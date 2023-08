Kim en Floris: ‘Als hij vraagt hoe het met je gaat, is dat niet als standaard sociaal zinnetje bedoeld’

Floris van der Valk (21) met zijn moeder Kim Marcella (50) op de Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug, waar de ouders van Floris elkaar hebben ontmoet. Nu woont Floris er zelf om de hoek. Beeld Dingena Mol

Kim Marcella (50)

“Floris heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Daar acteert hij ook naar. Hij heeft als vrijwilliger bij de Rechtswinkel gewerkt en is nu voorzitter van de Jonge Democraten. Zich voor anderen inzetten deed hij al toen hij jonger was. Hij en zijn tweelingbroer sprongen altijd in de bres voor elkaar. Floris’ voorbeelden waren Robin Hood en de ridders van de ronde tafel.

Ik ben ervan overtuigd dat hij om die redenen ook rechten is gaan studeren. Later zie ik hem niet op de Zuidas werken. Werk met wat meer maatschappelijke betrokkenheid past hem beter. Als hij in een gesprek vraagt hoe het met je gaat, gebruikt hij dat niet als standaard sociaal zinnetje, maar komt het vanuit oprechte interesse.

Vanuit datzelfde gevoel, anderen willen helpen, doceer ik Nederlands als tweede taal aan vluchtelingenkinderen. Het zijn kinderen uit bijvoorbeeld Syrië en Jemen die ontzettende trauma’s hebben. Prachtig werk om te doen. Die empathie en betrokkenheid hebben Floris en ik wel gemeen.

Waarin we verschillen: ik heb graag veel mensen om me heen, hou van gezelligheid en vind het leuk om mensen uit te nodigen om te eten en borrelen. Floris houdt van goede gesprekken met kleine groepen mensen. Ook ben ik veel meer een stuiterbal dan hij. Hij kan zich uren concentreren, een boek in één avond uitlezen. Dat mis ik helaas.

Hij is erg belezen. Waar anderen een krant lezen, leest hij er vijf per dag. Wij lezen thuis allemaal wel veel. Op jonge leeftijd las Floris ook bergen boeken, hij was niet echt een buitenkind. Soms stuurde ik hem daarom gewoon naar buiten. Tot ik van iemand hoorde dat hij zelfs op het bankje in de speeltuin een boek zat te lezen. Dat was niet het idee.

Verhalen over de Grieken en Romeinen vond hij fantastisch. En hij heeft een passie voor Italië, zoals ons hele gezin. Die passie heb ik overgebracht. Ik deed eindexamen in kunstgeschiedenis en wilde die kunst in het echt zien. Toen ben ik op het vliegtuig naar Italië gestapt en kwam ik in Rome terecht bij een fantastisch au pair-gezin. Daaraan heb ik een Italiëtic overgehouden.

Nu woont hij op kamers in Amsterdam. Het vinden van een woning was niet makkelijk, hij betaalt ook te veel voor een student. Maar op zichzelf wonen is goed voor zijn ontwikkeling. Hij en zijn tweelingbroer wonen allebei in Zuid, beiden aan een andere kant van een brug waar mijn man en ik elkaar ontmoetten, toen wij stopten om een dronken man naar huis te brengen. Daar bleven we nog uren kletsen. Floris doet nu boodschappen bij dezelfde Albert Heijn als waar ik dat deed toen ik in die buurt woonde. Dat geeft een vertrouwd gevoel.”

Floris van der Valk (21)

“Mijn moeder las mij als kind veel voor en raadde boeken aan. Ze was eerst basisschooljuf, kende veel kinderboeken. Lezen doe ik nog steeds graag en het komt soms voor dat we elkaar boeken tippen. Ik heb haar De Pizarro’s aangeraden, een boek over een rijke Colombiaanse familie waarvan alle vijf de kinderen in de guerrilla terechtkomen en communist worden. Over geschiedenis lezen vind ik ontzettend leuk, dat heb ik van mijn moeder. Ik heb nog geprobeerd om geschiedenis te studeren naast rechten, maar dat werkte niet.

Ik woon een jaar op mezelf, om de hoek van de Ernst Cahn en Alfred Kohnbrug. Daar leerden mijn ouders elkaar kennen. Als ze bij mij langskomen in de Rivierenbuurt, herkennen ze dingen uit hun tijd. Zoals een Chinees restaurant dat er toen al zat. Of ze zien dat er andere kroegen zitten. Mijn ouders hebben lang in Amsterdam gewoond, tot ze mijn tweelingbroer en mij kregen. Toen verhuisden ze eerst naar Weesp en later naar Aalsmeer. Ik had het naar mijn zin thuis, maar na de coronatijd merkte ik dat ik toch op kamers wilde wonen. Mijn vriendin, vrienden en studie heb ik in de stad.

Mijn moeder zie ik minder, al ga ik wel vaak bij mijn ouders langs. Eerlijk gezegd zijn mijn ouders beter in bellen en vragen of ik langskom dan andersom. Ik ga vaker naar Aalsmeer, dan dat ik ze uitnodig om bij mij te eten. Ik vergeet zoiets nog weleens te vragen, dat is een leerpunt.

Wij zijn avondmensen en blijven tot laat op. Toen ik thuis woonde, konden we tot in de avond doorpraten. Er is geen onderwerp dat we niet kunnen delen. Zij is wel veel extraverter dan ik. Ik kijk meer de kat uit de boom. Zij haalt ook veel plezier uit feesten en afspreken met vrienden en kan met iedereen een babbeltje maken. Dat bewonder ik wel, dat haar dat zo makkelijk afgaat. Ik vond dat vroeger lastiger, het gaat nu wel beter.

Verder hadden we het bij mijn ouders thuis aan de eettafel vaak over wat er speelde in Nederland, zoals de lerarentekorten in het onderwijs. Mijn ouders lieten me dan vrij om daar een eigen mening over te vormen. Ze gaven altijd mee dat het belangrijk is om te weten wat er speelt in de wereld, verder te kijken dan je neus lang is. Daardoor kreeg ik ook interesse in politiek.

Afgelopen jaar was ik voorzitter van de Jonge Democraten Amsterdam. Een politieke jongerenorganisatie die onafhankelijk is van, maar gelieerd aan D66. Daarmee willen we het belang van jongeren laten horen in de Amsterdamse politiek. Komend jaar ga ik daarmee door, maar dan als landelijke voorzitter van de Jonge Democraten.”