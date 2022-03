Kitsch Kitchen is terug met vrolijke producten voor in huis uit Mexico, Vietnam en India

Eigenaar Ingelies Straatemeier in Kitsch Kitchen op de Haarlemmerdijk. Beeld Sophie Saddington

‘Todo para el hogar’ staat in sierlijke letters op de roze muur van de winkel geschreven. ‘Alles voor in huis’ betekent het en dat is waar Kitsch Kitchen vanaf de grond tot het plafond vol mee staat. Op een rechthoekige, lichte houten tafel midden in de zaak staat een Frida Kahlo en Diego Rivera-vazenset (€54,95) gevuld met witte en paarse kunstbloemen, omringd door glazen kaarsenhouders (€14,95) en luciferdoosjes met een día de los muertos-schedel (€4) erop.

27 jaar geleden begon Kitsch Kitchen met een kraam op de Noordermarkt. Vier jaar geleden sloot de winkel op de Rozengracht noodgedwongen zijn deuren. Nu is eigenaar Ingelies Straatemeier (59) terug op de Haarlemmerdijk. “Ik miste een fysieke winkel en het contact met de Amsterdammer,” zegt Straatemeier. “Wij horen in deze buurt, tussen de slager en de kaasboer.”

De winkel werkt samen met kunstenaressen uit Mexico, Vietnam en India. “Onze producten zijn niet alleen vrolijk en kleurrijk, ze zijn ook nuttig en authentiek. Elk product is een toevoeging aan je huis.” Veel kitsch vind je er dus niet.

Straatemeier is net terug van een trip uit Mexico. “We reden van atelier naar atelier, waar we nieuwe producten uitproberen en kleurrijke ontwerpen bedenken. Elk dorpje is gespecialiseerd in een specifiek soort aardewerk.”

Achter in het pand is een ruime, lichte kamer omgetoverd tot pop-upwinkel van het Amsterdamse interieurmerk Studio Roof van Romy Boesveldt (53) en Ilya Yashkin (54). Aanstaande zaterdag presenteren de winkels twee nieuwe collecties op de officiële opening, met handgemaakt aardewerk van het Mexicaanse atelier Manos Que Ven en kleurrijke beschilderde houten objecten van Studio Roof.

Kitsch Kitchen Haarlemmerdijk 48

Tips? open@parool.nl