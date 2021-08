Kijktips voor de woensdagavond

Apur Sansar, Canvas, 21.20 uur. Beeld TMDb

Filmtips

Cuban Fury

RTL 8, 20.25 uur

Als tiener was Bruce (Nick Frost) een geboren salsatalent, maar ruim twintig jaar later is daar weinig van te merken: hij is uit vorm en slijt zijn avonden op de bank. Als hij zijn leuke Amerikaanse baas Julia (Rashida Jones) voor zich wil winnen, zal hij in actie moeten komen. Met collega Drew (Chris O’Dowd) is er echter een (onuitstaanbare) kaper op de kust. Deze sympathieke romcom is aanzienlijk leuker dan de gebruikelijke genrekost door de geslaagde en originele casting van de hoofdpersonen. Ook in de bijrollen duiken leuke acteurs op.

Apur Sansar / The World of Apu

Canvas, 21.20 uur

Na ‘Pather Panchali’ en ‘Aparajito’ is dit het derde deel in de Apu-trilogie van de Indiase regisseur Ray. De dromerige Apu (Soumitra Chatterjee) is gestopt met studeren en zoekt werk. Als hij met een vriend een bruiloft bezoekt, krijgt deze een wonderlijke afloop: Apu keert getrouwd met Aparna (Aharmila Tagore) terug naar Calcutta. Deze schitterende afsluiter van de verfilming van de boeken van Bibhutibhushan Bandyopadhyay blinkt uit door casting en beeldvoering, en kan ook prima los van de eerdere delen worden bekeken.

Personal Shopper

BBC 2, 0.15 uur

Maureen (Kristen Stewart) is de persoonlijk assistent van een filmster, die haar van hot naar her stuurt om exclusieve kleding te scoren. Daarnaast is ze een paranormaal begaafd medium, op zoek naar een boodschap van haar onlangs overleden tweelingbroer. Dan raakt ze via tekstberichten in gesprek met een onbekende. Het scenario van regisseur Assayas bevat veel losse eindjes, maar weinig plot. De bovennatuurlijke thriller draait om de sfeer en de ingetogen vertolking van Stewart, en is meer een studie van een rouwproces dan een echte griezelfilm.

TV-tips

Nederland staat op tegen kanker

NPO 1, 20.40 uur

De coronacrisis was voor veel kankerpatiënten een extra zware periode. Nu de samenleving weer vooruit durft te kijken, gloort er ook weer licht in de strijd tegen kanker. De benefietactie ‘Nederland staat op tegen kanker’ staat daarom in het teken van de toekomst. In een rechtstreekse uitzending vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht presenteert Frits Sissing de persoonlijke verhalen van patiënten, wetenschappers en bekende Nederlanders die betrokken zijn bij de onstuitbare strijd tegen de ziekte. De uitzending vindt deels plaats vanuit een rijdende trein.

Back to Chernobyl

National Geographic, 22.00 uur

De ramp met de kernreactor van Tsjernobyl werd gerecreëerd in documentaires, films en miniseries, maar wat zijn 35 jaar na dato de gevolgen voor de betrokkenen? ‘Back to Chernobyl’ keert terug naar Pripyat, een spookstad in het noorden van Oekraïne, om te spreken met getuigen en overlevenden. Een ingenieur vertelt over de bouw van de kerncentrale, een brandweerman over de bluswerkzaamheden en een officier legt uit hoe het radioactieve materiaal werd opgeruimd. Ook een vrouw die destijds elf was en een kraamarts uit het ziekenhuis doen hun verhaal.

De kennis van nu special

NPO 2, 22.35 uur

Het magneetveld van de aarde zorgt er niet alleen voor dat een kompas de juiste kant op wijst. Het beschermt ons ook tegen schadelijke deeltjes van de zon en uit de ruimte die het planeetoppervlak bombarderen. Die beschermende paraplu vinden we vanzelfsprekend, maar dat is hij niet. In de geologische tijdlijn zien onderzoekers namelijk dat de magnetische noord- en zuidpool van de aarde om de zoveel tijd van plek wisselen. In ‘De kennis van nu extra’ vertellen wetenschappers of dat binnenkort weer staat te gebeuren, en wat in dat geval de gevolgen zijn.

Het uur van de wolf: Hannibal Hopkins & Sir Anthony

NPO 2, 23.20 uur

Deze week gaat ‘The Father’ in première in de Nederlandse bioscopen. Dit verrassend sterke drama leverde Anthony Hopkins een Oscar op voor beste mannelijke hoofdrol. Daarmee werd de acteur de oudste winnaar ooit binnen de auteurscategorieën. Eerder won hij al een beeldje voor zijn hoofdrol in ‘The Silence of the Lambs’. ‘Hannibal Hopkins & Sir Anthony’ laat zien hoe een jongen uit een armgezin in Wales een van de meest gelauwerde acteurs in Hollywood werd. Alle grote karakterrollen uit Hopkins’ zestigjarige carrière komen in de documentaire voorbij.