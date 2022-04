Koekje erbij? Bij Betjeman & Barton maken ze zelf de melange van de thee

Beeld Daphne Lucker

Een theeliefhebber zal wanneer hij binnenkomt zijn ogen uitkijken. Op planken aan de muur staat een waar arsenaal aan potten met allerlei soorten thee. Tegen een andere wand staan potten, kopjes en schoteltjes en aan de balie in het midden van de ruimte kan je een aantal soorten thee proeven.

De deuren van Betjeman & Barton in de Baarsjes zijn zaterdag officieel pas geopend, maar klanten kunnen er nu al terecht voor hun kop thee. Het koppel Dineke en Mark van Bommel is eigenaar van de Nederlandse tak van het Frans-Engelse bedrijf. De winkel aan de Jan Evertsenstraat is de eerste vestiging in Amsterdam.

“We combineren producten van ons eigen delicatessenbedrijf Bommel & Bommel met die van Betjeman & Barton,” zegt Dineke. “Koekjes en andere lekkernijen gaan natuurlijk goed samen met de thee. We kopen onze eigen thee in en maken de melange zelf, daar zijn we uniek in. We merken dat mensen vanuit heel Nederland ervoor langs komen.” Het stel wil zo het aanbod in Amsterdam verbeteren en uitbreiden. “Thee is eigenlijk zoals wijn, er zijn allerlei soorten en bereidingsprocessen, je kan het zo gek maken als je zelf wil.”

Thee kan voorverpakt of per kilo gekocht worden. Populair zijn de Lundi Light (€59,90 per kilo) en de Pouchkine (€65 per kilo), pakjes thee met 25 zakjes kosten rond de 11 euro. Van de delicatessen is de nieuwste rage de siropen, die goed als basis kunnen gelden voor een (alcoholvrije) cocktail, en ongeveer 10 euro per fles kosten. De absolute bestseller volgens de Bommels zijn de Cartwright & Butler-koekjes in blik (€7 à €12).

Betjeman & Barton Jan Evertsenstraat 23

