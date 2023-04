Kinderen openen een boekwinkel op basisschool de Archipel op IJburg: zij zijn daar de baas

De boekwinkel in basisschool de Archipel, gerund door kinderen, is de tweede boekwinkel op IJburg. Beeld Jakob van Vliet

Boekenliefhebbers van IJburg en daarbuiten zitten goed: op basisschool de Archipel zijn leerlingen van groep 7A en 7B een boekwinkel begonnen. “Het is de tweede op heel IJburg,” zegt Niki (11).

Om meer kinderen aan het lezen te krijgen, is juf Dorien de Goede-Schipper (41) dit project begonnen. “Al voor corona kwamen we met dit idee. Toen we in lockdown gingen, kwam het natuurlijk niet van de grond. Nu zijn we eindelijk open.”

De aangeboden boeken, bedoeld voor kleuters tot en met volwassenen, zijn beschikbaar gesteld door IJburg Boeken, de eerste boekhandel in de woonwijk. Mark Vermeer (61) van die boekhandel zegt: “We hebben in overleg met de kinderen alle boeken uitgekozen.”

Ook zijn er workshops gegeven over het runnen van een boekwinkel. De klassen zijn verdeeld in groepen met verschillende taken: zo is er een groep Financiën en een groep Inkoop en Verkoop. “De kinderen zijn hier de baas, zij regelen alles,” zegt De Goede-Schipper.

Wie de winkel binnenstapt, wordt vrolijk ontvangen door een van de kinderen die op dat moment in de winkel meedraaien. “We zijn rond het einde van de schooldag open, zodat ouders die hun kinderen komen ophalen, ook even binnen kunnen kijken,” zegt Nele (11).

De winkel is versierd met officiële boekenposters en een levensgrote afdruk van Dikkie Dik. “De boekensteunen zijn gemaakt door kinderen van andere klassen,” aldus De Goede-Schipper. Lijstjes en stappenplannen zorgen ervoor dat elk kind dat aan het ‘werk’ is, weet wat er moet gebeuren. Niki: “Als we iets niet begrijpen, kunnen we bellen naar IJburg Boeken. Daar is altijd iemand die ons kan helpen.”

