Kindervermaak op camping Bakkum: ‘Desnoods huren we hijskranen in’

Uit een speakertje op de picknicktafel schallen de hiphophits van nu, op tafel staat een blikje Red Bull en er ligt een pakje sigaretten. Om de tafel zitten Romy Bosman (22), Robbie Visscher (16) en Nina Duits (18). Nou ja, zitten: ze zijn voortdurend in beweging, geinen met elkaar, dansen op de muziek, zingen mee, hangen op de veranda van hun blokhut. Ze maken deel uit van het recreatieteam op camping Bakkum en hebben nu lunchpauze. Ze wachten op Lizzy Verweij (19) en Sanne Brussel (18), die boodschappen doen. Als de twee terugkomen met tassen vol brood, beleg en bakken vol sushi – vanavond hoeft er niet gekookt te worden – worden ze onthaald onder luid gejuich.

De lunch bestaat vandaag uit tijgerbrood en tal van salades uit plastic bakjes: kipsalade, hamsalade, eiersalade. Aan de muur hangt het handgeschreven schema voor vandaag: Eeki’s ochtenddisco en ­CreativitiTIJD zijn al achter de rug, straks wordt er voorgelezen en het spel Vliegend tapijt gespeeld. Maar eerst: ­aanvallen.

“Noem ons geen animatieteam,” zegt Alexander van der Doorn (38, verzorgd uiterlijk, heldere groene ogen), die talent trainer en trotse teamleider recreatie op Bakkum is. Dit jaar werd hij door FNV Recreatie verkozen tot Nederlands beste praktijkopleider recreatie. “Bij het woord animatie denken ­mensen dat we alleen maar knutselen en dansen, terwijl wat wij doen veel breder is.” Hij spreekt daarom consequent over ‘het recreatieteam’.

Beeld Marie Wanders

Waar veel campings externe partijen inhuren, zoals Animatiewerk of TOP-Recreatie, gebeurt op Bakkum alles in eigen beheer. Romy (blond, lange nepwimpers) werkte voor zo’n animatiepartij op andere campings voordat ze hier assistent-teamleider werd. “De teamleider bedacht de activiteiten, wij voerden ze uit. Ik deed vaak drie keer per week hetzelfde. Daar was ik een nummer, hier is veel ruimte voor eigen inbreng. En is er meer afwisseling en vrijheid. Zo heb ik in overleg met Alexander mijn eigen dansles ­ontwikkeld: Romy’s Showballet. Een uurtje per week leer ik kinderen zelfbedachte dansjes.”

1,88 euro per uur

Het team bestaat uit twaalf jongeren, veelal tieners die hier stagelopen via de Cosmo Academy. Op die mbo-school worden leerlingen opgeleid voor een carrière in de entertainment- of evenementenbranche. Tegen een stagevergoeding van 1,88 euro bruto per uur (zo’n 65 euro per week) ­werken ze twee zomermaanden fulltime op de camping. Werktijden: van 8.30 uur tot 20.00 uur. “Ze hebben lange pauzes,” zegt zegt Van der Doorn. “Dus per dag werken ze uiteindelijk acht uur.”

Na vijf dagen werken zijn ze twee dagen vrij. “Dan adviseer ik ze ook echt naar huis te gaan. Want als je hier bent en een kind vraagt of je wilt voetballen, zeg je dan nee? Dat kan niet. Zolang je op de camping bent, ben je aan het werk.” Inwoning is gratis; de medewerkers verblijven in ­houten blokhutten aan de rand van het terrein. Eten is voor eigen rekening.

De teamleden krijgen de ruimte om zelf de activiteiten in te vullen. “Ze zijn vrij om fouten te maken,” benadrukt Van der Doorn, die behalve teamleider acteur, stemacteur, presentator en entertainer is. Alles wat het team bedenkt, wordt eerst aan hem voorgelegd. En voor hem kan het nooit te gek. “Ik wil altijd méér. Als ik te horen krijg dat iets niet kan, zorg ik ervoor dat het toch lukt. Al moet ik er ­hijskranen voor inhuren. Ik ben soms een pain in the ass voor de directeur, ja.”

Geen concessies

Zo heeft hij voor deze zomer met zijn team de voorstelling Twee Musketiers bedacht. “Niet drie, dat is zo gewoon. In onze versie gaan er twee op zoek naar de derde.” Hij wil graag paarden in het stuk. “Grote, zwarte paarden. Dus ik heb samen met een stagiair maneges gebeld, maar we konden alleen pony’s krijgen. Ik doe niet aan ­concessies, dus dat gaat niet door.”

Het gaat om creatief durven denken, zegt de teamleider. Omdat de stagiairs in opleiding zijn, moeten ze dat soms nog leren. De ‘knutsel’ van vanochtend – een blauwe inktvis met zilveren glitters – kan beter, vindt Van der Doorn. “Die hadden ze vorige week zelf bedacht. Kom op, het is gewoon een stuk papier. Ik ga dat wel aan ze terugkoppelen, het moet minstens 3D zijn.”

Deze vakantie worden er bijvoorbeeld metershoge bouwwerken geknutseld, zoals een raket, draak of piratenschip. Om dat te kunnen realiseren, heeft hij kunstenaars ingeschakeld. “We willen een uitgebreider en ander soort programma aanbieden dan andere campings,” legt Van der Doorn uit. “Kinderen zijn veeleisender geworden omdat ze thuis al zo verwend worden en geen lange spanningsboog meer hebben.”

