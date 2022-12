Kleine wasjes, grote wasjes: zo houden zij hun wasserette draaiende in de energiecrisis

Torenhoge energierekening of niet, deze wasmeesters en wasserijhouders wassen, drogen, vouwen en persen stevig door. ‘Mijn opa waste al voor de koninklijke familie; hij haalde het wasgoed op in het Paleis op de Dam.’

Tanzila Malik (56), eigenaar van wasserette Easy Laundry aan de Maasstraat

Tanzila Malik van Easy Laundry: ‘Ik heb alles gedaan om de vaste klanten niet kwijt te raken.’ Beeld Marjolein van Damme

“Tot een jaar geleden was ik huisvrouw, maar ik kwam wel langs in de wasserette toen mijn man hem nog runde. In december kreeg hij de diagnose kanker. Hij is snel achteruitgegaan, in april overleed hij. Vanaf dat moment heb ik de wasserette overgenomen en heb ik er alles aan gedaan om de vaste klanten niet kwijt te raken. We wassen veel voor voetbal- en hockeyteams en mensen uit de buurt. Ook komen er veel studenten langs. Maandag en dinsdag zijn de drukste dagen: iedereen komt na het weekend de was brengen.”

“ Tijdens corona had de wasserette bijna geen klanten meer, in die tijd hebben we schulden gemaakt. Sinds de dood van mijn man ben ik heel hard aan het werk om die allemaal af te betalen. Nu de energierekening ook veel hoger is dan normaal, weet ik soms ook niet goed meer wat ik moet doen. Ik heb de prijzen nog niet verhoogd omdat ik mensen niet wil afschrikken. Gelukkig geven veel klanten fooi, dat voelt fijn.”

“Mijn zoon helpt me met het runnen van de wasserette, hij zorgt ervoor dat we online vindbaar zijn. Mijn man was nogal ouderwets, we hebben niet eens een pinautomaat. Na de jaren van de coronacrisis en de dood van mijn man is het nu moeilijk om ook de energiecrisis door te komen, maar ik probeer me sterk te houden en het goed te doen. Ik heb mijn handen en ik kan werken. Als de wasserette kan blijven bestaan, ben ik trots. Dat is wat mijn man zou hebben gewild.”

Jamal (wil niet met achternaam en leeftijd in de krant), werkt bij wasserette The Wash Company aan de Haarlemmerdijk

‘Ik zwaai naar iedereen die langsfietst en me begroet.’ Beeld Marjolein van Damme

“Deze wasserette bestaat al vijfendertig jaar en ik werk hier twintig jaar. Het verschil met nu en de tijd waarin ik begon is dat het rustiger is dan vroeger. Meer mensen hebben tegenwoordig zelf een was­machine en willen hun was zelf doen. We wassen niet voor hotels of bedrijven, onze klanten zijn alleen particulieren uit de buurt.”

“Mensen kunnen hier zelf hun was doen, maar we wassen en stomen ook wel in opdracht. Veel klanten brengen hun wasgoed in de ochtend voordat ze naar hun werk gaan, ik zorg ervoor dat hun kleding en beddengoed aan het eind van de middag weer lekker schoon en fris is. Lekker makkelijk, waarom zou je het niet doen? Je hoeft je schone was alleen nog maar in de kast te schuiven.”

“Omdat zo veel mensen uit de buurt hier langskomen, ben ik een bekend gezicht. Ik zwaai naar iedereen die langsfietst en me begroet. Het voordeel van werken in een wasserette is dat het heel makkelijk is, dat vind ik het leukst aan mijn werk. De energiecrisis zet ons wel aan het denken. We gebruiken veel water, gas en elektriciteit. We hebben de prijzen nog niet verhoogd, maar dat zullen we waarschijnlijk wel moeten gaan doen. We hopen dat onze klanten het begrijpen en er niet moeilijk over gaan doen.”

Eigenaar Hanni Berger-Reijmers (64) en directeur Bas Berger (38) van wasserij Sneeuwwit in de Oude Leliestraat.

‘Sommige Jordanezen komen hier al vanaf het begin.’ Beeld Marjolein van Damme

Bas: “We zijn een wasserij, geen wasserette. Dat betekent dat mensen hier niet zelf kunnen wassen, maar dat wij de was aannemen, draaien, vouwen en door de mangel halen.”

Hanni: “Wasserij Sneeuwwit is een echt Amsterdams familiebedrijf. Mijn schoonvader startte de zaak in 1939, mijn man en ik namen hem in 1979 over en nu is Bas aan de beurt.”

