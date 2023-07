Kinderombudsman Anne Martien van der Does: ‘In Amsterdam slapen kinderen in kelderboxen’

Als kinderombudsman zag Anne Martien van der Does (64) veel kinderen vermalen worden door de regels. Nu gaat ze met pensioen. ‘Ik kan eindeloos voorbeelden aandragen van hoe het systeem niet werkt, maar daarmee verandert dat systeem nog niet.’

Twee jaar had ze nog door mogen gaan, maar de Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does (64) heeft besloten er een punt achter te zetten. Na acht jaar trouwe dienst gaat ze per 1 oktober met pensioen (ze wordt opgevolgd door Annemarie Tuzgöl-Broekhoven).

Van der Does schreef een brief aan de gemeenteraad: ‘Er wordt ook in 2023 nog te veel beleid gemaakt en uitgevoerd zonder dat de belangen van kinderen een eerste overweging zijn. Dat blijvend onder de aandacht brengen van alle spelers in de gemeente is een uitdaging. Een uitdaging waarvoor na acht jaar een nieuwe frisse blik en aanpak goed is.’

Mag ik dat vertalen als: na acht jaar met mijn kop tegen een muur aanlopen, is mijn hoofd pijn gaan doen?

Korzelig: “Nee, zo mag je dat niet vertalen.”

U maakt toch niet zomaar plaats.

“Als het gaat om het systeem moet ik zeggen dat ik uiterst kleine stapjes maak. Daar word ik soms moedeloos van, maar in individuele gevallen kan ik vaak veel doen en dan komen die kinderen er gelukkiger uit.”

Het piept en het kraakt in Amsterdam. Te veel mensen, te weinig voorzieningen. Overal zijn wachtlijsten en daartussen dreigen kinderen – en hun ouders – vermalen te raken. En dan komt de kinderombudsman in actie.

“De opvang voor daklozen, waar gezinnen één kamer hebben en ergens op de gang kunnen koken, zit al heel lang helemaal vol. Dus wordt er opgevangen in hotels. Ik sprak onlangs in zo’n hotelkamer een moeder met twee schattige kleine jongetjes. Ze zaten daar al jaren. Op zichzelf een keurig hotel, een betrekkelijk kleine kamer, maar verder prima. Er stonden twee kinderbedjes en een eenpersoonsbed en verder lag overal speelgoed.”

“De moeder vertelde dat ze op die kamer was bevallen van de jongste, in ­aanwezigheid van het oudste jongetje. Ik moest de hele tijd denken aan mijn eigen bevallingen, in alle rust met mijn man erbij. En dan deze vrouw. In haar ­eentje op een propvolle hotelkamer met een kind dat er getuige van is.”

Zo gaat dat in Amsterdam?

“Er kwam op een gegeven moment een verloskundige bij en de bevalling is helemaal prima gegaan. Het punt is: deze vrouw is geboren en getogen in Amsterdam. Haar eerste kind had ze gekregen toen ze bij iemand inwoonde. Toen ze zwanger bleek van haar tweede, werd ze het huis uitgezet. Ze werd dakloos en had niet lang genoeg ingeschreven gestaan voor een urgentieverklaring. De gemeente zei: ze kan toch terug naar dat oude adres. Terwijl de situatie daar onhoudbaar en onveilig was geworden.”

Het systeem. Van der Does zal er tijdens het gesprek vaak aan refereren. Van het systeem word je langzaam maar zeker gek. “Als ombudsman,” zegt ze, “kan ik eindeloos voorbeelden aandragen hoe het systeem niet werkt, maar daarmee verandert dat systeem nog niet. Niet dat men van kwade wil is, maar de mensen die in het systeem werken kunnen alleen maar aanbieden wat het systeem kent. Als je ziet dat een kind iets nodig heeft, moet je kiezen uit door het systeem ingekocht aanbod. Een kind zegt bijvoorbeeld: ik wil vaker bij mijn oma op bezoek, want ik kan zo goed met haar praten, maar mijn oma woont ver en het treinkaartje is te duur voor mijn ouders. Dat wordt heel ingewikkeld, want treinkaartjes zitten niet in het aanbod. Het is dan makkelijker om te zeggen: je oma kunnen we niet voor je regelen, maar je kunt wel een keer per week naar een dure therapeut.”

