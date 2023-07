Kom kleding passen of kunst kopen bij pop-up Dream Unit in Centrum

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: koop kleding van Negative Feed of kunst van jonge makers bij Dream Unit. ‘Je moet langskomen om onze producten te kunnen aanraken.’

Op de Koningsstraat, vlak bij de Nieuwmarkt, viert een hip gezelschap de opening van pop-upzaak Dream Unit. Binnen bonken beats uit grote boxen, buiten staan jongeren met korte kapsels met grote zonnebrillen en nek- en heuptasjes te borrelen. Oprichters Evy Cornelie (23) en Teun Bouwman (23) hebben hun handen vol tijdens de opening.

Cornelie liep al langer rond met het idee voor een galerie waarin jonge ondernemers, designers en kunstenaars kunnen samenkomen, uitwisselen en exposeren. Zij en Bouwman kwamen drie maanden geleden terug van een wereldreis langs New York, Tokio, Seoul en Ho Chi Minh-stad: “Daar hebben we veel inspiratie opgedaan. We dachten fuck it we gaan dit doen, maar op onze eigen manier.”

Dream Unit wil volgens de oprichters een podium bieden aan ‘underrated makers’, van wie de producten vaak alleen online te vinden zijn. Binnen in de minimalistisch ingerichte winkel ligt onder neonlicht een bonte selectie aan nicheproducten en ontwerpen tentoongesteld: kunstwerken, spiegels, kleding, petten, hoeden en sieraden.

De winkel is bedoeld als een fysieke ontmoetingsplaats voor creatievelingen. Dream Unit doet zoveel mogelijk offline, benadrukt Bouwman: “We hebben geen site, je moet langskomen om onze producten te kunnen aanraken, voelen, en zien.”

Wat zijn de topstukken? Cornelie noemt het fotoboek Dear Future (€55) van fotograaf Zahra Reijs: “De foto’s gaat over je authenticiteit durven uiten. Ze kan fantastisch fotograferen.” Bouwman is enthousiast over Negative Feed, een modemerk waarvan de kleding bedrukt is met een speciale techniek die inkt tot fotoprints verwerkt.

Het duurste item is van het Nederlandse merk Distorted: een masker van 1200 euro. “Dat klinkt duur, maar daar zit zoveel tijd en stof in, zoveel design achter. Laatst werd het ook gedragen door rapper Trippie Redd.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.