Bas: “Ik ben opgegroeid in de wasserij, de karren gebruikte ik als doel bij het voetballen op straat. Het was niet vanzelfsprekend dat ik het bedrijf zou overnemen, maar een paar jaar geleden werd het toch aantrekkelijk om met mijn studie bedrijfskunde een frisse wind door de zaak te blazen.”

Hanni: “We zijn nauw verbonden met de buurt; we doen het linnengoed voor veel verschillende horecazaken, maar we hebben ook veel particuliere klanten. Sommige Jordanezen komen hier al vanaf het begin. Om de hoek woont een oudere dame die haar was al naar mijn schoonvader bracht.”

Bas: “Mijn grootvader waste ook voor de koninklijke familie. Hij haalde de was op bij het Paleis op de Dam. Hij fietste er echter niet rechtstreeks naartoe. Eerst maakte hij met de bakfiets een rondje door de Jordaan, zodat hij tegen iedereen kon zeggen dat hij onderweg was naar het paleis. Tegenwoordig wassen we ook voor een aantal BN’ers in de stad. Maar of je nu de koning bent of niet, we leveren iedereen dezelfde kwaliteit.”

Hanni: “Bella de herdershond is onze huismascotte. Sommige mensen fietsen speciaal langs om haar even gedag te zeggen. Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat we haar al veertig jaar hebben, maar ze is de vierde herder op rij die ons bijstaat in de wasserij.”

Bas: “Natuurlijk hebben we zorgen om de energieprijzen, maar als rasondernemers weten we ook hier wel weer een mouw aan te passen.”

Celal Pamuk (56), eigenaar, en Altinay Hasanov (43), wasmeester bij wassalon De zeepbel aan de De Clercqstraat

‘Alles hier kost energie, van de koffiemachine tot de drogers.’ Beeld Marjolein van Damme

“Toen ik De zeepbel zeventien jaar geleden overnam, was die nog gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Na een brand zijn we verhuisd naar de De Clercq­straat. Ik rij de hele stad door om was op te halen en te brengen bij onze klanten. We wassen linnengoed voor restaurants, kleine hotels en particuliere klanten. Ik run de zaak samen met mijn vrouw, maar Altinay werkt al twaalf jaar bij me als wasmeester. We wassen, drogen, vouwen en persen.”

“Onze vaste klanten blijven ons trouw, ook nu we de prijzen hebben verhoogd door de hoge energieprijzen. Alles wat ik hier doe, kost energie. Dat begint al ’s ochtends vroeg als ik de koffiemachine aanzet, maar ook het draaien van de drogers, het warme water voor de wassen, de stoom voor de persen en de brandstof voor het rondrijden met de was. Ik hou alle lasten goed in de gaten met mijn boekhouder, maar het is afwachten wat er in januari gaat gebeuren.”

“Met de inflatie, salarisverhoging voor het personeel en de onzekere energieprijzen is het wel erg spannend. Gelukkig run ik mijn wasserette met veel plezier en ken ik veel mensen uit de buurt; we zorgen goed voor elkaar.”

Tarek Abdalla (49), eigenaar van wasserette Waspunt aan de Meeuwenlaan

‘Ik heb wifi en een aquarium, zodat mensen zich thuis voelen.’ Beeld Marjolein van Damme

“Voordat ik deze wasserette runde, had ik hier om de hoek een sigarenwinkel. Ik ben een echte ondernemer, dat zit in mijn Egyptische bloed. Ondernemen is leuk, totdat het onzeker wordt, zoals nu. De coronacrisis is nog maar net voorbij en dan is er nu de onzekerheid rondom de energierekening. Ik ken genoeg ondernemers die de handdoek al in de ring hebben gegooid.”

“Ik probeer te besparen waar ik kan; de lampen en de verwarming staan bijvoorbeeld uit. De wasprijzen verhoog ik niet omdat ik merk dat veel van mijn klanten het al financieel moeilijk hebben. Ik was voor veel mensen uit de buurt. Toeristen, maar ook ondernemers zoals de bakker, de visboer en het pizzarestaurant op de hoek.”

“Als mensen hun eigen was komen doen, mogen ze wachten in de zithoek – ik bied gratis wifi aan. Ook staat er een aquarium in de wasserette, zodat mensen zich hier een beetje thuis voelen als ze wachten.”

“Mijn vrouw Heba start in de ochtend de wasserette op, ik kom meestal in de middag als zij naar huis gaat om er voor de kinderen te zijn. We hebben er drie en ze volgen allemaal een opleiding. Ik verwacht niet dat ze de wasserette overnemen; het liefst zie ik ze iets anders doen dan de hele dag wasjes draaien.”