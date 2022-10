Koken met bloemen of tahin, en Snickers frituren: dit zijn de kookboeken van deze herfst

Al staat er mogelijk nog een Indian summer voor de deur, de herfst is wel degelijk begonnen. Tussen de buien en de zon door leidt culinair kenner Jonah Freud ons langs de kookboeken van dit najaar.

Gruwelijk lekker!

Soraya Riem

Langzaamaan rollen we het tijdperk in van de TikTokkookboeken. TikTok is een voor mij totaal onbekend fenomeen, dus ik stapte hier totaal bleu in, maar ik kreeg via een jeugdig familielid te horen dat Soraya Riem maar liefst 201,4K volgers heeft. Deze meer dan 200.000 kinderen kijken naar haar kook- en eetfilmpjes via TikTok. Het boek van Riem is het eerste Nederlandse TikTokkookboek, in Engeland verscheen er onlangs ook een, waar de grote chef Gordon Ramsay (55 jaar oud) zich aan heeft verbonden. De grootste groep TikTokgebruikers is tussen de 13 en 18 jaar oud. Het is altijd toe te juichen om deze groep jonge mensen aan het koken te krijgen. Ik persoonlijk had bij de keuze van de gerechten dan iets meer rekening mee gehouden met deze doelgroep; truffelrisotto met knolselderij en penne alla vodka – tsja. Hopelijk verhuizen de TikTokgebruikertjes het boek mee als ze op kamers gaan.

Spectrum, €24,99

Restaurant de Tuinkamer – Natuur op je bord

Alwin Leemhuis en Gitta Luiten

In het Overijsselse Schuinesloot liggen de Priona Tuinen. Het geeft niet als je daar nog nooit van hebt gehoord, maar daar komt nu verandering in. In die tuinen, die in de jaren zeventig zijn ontworpen door het kunstenaarsduo Henk Gerritsen en Anton Schlepers, is namelijk restaurant De Tuinkamer gevestigd. En daar wil je heen! Chef Alwin Leemhuis kookt er met de bloemen, groenten, kruiden, knollen en wortels uit de prachtige tuin binnen handbereik. Reserveer vast voor welke viering dan ook volgend jaar en gebruik ondertussen dit prachtige, onlangs verschenen boek. Daar valt prima uit te koken als je een keer groots wilt uitpakken: tahin van zonnebloempitten, in walnootblad gegaarde vis en een dessert van pastinaak en zoute drop. De helft van het boek is een moestuingids, ook daar is veel plezier aan te beleven.

Fontaine Uitgevers, €42,99

Over frituren

Meneer Wateetons

F*ck de airfryer, dat staat op de sticker die voorop het knalroze boek Over frituren is geplakt. Een nieuw boek van de zogenoemde Meneer Wateetons, die van mening is dat frituren de beste kooktechniek op aarde is. Het is een typisch Wateetonsboek; net zoals eerder over onder andere roken en rotten beschrijft hij op zijn kenmerkende spitsvondige toon de techniek en het gebruik van verschillende soorten olie om alle mogelijke ingrediënten te frituren. Van patates frites, wat, zoals ongeveer alles tegenwoordig, een hele discussie op sociale media oproept, (is het nou patat of friet?) tot kroketten, loempia’s en gefrituurde Bounty’s en Snickers. Je kunt je lol op met de friteuse, mits je maar wel zorgvuldig met het vet omgaat en het altijd na gebruik zeeft en donker bewaart.

Fontaine Uitgevers, €32

The Green Kitchen – Quick & Slow

David Frenkiel en Luise Vindahl

David Frenkiel en Luise Vindahl hadden ruim dertien jaar geleden waarschijnlijk niet kunnen geloven wat een succesvol kookboekduo ze zouden worden. Ze begonnen toentertijd met een blog met vegetarische gerechten die ze klaarmaakten tijdens het rondreizen in hun camper. Van het blog kwam een boek en van het eerste boek kwam het volgende boek en nu is er het zesde boek. Geheel in de tijdgeest Quick & Slow, de Engelse titel is in de Nederlandse uitgave gebleven. Snelle gerechten voor door de week, iets minder snel voor in het weekeinde. Gefermenteerde friet is een van de recepten in het boek, interessant om een keer uit te proberen. Bietenlatkes met mierikswortelroom en hasselbackaardappels met boerenkool in saffraandal ga ik ook zeker een keer maken.

Becht, €25,99

Rauwe vis

Carrie Solomon

Ceviche, het van oorsprong Peruaanse rauwe visgerecht, is wereldberoemd. Er zijn boeken over volgeschreven en restaurants naar genoemd. Dat er veel meer gerechten met rauwe vis zijn te maken is minder bekend, het wordt zelfs vaak een beetje eng gevonden om het te verwerken. Dit boekje geeft meer dan zestig recepten met rauwe vis. Voor de hand liggend als sushi en tartaar van vis, maar ook carpaccio van rauwe vis en salades. Het is niet het meest spannende kookboekje van deze herfst. Aardig als ideeënboekje voor bijvoorbeeld voorgerechtjes en de nog altijd populaire borrelplank.

