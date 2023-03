Klap je laptop open bij Café Celia in hartje Amsterdam

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: klap je laptop open in de nieuwste flexwerkplek van de stad: Café Celia.

Voor iedereen die zo nu en dan het (thuis)kantoor wil verlaten, is er in hartje centrum nu Café Celia: de nieuwste aanwinst van hotel Kimpton De Witt, waar ook restaurant Celia en cocktailbar Super Lyan te vinden zijn. Met de komst van het café kun je hier nu desgewenst van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vertoeven, ook als je niet in het hotel verblijft.

Het idee is ontstaan als een verlengde van het restaurantconcept. Sebastiaan Ambagstheer (37), food and beverage director bij het hotel: “Bij het restaurant heerst een avondsfeer, lekker eten en drankjes doen aan de bar. We wilden daarnaast een plek creëren voor overdag, waar je kunt flexwerken en die toegankelijk is voor iedereen.” Je hoeft dus niet te betalen voor een werkplek.

Het draait bij Café Celia om balans, met een nadruk op gezond eten. “Het café is het kleine zusje van het restaurant.” Er hangt een serene rust, met subtiele achtergrondmuziek. Over het interieur is zichtbaar goed nagedacht. Het heeft mooie blauwtinten, natuurlijke materialen en veel daglicht – het werk van het designteam van Jacu Strauss, dat ook verantwoordelijk is voor het interieurontwerp van het Pulitzer Hotel.

Voor de invulling van de kaart zijn verschillende samenwerkingen aangegaan. Zo wordt er koffie geschonken van Uncommon (americano €3,50), zijn er sapjes van Joe & The Juice (€6) en kun je een bagel bestellen van Breadwinner (gemiddeld €12), dat de bagels speciaal voor Café Celia maakt.

“De bezoekers van Café Celia zijn heel gevarieerd, van jetlagged toeristen tot zakenmensen en freelancers. Er is voor ieder wat wils op de kaart.” Het idee: voor mensen uit Amsterdam en omstreken is dit een nieuwe, fijne werkplek, voor hotelgasten een aangename aanvulling op wat er al was.

Café Celia Nieuwezijds Voorburgwal 5, Centrum Onder meer op de kaart De vegan cinnamonroll (€4). Bijzonder Voor de vaste gast en koffieleut is er een strippenkaart. Hiermee spaar je voor een gratis koffie. De koffiebonen, van Uncommon, worden ook los verkocht (€10). Openingstijden Café Celia is zeven dagen per week geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.