Ko Hage fotografeerde de (semi-)eilanden van Amsterdam

We hebben indertijd smakelijk gelachen om de Parool-collega die het in een reis­reportage had over ‘een geheel door water omgeven eiland’. Alsof dat omringende water niet juist een eiland definieert. Toch gaan we in Amsterdam heel losjes om met de term. Eilanden genoeg in de stad, maar los van het vasteland liggen ze niet. Altijd is er wel een dijk of brug die ze verbindt.

Toch ervaart fotograaf Ko Hage (47) op die Amsterdamse semi-eilanden wel degelijk een eilandgevoel. “Het Java-eiland en KNSM-eiland bereik je via een verbindingsdijk. Er is ook een brug. Toch voel ik me door al dat water echt op een eiland. Op IJburg heb ik hetzelfde gevoel.”

Adviseur en fotograaf

Dr. Hage moeten we eigenlijk zeggen, want als bioprocestechnoloog promoveerde hij in Wageningen op ‘de biologische afbraak van chloorhoudende oplosmiddelen’. Hij verdient de kost als bodemadviseur, maar is ook fotograaf. In 2015 studeerde hij af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Voor Het Parool maakte hij eerder onder meer een reportage over bomen in de stad en fotografeerde hij in Weesp. Zelf woont hij in Nijmegen.

Op zijn website schrijft hij dat hij het liefst de ‘niet geënsceneerde werkelijkheid’ fotografeert. Gewoon een beetje rondlopen en kijken wat hij tegenkomt, daar houdt hij van. Mensen komen niet heel veel voor op zijn foto’s.

Bogortuinparkstrand, Java-eiland (3085 inwoners). Beeld Ko Hage

Windroosplein, Wittenburg (2190 inwoners). Beeld Ko Hage

“Ik ga ze niet per se uit de weg, maar ik ga ook niet naar ze op zoek. Als er al mensen op mijn foto’s voorkomen, zijn ze echt onderdeel van het decor.”

Echt gezellig is het niet vaak op Hage’s foto’s. Hij moet lachen om die constatering, maar er zit wat in, geeft hij gelijk toe.

“Voor jullie bijlage over Weesp werd me gevraagd ook gezellige terrasjes in het oude centrum te fotograferen. Dat zijn geen zaken waar ik uit mezelf op af zou gaan. Bij dit eilandenproject zag ik het meest op tegen het fotograferen van Realeneiland. Die nieuwe eilanden vind ik veel interessanter om in beeld te brengen. Ik houd van lijnen en gebouwen.”

Prinseneiland. Beeld Ko Hage

Oorlogsmonument ‘Zeeman op de uitkijk’, Java-eiland. Beeld Ko Hage

IJburg beviel hem goed. “De eerste keer dat ik er was, viel het me op dat het een beetje op Almere lijkt.” Au, dat doet zeer bij de schrijver van dit stukje, die op IJburg woont. “Nou ja, ik heb het dan over het deel van Almere dat in dezelfde tijd werd gebouwd als IJburg. Je ziet veel overeenkomsten in stijl.”

Wat hem verder opviel op IJburg: “Je hebt er van die vrije kavels. Mensen bedachten hun eigen huizen. Het resultaat is afwisselend en eenvormig tegelijk, dat fascineert me.”

Als fotograaf die liever niet te veel mensen op zijn foto’s heeft, was IJburg voor hem een ideaal werkterrein. “Het is er echt stil. Rond de Albert Heijn is het hectisch, maar je hoeft maar een stukje door te lopen en het is weer rustig. Door dat alom aanwezige water had ik het gevoel op vakantie te zijn.”

(Voor die laatste opmerking krijgt Hage alsnog een denkbeeldige groene krul achter zijn naam.)

Die afkeer van gezelligheid, heeft hij die alleen als fotograaf of ook in het dagelijks leven? “Nee hoor, totaal niet. Ik woon in Nijmegen in een huis uit 1906. Vlakbij zijn allemaal gezellige cafés met terrassen, heel leuk.”

Stadsstrand bij IJburg. Beeld Ko Hage

IJburglaan, IJburg (23.710 inwoners). Beeld Ko Hage

Zicht vanaf de Panamalaan. Rechts op de foto: Entrepotkade, Cruquiuseiland (3586 inwoners). Beeld Ko Hage

Steigereiland, zicht op woningen aan Schokkerjachtdijk, IJburg. Beeld Ko Hage

IJburglaan, IJburg. Beeld Ko Hage