Het systeem is niet te verslaan?

“Dat hoor je mij niet zeggen.”

Hoe gaat het met de kinderen van Amsterdam?

“Er zijn echt kinderen die met minder kansen opgroeien. Het zijn de bekende dingen: zonder eten naar school, weinig aandacht van je ouders omdat die in de stress zitten om geld of een nare echtscheiding. Kinderen die dan elders aandacht gaan zoeken en het verkeerde pad opgaan. Maar het grootste probleem is het lerarentekort. Leerkrachten hebben geen tijd meer om aandacht te besteden aan de achterliggende problemen van een kind en het gezin waar het uitkomt. Wat mij betreft moet je in achterstandswijken zoveel mogelijk mooie schoolgebouwen neerzetten met veel faciliteiten om kinderen apart te nemen. Dat vindt de gemeente ook hoor. De wethouder en ik denken over veel hetzelfde. Dat maakt het soms ook lastig om als kinderombudsman eens goed op de voorgrond te treden.”

Wat merkt u van het lerarentekort?

“Dat niet meer tijdig wordt ingegrepen als het mis dreigt te gaan met een kind, waardoor de problemen zich opstapelen en wordt gezegd: ga maar naar het speciaal onderwijs. Als je eerder met goede oplossingen komt en de tijd hebt om met die kinderen te praten, is dat in veel gevallen helemaal niet nodig.”

“Zo sprak ik met een kind uit groep 8 van het speciaal onderwijs. Hij had zo’n buisje om te ademen. Dat moest een paar keer per dag worden schoongemaakt. Hij vertelde dat hij een vwo-advies gekregen had en naar een regulier gymnasium wilde, maar dat ging niet omdat ze hem daar niet konden helpen met dat buisje. Dat voor zo’n jongen geen oplossing gevonden kan worden, heeft me erg aangegrepen. Maar ja: medische zorg wordt uit een ander potje betaald dan onderwijs.”

Dat is nu eenmaal het systeem?

“Ja, dat is het systeem.”

Beeld privéarchief

Van der Does komt uit, zoals zij het zelf omschrijft, een keurig Haags nest. Van moederszijde ambtenaren in Indië, van vaderszijde rechters en advocaten. Haar opa Gerrit Willem was landsadvocaat, haar vader Hanno plaatsvervangend lands­advocaat en later lid van de Raad van State. Twee zusjes thuis met wie ze goed kon opschieten. Wat je noemt een zorgeloze jeugd.

“Op de gewone puberproblemen na,” zegt ze. “Omdat ik veel ruzie maakte met mijn moeder heb ik regelmatig met mijn ouders op het maatschappelijk advies­bureau gezeten, wat nu het Ouder- en Kindteam heet. Mijn vader steunde mijn moeder altijd. Als ik weer eens ruzie had, stampte ik naar boven, naar mijn kamer. Wanneer mijn vader een paar uur later thuiskwam riep hij: kom naar beneden, je moeder heeft gelijk!”

Dat is toch mooi: ouders die dezelfde boodschap verkondigen.

“Nou, nee. Ik vind nog steeds dat hij naar boven had moeten komen en had moeten vragen: wat is er aan de hand? Maar dat hij deed hij dus niet.”

Maar verder…

“Maar verder een betrekkelijk probleemloos gezin. Ik wilde dierenarts ­worden, maar ben drie keer uitgeloot. Ik kan je vertellen dat ik gediplomeerd ­dierenartsassistente ben. Als in mijn ­studententijd iemand vervelend werd aan de bar, vertelde ik over hoe ik eigenhandig katers castreerde. Dan waren ze zo weg.”

