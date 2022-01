Kinderen gaan als ridder of prinses door het Poetspaleis en weg is de tandartsangst

Beeld Shutterstock

Hoe komt het eigenlijk dat zo veel mensen bang zijn voor de tandarts?

“Door opgelopen trauma’s van de schooltandarts, die doorgegeven worden van ouder op kind, en pijnlijke behandelingen, zonder verdoving, hardhandig uitgevoerd. Dat projecteren ouders toch vaak, onbewust, op hun kinderen.”

Hoe voorkomt u dat kinderen bang worden voor de tandarts?

“Door de eerste ervaring heel leuk en positief te maken. We houden rekening met zoveel mogelijk dingen, het is niet van: steriele kamer, iemand in een witte jas en meteen, hop, die mond in.”

U gaat de tandartsangst te lijf met een zogeheten Poetspaleis, wat is dat?

“Onze behandelkamer ziet er meer uit als een wachtruimte, en je komt daar door aangekleed als prinses of ridder door het Poetspaleis te gaan, waarvan je de sleutel krijgt van de receptioniste. Daarbij zijn onze behandelaars extra vriendelijk.”

Ik ben ook bang van de tandarts. Mijn vorige tandarts schreeuwde alleen maar ‘verder open’ tegen me, terwijl ik al kaakkramp had.

“Ik zou u adviseren alles in gradaties te doen, stap voor stap. Eerst een gesprek, dan laten kijken, dan beslissen of je alles wilt weten wat er gaat gebeuren of juist niet. Tandartsangst is vaak diepgeworteld. Beslis wat jezelf fijn vindt, doe het rustig aan.”

Heeft u nog een leuke poetstip voor ouder en kind wellicht?

“Tel per tand. Kinderen hardop, vier tellen per tand, volwassenen vier tellen in hun hoofd. Wij volwassenen hebben de neiging te poetsen op de automatische piloot en al snel te denken aan de zorgen van morgen, maar je moet je hoofd erbij houden.”