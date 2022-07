Kinderboekentips voor de zomervakantie: ‘Jammer dat volwassenen dit niet lezen’

Beeld Shutterstock

Een zomerleesdip?

“Leerkrachten zien na de zomervakantie vaak leesniveauverschillen in de klas. Veel kinderen zijn ‘druk’ met zwemmen en buitenspelen. Om hen daarnaast te laten lezen, geven we bij de bibliotheek persoonlijk kinderboekenadvies. Ik luister naar wat een kind leuk vindt en zoek daar iets bij. Als ik enthousiast vertel wat ik leuk vond aan een boek, willen kinderen het sneller ook lezen.”

U leest zelf kinderboeken?

“Ik gebruik mijn vakanties om volwassen boeken te lezen, maar de rest van de tijd geniet ik van kinder-, prenten- en jeugdboeken. Soms lees ik er zes per week. Mensen zijn weleens verbaasd: ‘Je leest een kínderboek?!’ Ik vind het jammer dat anderen ze níet lezen. Er staan vaak prachtige illustraties in en veel thema’s zijn ook interessant voor volwassenen.”

U maakt me nieuwsgierig. Heeft u tips?

“Armstrong van Torben Kuhlmann is een boek voor de hele familie. Je leert iets over Neil Armstrongs reis naar de maan, maar doordat het zo mooi geïllustreerd is willen ook jonge kinderen het doorbladeren. Hotel Bonbien van Enne Koens volgt een meisje dat in een snelweghotel woont en daar van alles meemaakt. Het is luchtig, gemengd met moeilijke onderwerpen. Voor beginnende lezers tip ik Die kleine is Don, de lange is Sjon van Catharina Valckx. Eerste leesboekjes zijn inhoudelijk meestal niet spannend of grappig, dat is dit wel.”

Klinkt goed, nu de kinderen nog overtuigen.

“Maar leg kinderen niet op wat ze moeten lezen, dan gaat het plezier er snel af.”

Kinderen (6 t/m 13 jaar) kunnen 13 en 20 juli tussen 14.00-17.00 uur gratis advies krijgen op OBA-locaties door de hele stad.