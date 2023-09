Kip, rook en Burna Boy: als het leven spontaan vlamt in het Nelson Mandelapark

Kees van Unen bezoekt de oases van de stad die alleen bestaan in de zomer; Ted Struwer verbeeldt ze. In deze laatste aflevering: een spontane straatbarbecue op de Karspeldreef.

Dwars door het Nelson Mandelapark in Zuidoost loopt de Karspeldreef. Een drukke weg, met aan beide kanten groene weides. Aan die weg: een parkeerplaats. Een doodnormale, met de auto’s schuin ingestoken, geen enkele reden om hier meer tijd door te brengen dan strikt noodzakelijk. Op de meeste avonden tenminste. Op bijna alle avonden, maar niet vanavond. Vanavond is het leven zomaar hier.

In een hoek staan drie auto’s bij elkaar met de achterklep open, uit een knots van een speaker komt muziek en overal staan boodschappentassen. Daaromheen lukraak opengeklapte campingstoelen en centraal: een barbecue. “Bier?” vraagt een jongen die ooit geboren werd in Oeganda, en daarna: “Kip?” Iedereen die langskomt is welkom, er komt bijna niemand langs.

Schriftelijk aangemeld

Het mag niet, hier barbecuen, want als de gemeente érgens de reglementen over op orde heeft, dan is ’t het barbecuebeleid. Per park, soms zelfs per parkdeel staat genoteerd of het is toegestaan en hoe dan. Alleen op strikt aangewezen plekken meestal, of alleen – zoals in het Nelson Mandelapark – als het twee weken van tevoren schriftelijk is aangemeld op het stadhuis.

Een begrijpelijke poging tot controle is het, maar hoeveel controle heeft een mens nu eigenlijk? Meestal komt controle neer op de schijn ervan. Iets waar je ver mee kan komen, maar het blijft een abstract concept, niks absoluuts. En behalve abstract is controle begrensd. De ware verlossing zit in het loslaten van controle, de overgave aan toeval. Dat is een levenswijze waar geluk in schuilt: het mooiste gebeurt altijd onbedacht.

Deze barbecue bijvoorbeeld, die niet mag, maar er wel is. Die ontstond gewoon, toen twee vrienden in het park nog eens twee vrienden belden, en die hadden nog een zus en een zwager en nu zijn ze met tien, en hé, daar komen elf en twaalf. Er zijn tassen met eten, met bier en sterk. Niks is afgesproken en tegelijk ontbreekt het aan niks.

Burna Boy

Straks zijn ze vertrokken en is dit gewoon weer een parkeerplaats. De auto’s schuin ingestoken, een plek om hard voorbij te rijden of hoogstens een auto neer te zetten, maar allang niet meer het toevallige epicentrum van een zomeravond, ontsnapt aan regels en afspraken. Tussen de kipkluiven op de barbecue dwarrelt rook omhoog, een lage streep avondzon speelt ermee. Uit de speaker: Gbona van Burna Boy. Op het ritme knikt een hoofd mee, red cup rum-cola in z’n hand: licht, los en tegelijk alles onder controle.