Kijk, een plogger! ‘Op het WK plogging raapte ik 100 kilo afval op in ongeveer zeven uur’

Plogger, die term heeft u zelf verzonnen?

“Hij bestaat echt. Zo noem je iemand die hardloopt en intussen afval opraapt.”

En daar bent u goed in?

“Op het WK plogging in Italië ben ik tweede geworden. Ik raapte daar 100 kilo afval op in ongeveer zeven uur.”

Wanneer dacht u: ik ga ploggen?

“Ik raapte altijd al wel afval van de grond, maar in 2011 begon ik het te combineren met hardlopen. Hardlopen is mijn passie, en door te ploggen, en dat via sociale media te documenteren, had ik het idee dat ik impact kon maken; andere mensen kon motiveren om ook afval op te ruimen.”

Loopt u vaak?

“Elke dag, meestal zo’n 11 kilometer. Het is gezond, en ook nog eens goed voor de wereld. Haarlem is zo’n mooie plek. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan het schoonhouden van de stad.”

Hoeveel afval raapt u dan op?

“Elke maand meer dan 100 kilo. Vooral blikjes en plastic verpakkingen. Na een rondje heb ik meestal twee volle vuilniszakken verzameld.”

Krijgt u veel reacties?

“Soms voelen mensen zich betrapt. Dan hebben ze net iets op straat gegooid, en zien ze mij het oprapen. De meeste positieve reacties krijg ik van kinderen. Dan roepen ze: ‘Goed bezig, meneer.’ Of hoor ik ze zeggen: ‘Kijk, een plogger.’”

Ik las dat u zelfs plogt tijdens officiële marathons

“Ik kan het niet laten. Ik raap hier en daar wat op, draag het de hele marathon bij me. Als ik 42 kilometer kan lopen, kan ik ook nog wel tien meter extra lopen om het na afloop in de prullenbak te gooien.”