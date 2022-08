Knalroze panterprint en vrolijke spikkels: de borlotti is het mooiste boontje ter wereld

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op borlottibonen.

Mijn ouders kochten dertig jaar geleden een vervallen boerderij in een dorpje op de grens van de Bourgogne en de Champagne. Dertig jaar klussen en familie­vakanties verder is het een fantastische plek om onze zomers door te brengen. Of eigenlijk iedere vakantie. De dagen worden gevuld met bezoekjes aan lokale markten en we koken met het aanbod van de boeren die daar hun waar verkopen.

Parelmoer

Op de markt in het dorp Tonnerre staat iedere week een biologische groentekraam met een fantastisch aanbod. We kochten een grote zak verse borlottibonen. Dat zijn de mooiste boontjes die er bestaan. De buitenkant van de peulen heeft een soort grillige, knalroze panterprint met witte en groene accenten. Vanbinnen hebben de bonen iets parelmoerigs en zijn ze vrolijk roze en paars gespikkeld.

De borlotti wordt vaak met de Italiaanse keuken geassocieerd en is daar inderdaad erg populair, maar de boon is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Amerika, waar hij cranberryboon wordt genoemd vanwege zijn fel paarsroze kleur. In ons land wordt borlotti ook als kievitsboon verkocht.

In de tijd dat ik in de keuken werkte, kreeg ik eens gigantisch op mijn sodemieter omdat ik een pan bonen te gaar had gekookt. Twee koks hadden een uur zitten doppen en ik was de minkukel die ze had laten verpieteren. Ik was het er niet mee eens en probeerde mijn chef ervan te overtuigen dat bonen niet teveel bite moeten hebben, maar het hielp niet.

Gelukkig heb ik nu geen heetgebakerde chef die over mijn schouder meekijkt en me dwingt half rauwe bonen te serveren. Wat mij betreft mogen bonen namelijk goed gaar zijn.

Voor de bonenliefhebber is dit een topseizoen. Verschillende boonsoorten worden nu geoogst. Toch zijn bonen het hele jaar door met ons. Borlottibonen laten zich goed inblikken en drogen. Ingeblikte exemplaren zijn perfect voor een snelle salade of stoof. Gedroogd laten ze zich na een paar uur koken weer van hun beste kant zien.

Zo mooi als ze rauw zijn, ­blijven ze helaas niet: de kleurrijke boon verandert tijdens het koken in een grauwig exemplaar.

Salade van borlotti en pruimen Ingrediënten - 2 bospeentjes

- 1 stengel bleekselderij

- 2 laurierbladeren

- 1 tak tijm

- 1 tak rozemarijn

- 300 gram verse borlottibonen (gedopt)

- 350 gram mirabellen (of andere stevige pruim)

- 1 citroen

- 1 dl olijfolie

- 30 blaadjes basilicum Bereiding Schil de bospeen en snij deze in kleine blokjes, snij de bleekselderij in even grote blokjes. Breng een grote pan water aan de kook en blancheer (kort koken) hierin de bospeen en selderij. Ik laat ze in een zeefje zakken zodat ik ze er makkelijk uit vis, maar dat kan ook met een schuimspaan of zeef. Gebruik nu dit water om de bonen in te koken. Doe de bonen erin. Bind de laurier, tijm en rozemarijn samen en gooi die erbij. Laat de bonen 50 minuten tot een uur koken en proef of ze gaar zijn. Als je ze lekker vindt, giet je ze af. Vang de bonen op in een vergiet en laat ze afkoelen. Ontpit de pruimen en snij de mirabellen (die zijn klein) in kwarten. Als je grotere pruimen gebruikt, snij ze dan in meer stukjes. Maak een dressing van sap van 1 citroen en olijfolie. Meng de afgekoelde bonen met de pruimen en dressing en breng op smaak met genoeg zout en zwarte peper. Pluk de blaadjes basilicum en meng door de salade. Serveer voor de lunch of als bijgerecht.