Ik had me kunnen voorstellen dat u dacht: ik word ook advocaat, net als mijn vader en mijn grootvader.

“Juist niet. Ik ben gaan studeren in ­Groningen, zo ver mogelijk weg van huis. Mijn ouders hadden allebei rechten gestudeerd in Leiden.”

Lid geworden van Vindicat zeker?

“Moet dat ook in de krant?”

Job Cohen was ook lid, dus het lijkt me niet iets om je voor te schamen.

“Hahaha, dat is waar. Ik heb vijf kinderen. Een zoon zat bij Vindicat, maar de rest is geen lid geworden van dat soort ­verenigingen. Ik vind de verhalen nog steeds niet leuk, maar ik ben nog wel gewoon reünist. Maar goed: waarom ben ik toch rechten gaan studeren? Ik zat als au pair bij een Nederlands gezin in Parijs. Die man zat in de diplomatieke wereld. Hij liet mij nadenken over hoe de wereld in elkaar zit.”

Wilde u na uw studie meteen rechter worden?

“Ik ben advocaat geweest in Amsterdam, bij Stibbe. Eerst twee jaar ondernemingsrecht, daarna bestuursrecht. Zaken tegen de overheid, vaak tegen de gemeente Amsterdam. Ik had al snel door dat ik niet zo goed ben in het bepleiten van iemands standpunt, alleen omdat die mij betaalt. Ik wil graag het standpunt bepleiten van degene die gelijk heeft. En het liefst wil ik zelf bepalen wie gelijk heeft.”

Van der Does was rechter in strafzaken en civiele zaken. Ze was kantonrechter en sprak in de verkeerskamer recht na zware verkeersongevallen. Daar kreeg ze acht zaken per dag voor de kiezen. Nooit meer dan twee met dodelijke afloop omdat het anders emotioneel te zwaar werd.

In 2003 werd ze kinderrechter. “Dat heeft me wel gegrepen,” zegt ze. “Vooral ook omdat er zo’n groot verschil was met de manier waarop ikzelf was opgegroeid en mijn eigen kinderen opgroeiden. De zaken waarover ik moest oordelen, kwamen uit een andere wereld. Dat intrigeerde me. Als ik thuiskwam, realiseerde ik me hoe gelukkig ik mocht zijn.”

Vond u het moeilijk die kinderen te begrijpen?

“Nee.”

De afstand tussen u en hen was groot.

“Hoe zeg ik dat? Patronen herhalen zich in alle gezinnen. Toen mijn oudste kind heel klein was, had ik heel veel ruzie met hem. Ik heb hulp gezocht bij een kinderpsychiater. Die heeft me uitgelegd dat je ook met kinderen van drie of vier al heel goed kunt praten, dat die heel goed uit kunnen leggen wat ze dwarszit. Ik heb maar een paar gesprekken met haar gehad, maar die hebben altijd doorgewerkt in de opvoeding van mijn kinderen en in de manier waarop ik als rechter met kinderen omging. Ik wist dat ik met ze kon praten. Als kinderrechter kan ik ervoor zorgen dat er bij zo’n kind altijd wat uitkomt waar ik wat aan heb bij mijn beslissing.”

Maar die kinderen hebben over het algemeen een heel andere achtergrond dan u.

“Na al die jaren strafrecht had ik van die andere wereld inmiddels wel voldoende gezien, ook als rechter-commissaris, met huiszoekingen en dat soort dingen.”

Waarom besloot u kinderombudsman te worden?

“Ik liep tegen de grenzen van het systeem aan. Ik moest beslissingen nemen over kinderen, die meer hadden aan een huis, geld, aandacht en een stabiel en stressvrij leven dan aan de bemoeienis van Jeugdbescherming. Dat kon ik ze niet geven.”

Wat is uw belangrijkste taak?

