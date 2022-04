Kijktips voor de zondag

The Beguiled. BBC 1, 0.25 uur Beeld Ben Rothstein / Focus Features

The Passion of the Christ

Veronica, 20.00 uur

Nadat Jezus (Jim Caviezel) is verraden door Judas wordt hij opgepakt en veroordeeld tot de kruisdood. Regisseur Gibson concentreert zich in deze ambitieuze verfilming op de veertien staties van de kruisweg. De passie, ofwel het lijden van Christus, wordt in bloederig detail in beeld gebracht en dat maakt dit epos tot een van de meest wrede en gewelddadige films in de filmgeschiedenis. Waarschijnlijk is de weergave van de Romeinse straffen historisch accuraat, maar de vorm doet wellicht af aan de inhoud. Gesproken in Aramees, Hebreeuws en Latijn. (Mel Gibson, VS 2004)

Noah

Veronica, 22.35 uur

In een wrede wereld staat Noah (Russell Crowe) aan de kant van het goede. Elke nacht heeft hij visioenen over een vloed waarmee de schepper de mensheid wil straffen. Dan krijgt hij een onmogelijke opdracht. Aronofsky presenteert het Bijbelverhaal met veel visuele flair, special effects en schitterend camerawerk. Hij combineert uiteenlopende genres - fantasy, Bijbelepos, drama en zelfs horror - tot een uniek en persoonlijk geheel. Ondanks kritiek uit christelijke kringen en een verbod in sommige islamitische landen werd de film een commercieel succes. (Darren Aronofsky, VS 2014)

The Beguiled

BBC 1, 0.25 uur

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog wordt de gewonde Yank John McBurney (Colin Farrell) opgenomen in een meisjesschool in het zuiden van de VS. Zijn charmes laten lerares Martha Farnsworth (Nicole Kidman) en haar studenten niet onberoerd. Thomas Cullinans boek ‘The Beguiled’ werd in 1971 al eens verfilmd door Don Siegel. Deze ingetogen versie van Coppola, die in Cannes de prijs won voor beste regie, laat het verhaal grotendeels intact maar legt de aandacht meer bij de vrouwen. Het acteerwerk is voortreffelijk, de kostuums en het camerawerk zijn prachtig. (Sofia Coppola, VS 2017)

Tv-tips

Teledoc: Het kruis van Tegelen

NPO 2, 20.20 uur

Eens in de vijf jaar worden in het Limburgse Tegelen de Passiespelen opgevoerd, een theatrale weergave van het lijden van Christus. De botsing tussen traditie en vernieuwing leidde in het verleden regelmatig tot ophef, en bij de jongste editie was dat niet anders. Hans Heijnens documentaire ‘Het kruis van Tegelen’ volgt Cees Rullens, die de regie van de Passiespelen voor de derde keer op zich heeft genomen. In 2015 zorgde hij voor controverse met de casting van allochtoon Abbie Chalgoum in de rol van Jezus, en nu leidt de coronaepidemie tot een crisis.

Tropenjaren

NPO 3, 21.10 uur

De jonge ouders Rosa en Jelle hebben het niet makkelijk in hun nieuwe levensfase vol poepluiers. In de serie ‘Tropenjaren’, geregisseerd door Elzelien Peters naar een succesvol Israëlisch origineel, proberen ze het ouderschap te combineren met hun werk en tegelijkertijd hun relatie een beetje spannend te houden. In de eerste aflevering lijken ze eindelijk weer een ouderwets avondje met elkaar door te kunnen brengen, maar dat loopt niet zoals verwacht. Hoofdrolspelers Jelka van Houten en Henry van Loon vormen ook in het dagelijks leven een stelletje.

Sabaya

Canvas, 22.15 uur

Het Yazidi Home Center zet zich in om vrouwelijke jezidi’s, die werden ontvoerd en als seksslaven zijn verhandeld door Islamitische Staat, te bevrijden uit het Syrische vluchtelingen- en gevangenenkamp Al-Hol. In zijn nieuwste documentaire ‘Sabaya’ volgt de Koerdisch-Zweedse filmmaker Hogir Hirori enkele vrijwilligers die zich in het holst van de nacht en met gevaar voor eigen leven in het tentenkamp wagen. Gehuld in nikabs sporen ze de vrouwen op en smokkelen hen het kamp uit naar een veilige schuilplaats. Daar wachten ze op hereniging met hun familie.

Pointer

NPO 2, 22.33 uur

In de toeslagenaffaire werd veel leed en onrecht veroorzaakt door een overheid die wantrouwen koesterde naar een groep kwetsbare burgers. Vreemdelingenadvocaten zien een parallel met het optreden van de IND-taskforce die in het leven werd geroepen om achterstallige asielaanvragen weg te werken. Een jaar geleden presenteerden ze daarom een zwartboek met misstanden. Reportagemagazine ‘Pointer’ werpt vandaag een kritische blik op de werkwijze van het IND, dat enkel en alleen zou focussen op het afwijzen van aanvragen. Is ook hier de menselijke maat zoek? (NPO 2, 22.33 uur)