toast en een snippertje amandel. Huischampagne van Burj Al Arab in Dubai, het enige 7-sterrenhotel ter wereld. En dan hier zomaar te koop, bij Gall & Gall.

Marsigny

Blanc de Noirs Brut, Crémant de Bourgogne, Frankrijk (wit) | Jumbo | €9,99

Is ie weer zo goed? Ja, hij is weer zo goed. Doet ie nog steeds 9,99 euro? Ja, hij doet nog steeds 9,99 euro. Marsigny, always a pleasure. Onthoud die naam. Want waarschijnlijk de beste mousserende wijn onder een tientje in de supermarkt. Mollige mousse, frisse vrolijkheid, pit en een flinterende frisheid. Marsigny. Oui, oui, oui!

Langlois-Chateau,

Brut ‘Cuvée LC’ Crémant de Loire, Frankrijk (wit) | Wijnkring | €14,95

In handen van Champagnehuis Bollinger. En die maken lekkere waar, ook in de Loire. Langlois-Chateau werd in 1885 opgericht en produceert, mede met dank aan de knowhow van Bollinger, wijnen van een immer goede kwaliteit. Deze blend van chardonnay en Loiredruif chenin blanc blijft niet achter. Fitte appel, kwieke peer, rijpe meloen en een frisse citruswaas.

Les Hautes Terres

‘Joséphine’ Brut Nature, Crémant de Limoux, Frankrijk (wit, biologisch) | De Bruijn Wijnkopers | €20,50

Crémant de Limoux van druif mauzac. Het klinkt net wat minder vertrouwd dan champagne. Dat heeft z’n voor- en z’n nadelen. Het nadeel is dat u zeer waarschijnlijk tot nog toe door het leven bent gegaan zonder ooit met deze strakdroge, intens fruitige, zeer gedistingeerde mousserende wijn kennis te hebben gemaakt.

Raventos i Blanc 2020

Brut ‘Blanc de Blancs’ Conca del Riu Anoia, Spanje (wit, biologisch) | Perfecte Wijn, Wijnkoperij Bulthuis | €17,95

Klassieke cavaproducent van topniveau. Heeft zelf een denominación de origen in het leven geroepen waar de lat hoog ligt: Conca del Riu Anoia. Mooi mineraal, bloesemend, met een gelaagdheid van rinse appeltjes. Fijn gistig, droog-romig en weldadig droog afdrinkend.

Colombo 2014,

Alta Langa Riserva, Vino Spumante, Italië (rosé, biologisch) |The Wine Connection | €24,80

Niet alles wat bruist in Italië is prosecco. Ziehier een ‘op de champagnemanier’ gemaakte mousserende wijn. Alleen mag je het niet zo noemen als je druivensap zijn tweede vergisting buiten de regio Champagne laat ondergaan. Vijf jaar rijping op eigen gisten. Aardbeitjes met notencrumble, frambozen op velours slippers, snippertje marsepein, slagromigheid en een fijne, droge weldadige afdronk.

Weingut Kampf 2018

Riesling Brut, Sekt, Rheinhessen, Duitsland (wit, biologisch) | Erasmus Wijnen | €17,50

De grootste wijnregio van Duitsland is een paradijs voor jonge, ambitieuze wijnmakers. En Kampf is er zo eentje. Een goede sekt maken van thuisdruif riesling vormde zijn uitdaging. Welaan, gelukt! Strak-appelig, citrusdrive, amandelkick, fijn gistig, kalkdroog en aangenaam ongetemd.

Krone 2020

Brut, MCC, Zuid-Afrika (wit) | Albert Heijn | €9,99

MCC: Méthode Cap Classique, een op de champagnemanier gemaakte mousserende Zuid-Afrikaan van wijnhuis de Twee Jonge Gezellen in Tulbagh. ‘Krone’ op het werk van de twee andere ‘gezellen’ in deze blend: pinot noir en chardonnay, ’s nachts geoogst dus lekker cool. Volle mousse, veel appelfrisheid, citrus en een amandeltje na.