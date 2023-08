Koen Langedijk (18) gebruikt zijn Museumkaart optimaal en wil alle 500 musea bezoeken: ‘Het tempo zit er redelijk goed in’

Koen Langedijk (18) vatte deze zomer het plan op om alle 500 musea op de Museumkaart te bezoeken. Aan ambitie geen gebrek.

Jeetje.

“Ja, het is nogal wat.”

Hoe ontstond dit krankzinnige idee?

“Het begon ermee toen mijn vriendin en ik elkaar ontmoetten, een paar maanden geleden. We kenden elkaar via onze studie Cultureel Erfgoed, en onze eerste date was dan ook in een museum. We bedachten toen dat het best leuk zou zijn om samen alle musea te bezoeken die op de jaarkaart staan. En dan ook meteen een Instagrampagina op te zetten, foto’s te maken, verslagen te tikken en te delen. Het goed aanpakken, kortom.”

Hoeveel hebben jullie er inmiddels bezocht?

“We zijn in juni begonnen en hebben er nu 35 afgetikt. Het tempo zit er redelijk goed in.”

Boezemt het geen angst in? Jullie moeten er nog 465.

“Ach, we zijn het gewend. Voor onze studie bezoeken we veel musea. En daarnaast: we hebben geen haast. Er is geen deadline. Wel pakken we het een beetje georganiseerd aan. Eerst in en rondom Amsterdam, en dan uitwijken naar andere provincies.”

Hoelang verwacht je hiermee bezig te zijn?

“Minstens twee jaar. Misschien wel vijf.”

En jullie relatie…

“Ja, ja... We gaan er natuurlijk vanuit dat we bij elkaar blijven. En anders… gaat er misschien één iemand door met het project?”

Wat willen jullie verder met de Instagrampagina ‘Museumpjes’?

“Het is een klein project dat we leuk vinden voor onszelf. En natuurlijk hopen we via Instagram anderen te enthousiasmeren om naar een van de door ons bezochte musea te gaan. Maar, wat ons opviel: er bestaat niet echt een fijne website waarop je eenvoudig een specifiek museum kunt zoeken, bijvoorbeeld met een bepaalde kunststroming. Het zou daarom kunnen dat dit project ooit uitmondt in zo’n soort website.”

Heb je alvast een aanrader?

“Singer Laren, in Laren, dus. Veel impressionisme, mijn favoriete kunststijl.”