Kinderwinkel JunJun begon een eigen kledingmerk in de lockdown

Ka Yee en Guust Knispel van kinderwinkel JunJun. Ka Yee: ‘We trekken nu meer mensen van buiten Amsterdam.’ Beeld Daphne Lucker

Wat heeft de lockdown voor uw zaak betekend?

“Veel producten die we in de winkel verkopen, hebben we op Marktplaats, Instagram en Facebook gezet. Zoals kleding, speelgoed, spelletjes en boeken. Het merendeel is tweedehands. Dat deden we voor de lockdown ook al, maar nu veel meer. Ik was vooral heel druk bezig met het beantwoorden van vragen; of we nog bepaalde producten of maten hadden.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Ik hoop nu dat het weer als vanouds gaat. We zijn heel blij dat we zonder afspraak open mogen, want ik denk dat mensen niet zo snel eerst een afspraak maken als ze langs willen komen. Het is vooral jammer dat we de feestdagen hebben gemist. Maar we hebben door social media wel meer bekendheid opgebouwd, denk ik. We trekken nu meer mensen van buiten Amsterdam en we hebben zelfs pakketjes verstuurd naar Duitsland of België.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Tijdens de lockdowns dachten we na over wat we nog meer naast JunJun konden doen. Mijn vriend heeft toen afgelopen jaar een eigen kledinglijn ontwikkeld, die we zelf bedrukken. Het heet .fett Koncept, als in ‘vet’, maar dan anders geschreven. De kleding verkopen we in een aparte webshop, maar ook in JunJun.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Ik vind het heel leuk wat ik doe. Dat vind ik heel belangrijk. Ik wilde gewoon alles op alles zetten om met JunJun door te kunnen gaan. Ergens anders werken is lang zo leuk niet. Ik wist dat als we weer open zouden gaan het weer goed zou komen.”

Wat heeft u als eerste gedaan toen de boel weer werd versoepeld?

“We wilden graag uit eten, maar dat kon helaas nog steeds niet, dus hebben we thuis uitgebreid gekookt en een borreltje gedaan. Ik hoorde dat het in de winkel een drukke dag was. En ik heb meteen op social media gepost dat we zo blij zijn dat we weer open mogen. Ik heb veel zin om er weer voor te gaan.”