“Wij zijn er voor burgers die geen gehoor krijgen bij de gemeente of orga­nisaties die door de gemeente worden ingehuurd, zoals Jeugdbescherming, ­Veilig Thuis of de Ouder- en Kindteams. In principe moeten ze daar eerst klagen, en als ze dan niet tevreden zijn, kunnen ze bij mij terecht. Zo eenvoudig is het in de praktijk natuurlijk niet. Vaak krijgen wij verhalen van ouders en kinderen die acuut in de problemen zitten. Meestal doordat het gesprek met degene die ze hulp moet geven niet op gang komt.”

En dan?

“Dan gaan we er dwars doorheen.”

Hoe werkt dat?

“Bellen.”

Stemverheffing?

“Dat is niet nodig. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Artikel 3 zegt: het belang van het kind is altijd de eerste overweging. En artikel 12 zegt: praat met het kind. Dat is de enige regelgeving waar ik me in mijn werk wat van aantrek.”

Wat is het grootste probleem?

“Dat er óver kinderen wordt gepraat, maar niet mét kinderen. Zorgverleners maken met z’n allen een plannetje voor een kind en zeggen dan: dit gaat je helpen. Dat kind zet zijn hakken in het zand en zegt: dat wil ik helemaal niet. We kregen laatst een jongen binnen die nog net minderjarig was en al zijn hele leven in de jeugdzorg zat. Er werd gezocht naar een beschermde woonvorm voor als hij achttien werd, maar hij wilde een gewone jongen zijn en op zichzelf wonen. Niemand had hem iets gevraagd, niemand had hem uitgelegd hoe moeilijk het is om in Amsterdam zelfstandig aan een woning te komen. Er werd alleen gezegd wat hij moest doen.”

Wat deed hij?

“Hij ging bij zijn vriendin op de bank slapen. Toen waren ze hem kwijt.”

Beeld Carla Kogelman

Hoe krijgt u een kind aan het praten?

“Misschien is het mijn oma-achtige uitstraling – al ben ik geen oma. Ik zie er waarschijnlijk uit als een vriendelijke mevrouw die met je wil praten. Meestal praat ik trouwens met de ouders. Als die bijvoorbeeld in een scheiding zitten en in de clinch liggen met jeugdbescherming, dan is het alleen maar een extra belasting voor een kind als dat ook nog eens met mij moet gaan praten.”

Ziet u veel uit de hand gelopen vechtscheidingen?

“Wij noemen dat complexe scheidingen. Een ouder denkt vaak dat de jeugd­bescherming helemaal op de hand is van de andere ouder en komt daarover bij mij klagen. Dan moet ik eigenlijk zeggen: ga maar naar de klachtencommissie van jeugdbescherming. Maar voor de kinderen is het van belang dat het proces zo snel mogelijk weer op gang komt, dus laat ik ze toch maar hun verhaal doen. Vaak zeggen ze: als jeugdbescherming beter naar me had geluisterd, had de rechter anders besloten.”

En dan?

“Dan trek ik mijn mantelpak aan en komt de rechter in mij boven. Dan zeg ik: dat ben ik niet met u eens. Het is een toenemend probleem. Jeugdbeschermers zijn niet opgeleid om vechtscheidingen te begeleiden. Je hebt daar ook heel andere capaciteiten voor nodig dan weten wat goed is voor kinderen.”

“Heel soms komen kinderen bij mij met de vraag: papa en mama maken altijd ruzie, kunt u daar wat aan doen? Meestal zeggen ze dat tegen hun juf. Die denkt dan: dit kind slaapt niet meer omdat het de ouders de hele dag hoort schreeuwen, ik ga eens bellen met Veilig Thuis. Dan zit je in het systeem.”

Mij lijkt het een verstandige reactie van zo’n juf.

“Ik vraag me af of je de oplossing altijd in het systeem moet zoeken.”

Maakt het systeem ook slachtoffers?

