Kom en mok maken samen Komok, een kleurrijke galerie en winkel vol kunstwerken

Beeld Daphne Lucker

Het interieur van winkel annex tentoonstellingsruimte Komok is een kunstwerk op zich. De pastelgroene deur en kozijnen steken af bij de perzikkleurige tegelvloer. Kleding van Sarah van der Wilk hangt aan een blauwe stang die ingenieus met touwen aan het plafond is bevestigd. De koraalblauwe sokkels in kronkelige vormen van Vincent Knopper vallen meteen op (vanaf €400).

Kunstenaars Emma Levie (32) en Rachel Sellem (34) leerden elkaar kennen op de Gerrit Rietveld Academie. Toen Levie uit haar vorige studio moest, zijn ze samen deze winkel begonnen. Ze bieden een podium aan dertig kunstenaars en exposeren en verkopen ook hun eigen werk.

“Het is een samenkomst van gebruiksvoorwerpen, kunst en alles wat ertussenin zit,” zegt Sellem. Zoals de handgemaakte keramieken mokken van Sellem (€25) en de aquarelillustraties van voedsel van Levie (ingelijst €320). Daarnaast verkopen ze ook eten, zoals de plantaardige chocoladerepen van Macao Movement (€3,85).

Achter in de winkel is een groot raam, waardoor je de atelierruimte kan zien. Hier maken Levie en Sellem hun eigen kunst en werkt de kleiclub van Sellem. De grijze muren met kasten vol klei en ongeschilderde keramiek vormen een groot contrast met de kleurrijke winkel.

Het woord Komok is een palindroom en een combinatie van de woorden kom en mok, omdat Levie en Sellem beiden keramiek maken. “Veel mensen denken dat het ‘kom ook’ betekent,” zegt Levie lachend. “Dat was niet per se de bedoeling, maar het klinkt wel heel uitnodigend.”

Komok Pretoriusstraat 35

