Kimchi, vis en eieren, waar koop je die lokaal in Amsterdam?

Een mooi streven, lokaal eten, maar waar begin je? Kok Samuel Levie tipt zijn adressen in en om Amsterdam voor specialiteiten van dichtbij.

De Groene Griffioen

Lange Muiderweg 18A, Weesp

Het paar Boy en Wendela Griffioen runt samen ­biologische boerderij en kaasmakerij de Groene Griffioen. Op de boerderij onder de rook van Amsterdam graast een kudde Montbéliarde­koeien. De melk wordt verzuiveld tot yoghurt, hangop, karnemelk en kaas die vrijwel volledig in Amsterdam wordt afgezet. Wie eens wat anders dan halfvolle of volle melk uit de fabriek wil proeven, kan de melk in hun boerderijwinkel kopen. De producten zijn ook verkrijgbaar via MOMA, de ventende melkboer die elk weekend per bestelbus Amsterdam-Oost en -Zuid aandoet.

Beeld Anne Stooker

Thulls deli

Pretoriusstraat 69

Simone van Thull runt al een paar jaar een winkel gespecialiseerd in gefermenteerde waar. Zij maakt pickles, kimchi, waterkefir en meer. De groenten zijn bijna altijd van eigen bodem. Van Thull heeft niet alleen prachtige spullen, je kunt bij haar ook leren conser­veren. En laat die kennis nou net onmisbaar zijn voor wie met lokale ingrediënten wil overwinteren. Thulls zit in december nog in de Pretoriusstraat, maar gaat in januari samen met Oceaan Deli en opent de deuren op de C. van Eesterenlaan 21-23.

Beeld Anne Stooker

Woordvis voor thuis

www.woordvis.nl

Woordvis is onder chefs al langer een begrip. Vishandelaren en broers Jan en Jochem Woord kopen dagelijks verse vis op de afslag op Urk en brengen dat naar de stad. Tegenwoordig is de vis ook voor de consument beschikbaar. Het werkt eigenlijk heel simpel. Je geeft je op bij Woordvis en zij appen je wekelijks welke Noordzeevis beschikbaar is. Wie bestelt, krijgt een betaal­verzoek via Tikkie en wie betaalt, krijgt vis. De vis wordt wekelijks in pakjes van 300 gram op verschillende afhaalpunten geleverd.

Beeld Anne Stooker

Ridammerhoeve

Nieuwe Meerlaan 4, Amstelveen

De geitenboerderij in het Amsterdamse Bos is een populaire bestemming voor schoolklassen en ouders met jonge kinderen. Het bedrijf bestaat al sinds 1988. Je kunt er in de zomer een broodje of soep eten, met ­ingrediënten uit de eigen moestuin. Voor de liefhebber is er geitenyoga. Zelf ga ik er na een wandeling naartoe om eieren, geitenkaas of geitenvlees te kopen.

Beeld Anne Stooker

Fruittuin van West

Tom Schreursweg 48

De Fruittuin van West is een prachtige plek aan de westkant van Amsterdam. Lisan en Wil Sturkenboom runnen de biodynamische boomgaard met moestuin en biologische winkel. In de zomer is het een oase waar kinderen kunnen rondrennen en met hun ouders fruit kunnen plukken en eieren kunnen rapen. Op het Terrein is Pluk! gesitueerd, een community supported agriculture (CSA).

Beeld Anne Stooker

De Zuidermrkt

Elke zaterdag, Jacob Obrechtstraat

De Zuidermrkt wordt gerund door een door de buurt opgezette coöperatie. Hier kun je brood kopen van bakkerij Mama, kaas bij Eriks of de kaasmaker Kobunder en worst van mijn eigen worstmakerij Brandt & Levie. De coöperatie zorgt voor een mooi aanbod bio­logische groenten en fruit, waarvan het grootste gedeelte afkomstig is van de Warmonderhof in Dronten.

Beeld Anne Stooker

Food Coop Noord

Tolhuisweg 2

De Food Coop is een vereniging Noorderlingen die wekelijks samen hun boodschappen doen direct bij de boer. Groenten en fruit zijn grotendeels afkomstig van het boerencollectief Bio Romeo in de Noordoostpolder, brood komt van Paul Annee. Olijfolie, sinaasappels en citroenen worden, hoewel niet Nederlands, direct ingekocht bij een boerencoöperatie in Italië.

Beeld Anne Stooker

Koop een koe/hert

www.koopeenkoe.nl

Terwijl ambachtelijke slagerijen het moeilijk hebben, wisten de broers Te Voortwis een heel nieuwe slagerij op te zetten. Zij verkopen vlees via een online platform. Het idee is dat de consument zich intekent op een dier. Op koopeenhert.nl kun je jouw deel van een hert uit de Oostvaardersplassen bestellen en op koopeenkoe.nl kun je je intekenen op een deel van een koe uit Baambrugge. Als een hele koe of heel hert is verkocht, wordt het dier geslacht en het vlees over pakketten verdeeld en verzonden. Zo krijgt de consument duurzaam geproduceerd vlees uit de regio.

Beeld Anne Stooker

Bakkerij Mama

Domineeslaan 31, Zwanenburg

Karel Goudsmit is een broodkunstenaar die in Zwanenburg een bijzondere bakkerij begon. Hij bakt een keur aan broodsoorten en gebruikt daarvoor ook lokale granen. Einkorn en emmergraan komen uit de Haarlemmermeer en rogge komt uit ­Amelisweerd.