Kledingmerk Rails opent in de Negen Straatjes: ‘Een effortless California-stijl’

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: de eerste Nederlandse vestiging van kledingmerk Rails opent in de Negen Straatjes.

Midden in de Railswinkel staat een grote tafel met stapeltjes kleding en planten op de houten vloer. De rest van de pastelkleurige zomerse kledingstukken hangt in kledingrekken langs de wand. Het donkere groen van de planten vormt de enige uitzondering op het zachte kleurenpalet.

Na een treinreis door Europa begon de in Los Angeles geboren Jeff Abrams (40) het kledingmerk Rails, dat een brug wil slaan tussen Californië en Europa. “Het draait om een effortless California-stijl – die blijkt op meer plekken aan te slaan.”

Rails begon in Los Angeles als groothandel, maar toen de collectie groeide, kwamen eigen winkels. Dat de keuze voor de zevende winkel op Amsterdam viel, komt voornamelijk door de internationale aantrekkingskracht van de stad. “Het is een geweldige plek om klanten van over de hele wereld te zien,” zegt Abrams.

De zachte tinten, lichte materialen en fijne prints passen bij de Californische achtergrond van het merk: zomers, luchtig en nonchalant. Verder is Rails het soort winkel waar moeder en dochter samen naartoe kunnen: “Dan koopt de dochter de items die influencers dragen, zoals de azuurblauwe jurk van satijnen crêpe stof (€238). De moeder kiest dan bijvoorbeeld de top in diezelfde stof (€128).”

Dit idee geldt ook voor vader en zoon, die hier matchende zwembroeken (€78) en shirts (€128) kunnen vinden. En ook moeder en oma kunnen samen slagen bij Rails. “Er is een sterk element van veelzijdigheid, klanten waarderen dat.”



