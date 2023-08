Kinderraad Amsterdam zoekt nieuwe leden. Ines (11): ‘Je mag gewoon je mening geven’

Ines uit Amsterdam-West.

Wat is er zo leuk aan de kinderraad?

“Ik vind het leuk om te praten over onderwerpen die Amsterdam kunnen verbeteren, samen met andere kinderen van mijn leeftijd.”

Wat voor onderwerpen zijn dat?

“Bijvoorbeeld verkeersveiligheid, armoede, klimaat en pesten.”

Hoe bepaal je die onderwerpen?

“Toen we begonnen in de kinderraad, mochten we stemmen over welke onderwerpen we wilden bespreken in vergaderingen. We verzamelden zoveel mogelijk informatie en stelden een advies op, dat we voorlegden aan de wethouder.”

Hoe was dat?

“Heel leuk. Soms was een onderwerp bekend voor me, maar soms ook niet, bijvoorbeeld toen een jongen vertelde hoe hij was gepest op school. Daar heb ik veel van geleerd.”

Deed de wethouder ook iets met jullie advies?

“Hij legde ons advies voor aan de volwassen raad. Zo konden we uiteindelijk een schoolstraat openen. Dat houdt in dat er tijdens schooltijd een paaltje op de weg wordt neergezet, waardoor er geen auto’s kunnen rijden. Dat is veilig.”

Heb je iets gedaan waar je trots op bent?

“Ik mocht tijdens de Slavernijherdenking op het Surinameplein wat vertellen. De burgemeester was er, net als wethouders en allemaal kinderen van de basisschool. Het was een beetje spannend, maar het ging heel goed en het was heel leuk.”

Waarom zouden kinderen zich moeten aanmelden voor de kinderraad, vind jij?

“Het is een leuke ervaring waar je heel veel van kan leren, en je maakt kennis met heel veel nieuwe kinderen. En: wanneer je je stem mag laten horen, kun je niets goeds of fouts zeggen. Je mag gewoon je mening geven.”

Kinderen kunnen een filmpje insturen tot 17 september. Aanmelden kan via amsterdam.nl/kinderburgemeester.