Met een simpel potje voetbal hoef je bij hem niet aan te komen. “Dan wil ik dat er een profvoetballer komt, die een echte scheidsrechter meeneemt. Dat ze een ­clinic geven en dat er een band langs de lijn staat. Dat hebben we in voorgaande jaren weleens gedaan. Je moet groots ­denken, downsizen kan altijd nog.”

Camping Bakkum heeft dan ook een vrij groot budget ter beschikking, zegt hij, waardoor veel van zijn ideeën uitvoerbaar zijn. Hoe groot dat budget is? “Ik heb de duurste afdeling van de camping. Laat ik het daar op houden.”

Recreatieteamleden Robbie en Nina. Onder: Nina, Amber, Valentijn en Robbie. Beeld Marie Wanders

Kippendansje

Het aanbieden van kinderactiviteiten op camping Bakkum begon zo’n zeventig jaar geleden, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De organisatie was toen in handen van Kampeervereniging Bakkum, de uitvoering werd gedaan door vrijwilligers – vaak ouders die op de camping stonden. “Het was veel sport en spel,” zegt verenigingsvoorzitter Mark Klokkemeijer desgevraagd per mail. “Een groot evenement was ­bijvoorbeeld de jaarlijkse Jeugddag, met een fanfare en openluchttheater.”

Naarmate er meer tweeverdieners ­kwamen, slonk de groep vrijwilligers. Tegenwoordig organiseert de Kampeer­vereniging enkel simpele activiteiten als klaverjassen en darten, meer voor de oudere doelgroep. Sinds tien jaar heeft de camping een eigen recreatieteam, waarvan Van der Doorn nu vijf jaar teamleider is.

Een centrale rol in het kinderprogramma is weggelegd voor mascotte Eeki, een uit de kluiten gewassen eekhoorn die nu tien jaar op de camping rondloopt. Spreek niet over een pak, de camping­eekhoorn wordt elke ochtend door een van de teamleden ‘wakker gemaakt’ voor Eeki’s ochtenddisco. “In Disneyland gaat het toch ook niet over wie vandaag het Mickey Mouse­pak aan heeft? Het is een eigen karakter, en dat is leeftijdloos. Zo houden we de magie in stand,” zegt Van der Doorn.

Een centrale rol in het programma is weggelegd voor mascotte Eeki. Beeld Marie Wanders

Op deze ochtend is het rustig tijdens Eeki’s ochtenddisco. Er staat een tiental peuters en ouders om Eeki en het team heen. “Vaak staan hier wel zo’n tachtig tot honderd kinderen op het veld.” Romy zweept het publiek op: “Zijn jullie allemaal een beetje wakker?!” Het kippenlied wordt ingezet, met bijbehorend dansje: ‘Alle kippen verzamelen… Kippie, kippie, tok, tok. Allemaal hier komen, allemaal op stok. In het kippenhok, jawel! Ga maar lekker eitjes leggen.’

Dit jaar kwamen de stagiairs voor het eerst al twee weken voor de start van de zomervakantie naar de camping. Van der Doorn: “Als het rustig is, kunnen ze ­wennen aan het ritme en zich nog beter voorbereiden op de drukte.”

Patricia Paays assistent

Dankzij zijn ruime budget én uitgebreide netwerk in de entertainmentindustrie weet Van der Doorn jaarlijks grote namen te strikken. Zo geeft astronaut André Kuipers dit jaar een lezing en prijkt Patricia Paay aan zijn zijde tijdens de presentatie van Bakkum’s Got Talent, de jaarlijkse talentenshow. “In een ver verleden was ik haar personal assistant. Ze was altijd te duur, maar dit jaar is het me eindelijk gelukt.”

De afgelopen twee jaar nam Patty Brard de copresentatie voor haar rekening. “Ik kan wel in mijn eentje op het podium gaan staan, maar op deze manier bieden we de gasten een bulk extra beleving.”

Beeld Marie Wanders

Beleving waarvoor gasten soms speciaal naar de camping komen, zegt Van der Doorn. “Dan bellen ouders om te vragen in welke week de kindermusical wordt georganiseerd en boeken ze die week een plek.”

Welke kwaliteiten moet een teamlid bezitten? “Passie voor het blij maken van mensen, en dan vooral kinderen. Creatief durven denken. Stagiairs die niet verder komen dan trefbal, hoef ik niet. Kunnen luisteren naar de gast, jezelf ondergeschikt maken; alles moet bedacht worden vanuit de gast. Het interesseert me geen moer dat je moe bent, uit bent geweest, je niet lekker voelt. Als het echt niet gaat, meld je je ziek.”

Vinden de stagiairs het niet lastig te allen tijde uitbundig te zijn? Nee, zegt Romy. “Ik ben best wel outgoing. Soms krijg je te maken met lastige ouders of kinderen, maar die moet je gewoon positief benaderen.”

Ook voor Robbie, die adhd heeft, is dit werk ideaal. “Ik kan mijn energie op de juiste momenten inzetten. Mijn vrienden zeggen weleens: dat is toch niets voor jou? Dat is toch meer iets voor meisjes? Maar wat wil je dan? Elke dag op kantoor zitten? Buiten uit je lunchtrommeltje een broodje eten in de pauze? Mij niet gezien.”

Bakkums recreatieteamleider Alexander van der Doorn. Beeld Marie Wanders