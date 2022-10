Kluun & Lola: ‘Hij laat ons zelf nadenken over drank en drugs’

Schrijver Kluun (58) schreef al een boek over pubers, maar weet er met drie dochters ook alles van. Lola van der Klundert (14) vindt haar vader niet streng. ‘Omdat ik niet iets stiekem hoef te doen, gedraag ik me juist verantwoordelijk.’

Kluun (58)

“Mijn drie dochters zijn inmiddels 24, 18 en 14 jaar, en sinds drieënhalf jaar zijn daar de twee kinderen van mijn vrouw bijgekomen. Het werd dus de hoogste tijd voor een boek over pubers. Voor Help, ik heb een puber, ben ik in het onderwerp gedoken. Ik zie de puberteit als een soort theater waarbij je als ouders voortdurend op de eerste rij zit te kijken naar een heel vermakelijk stuk, met een stel nogal egocentrische spelers in de hoofdrol. Mijn boodschap aan ouders is dat je mededogen moet hebben met je puber, beweeg met ze mee, anders heb je 24 uur per dag ruzie.

Bij Lola heb ik het idee dat ze meer aan het puberen was rond haar twaalfde. Ze was toen wat zwaarmoedig en kon wel eens boos de deur uitstormen. Lola is gevoelig en heel slim, eenmaal op de middelbare school was het al duidelijk dat het reguliere schoolsysteem niet goed bij haar past. Van het Barlaeus ging ze naar de Vinse School en inmiddels zit ze op de Democratische School, waar ze een heel andere invulling geven aan hoe pubers het beste leren.

Ik heb me weleens zorgen gemaakt om haar gemaakt, maar ik heb de indruk dat het nu allemaal wel losloopt. Ze heeft leuke vrienden, haar Engels is beter dan dat van mij en op haar twaalfde ging ze al zelfstandig met de trein. Ze is ook supercreatief en monteert filmpjes voor TikTok.

Onze woonboot is altijd een zoete inval met alle vrienden van de kinderen. Ik vind dat heel gezellig, het doet me denken aan mijn eigen puberteit in Brabant waar voor het stappen ook iedereen bij ons thuis langskwam. Ik heb niet veel regels, behalve dat ze hun rommel opruimen en af en toe een tientje moeten achterlaten op tafel voor het leegtrekken van de koelkast. Strenge ouders creëren stiekeme kinderen, aan verbieden doe ik niet. Wel leer ik ze verstandig te zijn; als ik een bepaalde hoeveelheid drugs neem overleef ik het wel, maar zij niet.

Ik vind het belangrijk dat ze op elkaar letten en altijd laten weten waar ze zijn, zodat ik me geen zorgen hoef te maken. Ieder jaar gaan we met het hele samengestelde gezin op vakantie, dat is geweldig, maar ook een kostbare grap. Mijn vrouw en ik zijn daarom op zoek naar een vaste plek in Spanje, waar wij allebei kunnen schrijven, en waar onze kinderen dan, mét aanhang, altijd welkom zijn.”

Lola van der Klundert (14)

“In zijn boek omschrijft papa vier typen pubers en vier typen ouders. Ik zit op het randje van Depri Puber die richting Super Puber gaat: dat is de puber die veel leert en ook veel lol maakt. Papa vindt zichzelf wel de Volwassen Ouder, de ouder die zich kan inleven in pubers, maar ook regels stelt. Ik denk dat ie dat inderdaad wel is, al kan hij soms ook een Neushoorn-ouder zijn, eentje die heel onredelijk is en meteen ‘nee’ zegt tegen iets, zonder dat hij er goed over heeft nagedacht. Wat wel fijn is, is dat als hij onterecht boos of chagrijnig reageert, na een uurtje even langskomt om oprecht sorry tegen me te zeggen. Andersom doe ik dat ook bij hem.

Wat papa ons wil meegeven, is dat we de regie hebben over ons eigen leven en dat we nooit afhankelijk moeten zijn van een ander. Toch wilden hij en mama me dit jaar een bepaalde richting opduwen qua schoolkeuze. Het ging mij veel te snel en daar ben ik toen echt heel boos over geworden. Ik heb het toen besproken met papa’s vrouw, die psycholoog is. Uiteindelijk hebben we het met elkaar uit kunnen praten en hebben ze beloofd mij de dingen in mijn eigen tempo te laten doen.

Papa en ik delen een interesse in muziek, we gaan vaak samen naar concerten, hij heeft wel een hippe smaak. Laatst waren we nog met het hele gezin naar Kendrick Lamar en we zijn ook met zijn tweetjes naar Harry Styles en Billie Eilish geweest. Hij interesseert zich sowieso voor wat ons bezighoudt. Soms corrigeren we hem als hij dingen zegt die echt niet woke zijn en dan luistert hij en wil hij graag weten hoe het ook anders kan.

Wat ik soms wel irritant aan hem vind, is dat hij vaak roept dat alles wel goed komt. Soms ben ik gewoon even heel teleurgesteld of gefrustreerd en dan vind ik hem wat al te optimistisch. Streng is ie niet, we hoeven bijvoorbeeld nooit met zijn allen aan tafel te eten. Ik vind het ook goed dat hij ons zelf laat nadenken over allerlei dingen, zoals drank en drugs. Ik merk dat vrienden met strengere ouders veel meer de behoefte voelen om zodra het kan keihard te gaan smoken of drinken. Omdat ik niet iets stiekem hoef te doen, gedraag ik me juist verantwoordelijk.”