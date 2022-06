‘Klein vakantieoord’ Baro serveert Mexicaanse taco’s en Spaanse streetfoodgerechten

Beeld Daphne Lucker

Bij openluchtrestaurant Baro in Amsterdam-West zorgen de kleine palmbomen, gevlochten rotanstoelen en bohemian sierkussens voor een ontspannen vakantiegevoel. Op het grote terras kun je de hele dag in de zon zitten, met uitzicht op het water en voorbijvarende boten. Een ideale plek om even te ontsnappen aan de drukte van de stad.

“We willen dat onze gasten zich hier in het buitenland wanen,” zegt manager Raul Nuver (35), die afkomstig is uit Guatemala en zich thuis voelt in het concept. “Het is een soort klein vakantieoord waar je tot rust kan komen.”

Baro is onderdeel van restaurant Daalder, dat sinds 2019 uitgebaat wordt door horecaondernemer Frans van Dam en chef-kok Dennis Huwaë. In het pand zijn twee aparte keukens, die Baro en Daalder van elkaar scheiden. Tijdens de pandemie kwamen Van Dam en Huwaë op het idee om een bruisende ontmoetingsplek te creëren.

Vanaf 12 uur ’s middags zijn mensen welkom voor een cazuela de tequila-cocktail (€12), Mexicaanse veggie al pastor-taco’s (€16) of maisbrood met een dip (€8). Grotere gerechten, zoals gebakken dorade (€18,50) en sticky ribfingers (€18,50), worden in de schaduw onder de parasols geserveerd. Met slecht weer is er bij Baro genoeg plek om te schuilen.

Bij het ondergaan van de zon, met relaxte muziek op de achtergrond, hoopt Nuver dat gasten een zweem van zuidelijke sferen ervaren. “Net als in Ibiza of Tulum.”

Baro Postjesweg 1

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.