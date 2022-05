Koffie en tosti’s bij De Parkwachter: ‘Het moet vooral laagdrempelig zijn’

Beeld Sophie Saddington

Voor wie in het Westerpark hard heeft gelopen of een potje heeft getennist en trek heeft in koffie of ijs, is sinds vorige week De Parkwachter geopend. Gelegen naast de tennisbaan en achter het spartelbadje is de kiosk weer eens wat anders dan de hippe restaurants die om de haverklap openen en sluiten in het park.

Eigenaar Nicole Nuijens (37) is de kiosk samen met haar man begonnen, na eerdere vestigingen in het Amstel- en Beatrixpark. “Mensen kunnen eigenlijk voor alles en nog wat bij ons terecht: koffie, ijs, tosti’s, maar bijvoorbeeld ook zonnebrand of een badmintonset. Er zijn al veel mooie zaken in het Westerpark, dus we proberen vooral aanvullend en laagdrempelig te zijn.”

Soms (zoals bij zware neerslag) zal er wat eerder dan om 17.00 uur gesloten worden, maar het parkvolk wordt wel altijd vanaf 9.00 uur ontvangen. Nuijens geniet vooral van de verschillende soorten mensen die er door de dag heen komen. Ze probeert voor al die mensen een goed buurtgevoel te scheppen. “’s Morgens vroeg komen veel wandelaars met honden, die zijn altijd in voor een praatje bij hun kopje koffie. Overdag veel jonge kinderen die wel een ijsje lusten en later meer sporters die wat te drinken willen, zeker met warm weer.”

Er zijn huisgemaakte suikervrije waterijsjes zoals aardbei-balsamico en peer-vlierbloesem (€1,75), koffie (€2,25) en ham-kaastosti’s op Turks brood (€4,50). “We hebben voor alle partijen wat. Maar het blijft simpel, het is gewoon raamverkoop.”

De Parkwachter Westerpark 5