Terra, €24,99

De smaak van het bos

Bernadette Wörndl

Waldkochbuch heet dit boek oorspronkelijk. Ik zag het al eerder dit jaar in Duitsland in een boekhandel liggen en viel voor de prachtige cover die het boek daar had. Inhoudelijk gevuld met gerechten die ingrediënten bevatten die je in het bos kunt vinden en dat had ik nog niet eerder gezien. Beukenzaailingsalade, ingemaakte kornoeljebessen en dennennaalden-panna cotta. Natuurlijk wordt veel gebruikgemaakt van paddenstoelen en wild, waaronder een wildzwijnburger. Er is alleen ergens iets misgegaan: voor de Nederlandse vertaling is niet de cover gebruikt waardoor ik in eerste instantie het boek oppakte en erin ging bladeren. Er is een, in mijn ogen, ronduit lelijke cover voor in de plaats gekomen. Zonde.

Sterck & De Vreese, €24,95

Mezcla

Ixta Belfrage

Ixta Belfrage (de auteur van dit boek) schreef eerder samen met Yotam Ottolenghi het boek Flavour. Ook in Flavour zagen we al dat Belfrage daar een draai gaf aan de recepten van Ottolenghi; (nog) meer gebruik van ingrediënten en smaakcombinaties die je zelf niet snel zou bedenken. Belfrage was onlangs in Amsterdam om haar boek te presenteren. Een vrolijk jonge dame die roots heeft in Brazilië en Mexico wat ze in haar recepten combineert met haar Engelse achtergrond. Over het algemeen zien we vrij complexe recepten in Mezcla. Het zijn nieuwe combinaties en momenteel ‘hippe’ ingrediënten als tahin, udon noedels, miso en orzo worden veel gebruikt. Een uitdagend kookboek!

Fontaine Uitgevers, €32,99

Moro easy

Sam en Sam Clarck

Het is eigenlijk vloeken in de kerk, maar Covid heeft ook iets goeds voortgebracht. Door de gedwongen sluiting van hun restaurant, is het echtpaar Sam en Sam Clarck van restaurant Moro in Londen achter hun bureau gaan zitten om een nieuw boek te schrijven. Jongere mensen hebben nog nooit gehoord van de Moroboeken, hen moest ik uitleggen hoeveel mensen er schatplichtig zijn aan hun receptuur. Die is namelijk fantastisch. Stukgekookt door velen, onder wie ikzelf. Hun eerste boek verscheen in 2001. Ook dit nieuwe boek maakt mij bijzonder gelukkig. Nu nog alleen in het Engels verkrijgbaar, maar in het voorjaar 2023 verschijnt de Nederlandse vertaling.

Ebury Press, €37,50

Tahin

Esther Erwteman

Elders op deze pagina schrijf ik het ook: Tahin behoort tot de hippe ingrediënten van deze tijd. Kenners wijzen erop welke tahin je wel moet gebruiken en welke niet, en we leren dat zelf tahin draaien van sesamzaad lang niet zo eenvoudig gaat als zelf pindakaas maken van pinda’s. Er is witte tahin van gepeld sesamzaad en donkere tahin van ongepeld. Esther Erwteman van het sympathieke Esther’s Cookery in de Gerard Doustraat schreef een heel boek over (het gebruik van) tahin. Ruim honderd gerechten waar tahin als ingrediënt in voorkomt: spruiten, aubergines, courgettes, wortelen, soep en koek – alles wordt op smaak gebracht met tahin.

Fontaine Uitgevers, €33,99

Wat de Surinaamse pot schaft

Hendrina Seppen-De Wekker

Achter dit facsimile boekje uit 1939 zit een verhaal. In het kort: dit boekje is voortgekomen uit een tentoonstelling die in Suriname werd georganiseerd. De Surinaamse bevolking was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zo bang dat er voedselschaarste zou komen, dat zij massaal ging hamsteren. De regering besloot daarop een tentoonstelling van inheemse producten te organiseren, met daaraan gekoppeld een kookwedstrijd. De ingestuurde recepten voor deze wedstrijd zijn opgenomen in dit boekje. Daarin ook een pamflet met algemene wenken bij het koken met veel nuttige adviezen, waaronder ‘Wees zuinig op uw brandstoffen, dus kook voordelig en ook goed. Door hard koken is nog nooit een gerecht eerder gaar geworden, wel echter aangebrand.’ Een advies wat we ook nu nog ter harte kunnen nemen.

Uitgeverij Dubois, €17,50