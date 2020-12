Kok Donovan Kraag: ‘Mijn droom is koken voor Willem-Alexander en Máxima’

Beeld Nosh Neneh

Park

“Gaasperpark. Ik woonde een tijd op de Leerdamhof, mijn balkon was midden in het park. Als ik mijn raam opendeed, hoorde ik de vogels. Het is een van de ­weinige parken waar nog alles mag. Je kunt er joggen en barbecueën en kinderen kunnen er fijn spelen. In de zomer zijn er ook festival als Amsterdam Open Air en het Reggae Lake Festival, dan komen er mensen uit het hele land naar het park. Hartstikke leuk.”

Mijn buurt

“Ik woon sinds vier jaar op de IJdoornlaan in Noord. Voor mij echt een A-locatie. Lekker dicht bij de Ring, je hebt een bioscoop, het Noorderpark en veel mooie horeca­gelegenheden.”

Beste plek om te relaxen

“Ik ben sinds kort bezig met food photography en oefen graag op de NDSM-werf. Daar is veel hout en roest. Dat inspireert me enorm, dingen waarvan je kunt zien dat ze hebben geleefd. Vroeger deed ik mijn borden­opmaak altijd strak en wit, nu wil ik antieke borden, met een verhaal over de juiste klei. Als een bord heeft geleefd en je legt er een stoer gerecht op, vind ik dat heel tof.”

Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark. Beeld Nosh Neneh

Monument

“Het monument voor de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark is heel mooi. Het is anders dan een standaard standbeeld, er zit een verhaal in. Het is rauw en puur, ook door de roest die erop zit. Ik kom zelf uit Suriname, daar ben ik geboren. Nu ik ouder word, verdiep ik me meer in het ­slavernijverleden. Na de demonstratie van Black Lives Matter op de Dam werd er veel over gepraat, dat vond ik heel goed. Ik heb het gevoel dat het nu ­stilletjes verwatert. Zonde, we ­moeten dit echt vasthouden.”

Favoriete markt

“Die in de Amsterdamse Poort. Daar voel ik een bepaalde warmte. Ik koop er vooral Surinaamse producten, zoals wilde spinazie, kousenband en tayerblad. Surinaamse groenten zijn peperduur geworden, maar daar kun je nog goede ­kwaliteit halen voor een goede prijs.”

Mooiste herinnering

“Ik ben enorm fan van het Koninklijk Huis. Mijn vrouw lacht me er nog steeds om uit. Toen Willem-Alexander en Máxima trouwden, heb ik de hele dag ­achter het Paleis op de Dam gestaan. Ik was van plan om maar een uurtje te blijven. Toen ze naar buiten kwamen, stond ik helemaal vooraan. Máxima zwaaide en maakte tegelijk oogcontact, dat vergeet ik nooit meer. Mijn grootste droom is om ooit eens voor ze te koken.”

Lekkerste broodje

“In de Amsterdamse Poort zit sinds kort Mixed Flavour, een Surinaamse afhaalzaak van jonge ondernemers waar ook vegan broodjes en gerechten worden verkocht. Heel vernieuwend, de vegan keuken is bij Surinamers nog niet zo gangbaar. Ik eet het liefst een broodje bakkeljauw. De pistolet is mooi knapperig en zacht van binnen, dat zijn echt dingen waar ik op let.”

De stad ontvluchten

“Als ik me terug wil trekken, ga ik naar Schellingwoude en Durgerdam. Dan haal ik koffie bij de Landmarkt en pluk ik eetbare viooltjes langs de dijk. Die bloemetjes stop ik in een bakje met vochtig papier, zodat ze mooi blijven en ik ze thuis in een vaasje kan zetten.”

Beste restaurant

“Bij Ricardo’s in de Javastraat hebben ze Surinaams zoals Surinaams hoort te smaken. Zelfs een simpele nasi smaakt er niet standaard. Er zit passie in en de smaak is altijd constant.”

Ik voel me Amsterdammer omdat...

“Ik hier gezien mag worden en vrij mag zijn.”

Kerk

“Ik ben gelovig en ga elke week naar De Rots Amsterdam op de Paasheuvelweg. Ik kwam daar vier jaar geleden voor het eerst toen de gemeente er een ondernemersconferentie had georganiseerd. Het raakte me meteen, ik ben er nooit meer weggegaan. Ik haal er zoveel energie uit om God te aanbidden. Op zondag tank ik energie voor de rest van de week.”

Kerst in Amsterdam

“Kerst staat voor mij in het teken van familie en stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus. Het is een dag van vrede, liefde en warmte. Lekker de kachel aan en spelletjes spelen. Tweede kerstdag werk ik altijd. Normaal doe ik grote dinnershows, maar die gaan door corona niet door. Dit jaar kook ik thuis bij een groot gezin in Ouderkerk aan de Amstel. Ik vind het een enorme eer als mensen mij uitkiezen om voor ze te koken.”