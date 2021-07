Klaar met Tinder? Laat je koppelen door een niet-oubollig datingbureau

Beeld Shutterstock

Waarom is het toch zo moeilijk om een serieuze relatie te vinden via een datingapp?

“Het aanbod is overweldigend, en veel mensen zitten erop met lage verwachtingen. Ze weten dat niet iedereen serieus is op apps als Tinder. Het contact is vluchtig, gesprekken lopen vast, iemand doet zich anders voor dan hij of zij is. Kortom: veel decepties.”

Heeft u dat zelf ook meegemaakt?

“Daar heb ik zeker ervaring mee. En ik ben er ook helemaal klaar mee.”

Dus werd het tijd voor iets nieuws?

“Mijn beste vriendin, Denise Kos, en ik vroegen ons af: als het niet via datingapps is, waar komen we dan de juiste partner tegen? Dus gingen we op zoek. De datingbureaus die we tegenkwamen, waren vrij oubollig. We wilden eigenlijk een bedrijf opstarten zoals wij zelf zijn: we staan hip in het leven, zijn energiek en zelfbewust, hoogopgeleid met een goede baan, houden van reizen, werken aan persoonlijke ontwikkeling en wining en dining. Niet te chic, maar ook zeker niet te low key. Het idee is dat we een society creëren met like-minded people van tussen de 25 en 55 jaar. Voorlopig nemen we geen members aan uit ­Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland. We zijn in Amsterdam gevestigd.”

En vervolgens offline daten?

“Als je je aanmeldt, maken we eerst een afspraak om je beter te leren kennen. We stellen een profiel op en proberen je te koppelen aan een ander profiel binnen ons netwerk. Wanneer we een match vinden, kun je die accepteren en vervolgens op date gaan.”

Waren jullie altijd al van het koppelen?

“We hebben in ons privéleven ontzettend veel mensen gekoppeld en hebben een groot sociaal netwerk. We ­kregen vaak de vraag: zijn jullie journalist of van de recherche? Dat komt omdat we altijd zo geïnteresseerd waren, veel vragen stelden en ook echt doorvroegen. We hebben nu van onze hobby ons werk gemaakt.”

Is het in deze tijd nog mogelijk om de ware liefde op straat tegen te komen?

“Ik geloof erin dat dat nog steeds kan. Maar heb je een druk leven of een drukke baan, dan kan het handig zijn het uit te besteden.”