“Ja.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Soms heeft een kind traumatherapie nodig. Vanwege het overlijden van een ouder of na een echtscheiding. Veel kin­deren zijn ook met trauma’s uit corona gekomen. Dan komt het eerst op de wachtlijst, waardoor het probleem zich verergert en zo’n kind lastig wordt, gaat vechten en spijbelen. Vervolgens zegt het systeem: je krijgt alleen therapie als je weer in een stabiele situatie bent.”

“Ik heb hier ook een kind gehad van wie de moeder psychiatrische problemen had. Ze werd naar een groep gestuurd voor kinderen met psychiatrische ouders, maar het echte probleem was dat de moeder geen hulp zocht en de jeugdbescherming het gesprek daarover met die moeder niet aanging omdat ze alleen over het kind gingen. Zo zie je het systeem vastlopen.”

Nederland is kampioen uithuisplaatsingen.

“Toen ik in 2003 als kinderrechter begon, wist ik: als er om uithuisplaatsing wordt gevraagd, is er ook echt niets meer dat had geholpen. Dat is veranderd. We weten het niet meer. Een kind moet rustig en veilig opgroeien, maar wat kunnen we doen om de omgeving rustig en veilig te krijgen? Geld, een woning, zorg, psychiatrische hulp. Het is er niet. Een kind wordt blanco geboren. Als je er het juiste instopt, komt er een acceptabel mens uit. Maar als de omgeving daar niet toe in staat is, gaat het kind scheefgroeien. En dan vragen we maar om een uithuisplaatsing.”

Hoe moet ik dat duiden?

“Als onmacht.”

Heeft u als kinderombudsman zaken gehad waarvan u dacht: ik trek het niet?

“Wel zaken die ik me aantrek en waar ik persoonlijk mijn best voor doe. Kinderen die niet bij hun ouders terechtkunnen en ook op een andere manier geen goede plek vinden. Dakloze gezinnen, vooral dakloze gezinnen zonder regiobinding. Mensen die geen Amsterdammer zijn worden niet door de gemeente geholpen met opvang.”

Want die passen niet in het systeem?

“Nee, die passen niet in het systeem. En dan is Amsterdam nog een betrekkelijk aardige gemeente, want Amsterdam vangt tweehonderd gezinnen zonder regiobinding op, terwijl een stad als Rotterdam ze helemaal niet opvangt. Maar die harde grens van tweehonderd? Alsof gezin nummer 201 niet bestaat.”

“Laatst kwam er iemand langs die sliep in een kelderbox. Mensen hebben geen idee, maar in Amsterdam zijn kelderboxen heel populair. Je hebt een dak boven je hoofd, je wordt niet nat. Als je ongedocumenteerd en volwassen bent, is dat in het begin best acceptabel. Maar je hebt dus een emmer als wc en haalt ergens bij een buitenkraan water. In deze stad slapen kinderen in kelderboxen.”

Neemt u zulke zaken mee naar huis?

“Ik moet een halfuur fietsen voordat ik thuis ben. Meestal trap ik het eruit, zodat ik weer aan andere dingen kan denken. Voor mijn eigen geestelijke gezondheid. Voor een deel lukt het niet. Vaak ben ik ’s avonds nog aan het werk, maar nog veel vaker ben ik ’s avonds aan het malen.”

Is dat ook een reden dat u nu stopt?

“In de zin dat ik merk dat ik met het ouder worden behoefte heb aan vrije tijd. Die telefoon van mij kan altijd gaan en dan kun je niet zomaar zeggen: ik heb vrij ­vandaag, ik doe het niet. Je moet er eerst over nadenken of het verantwoord is om het niet op dat moment op te pikken. Ik heb ook steeds meer de overtuiging gekregen dat ik de grote problemen niet ga oplossen. Ik kan individuele problemen van individuele kinderen oplossen, maar hoe het verder moet met de zorg en de jeugdzorg in Nederland? Laat een jonger iemand zich daar maar met nieuwe energie op storten.”