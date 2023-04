Kickbokser Rico Verhoeven over hoofdrol in actiefilm Black Lotus: ‘Ik heb stuntlessen genomen, voor het vechten’

Hij riep al een tijdje dat hij het wilde, en nu is het werkelijkheid geworden: kickbokskampioen Rico Verhoeven (33) heeft de hoofdrol in een internationale film: Black Lotus. ‘Ik voelde me een kind in een snoepwinkel.’

Hij vindt het nog behoorlijk raar om acteur te worden genoemd. Acteurs, dat zijn andere mensen. Mensen die er jarenlang hebben doorgeleerd en vlieguren hebben gemaakt. Terwijl hij, hij maakte die vlieguren vooral op de set. Maar maandag is toch echt de wereldpremière van Black Lotus, een actiefilm met Rico Verhoeven in de hoofdrol. Donderdag in 125 bioscopen in Nederland. Het is echt zijn baby’tje, zegt Verhoeven in een lounge van de A’DAM Toren, een van de locaties waar de film is opgenomen. “Ik ben zo trots. Dat we dit hebben kunnen neerzetten. Te gek.”

Verhoeven liet in interviews al een tijdje vallen dat hij graag in een film zou willen spelen, en in 2017 kwam dan eindelijk het verzoek: Dutch Filmworks wilde met hem in zee. “Ik zag dat mailtje binnenkomen bij mijn management, en dacht: het zal wel.”

Het zal wel? Dat was toch precies wat je wilde?

“Ik vond het zo vergezocht. Ik dacht: hoe bedoel je, met mij een film maken? Niet om bescheiden te doen, maar ik ben geen acteur, snap je? Wie wil er nou met mij een film maken? Maar mijn management is gaan praten, en Dutch Filmworks was superenthousiast. Dus toen zijn we met zijn allen gaan zitten. Wat voor films vind je top, vroegen ze, wat zou je willen maken? Nou ja – mijn all time favourite is Man on Fire, een actiefilm met Denzel Washington. En Taken, die storyline moest het zo’n beetje zijn. Toen ging Dutch Filmworks kijken of ze mensen konden vinden die met hen wilden samenwerken, en een halfjaar later hadden ze Capstone Pictures gevonden, een Amerikaanse filmproducent.”

Meteen een internationale film dus. Jij dacht niet: laat ik eens bescheiden beginnen met een Nederlandse film?

“Ik ben geen Nederlands kampioen kickboksen hè, ik ben wereldkampioen kickboksen. Dus ik heb fans over de hele wereld. Dus ik dacht: waarom niet?” Brede glimlach: “I shoot for the stars, and maybe I land on the moon.”

In Black Lotus speelt Verhoeven Matteo Donner, een klassieke actieheld: een man van weinig woorden, maar met het hart onwrikbaar op de juiste plaats. Bij een operatie van zijn special forces team – Black Lotus – verliest hij zijn beste vriend. Donner verdwijnt compleet van de radar en duikt pas jaren later weer op, in Amsterdam, voor de deur van de weduwe van zijn beste vriend. Ze voedt inmiddels met een nieuwe man hun dochter op. En dan raken ze verstrikt in een conflict met een internationale groep criminelen.

Ik begreep dat je je op de film hebt voorbereid zoals op een kickbokswedstrijd.

“Zeker. Ik had een belachelijk goede acteercoach en een taalcoach, want Nederlanders die Engels praten, dat hóór je. Ik hoef niet perfect Amerikaans te klinken, maar wel zo native mogelijk. En ik heb stuntlessen genomen, voor het vechten.”

Vechten kon je toch al?

“Vechten zonder te raken is een ander verhaal. Dat is eigenlijk dansen. Een choreografie. Jij doet dit, ik doe dat. Als ik naar je kijk, zie ik je klap aankomen en kan ik reageren. Samen maak je het cool. Als ik een klap geef, bepaal jij hoe die klap eruitziet. Als je enorm uithaalt maar de ander schudt alleen maar even met zijn hoofd, dan lijkt die klap niet hard. Dat is dus ook acteren.”

Waarom wilde je eigenlijk zo graag acteren?

“Ik vind het cool om in iemand anders huid te kruipen, en dingen te doen die je in het echte leven niet kunt: auto’s opblazen, schieten. En als je dan het resultaat ziet, dat is zo tof. Dat gevoel heb ik altijd al gehad.”

Wanneer besloot je hardop te zeggen dat je dat wilt?

“Toen het kickboksen steeds beter ging, dacht ik: ik kan dit niet altijd blijven doen. Dus waarom doe ik niet wat Arnold Schwarzenegger deed, en Jean-Claude Van Damme, en gebruik ik mijn status als wereldkampioen als opstapje voor een volgende carrière.”

Wie van de twee spreekt je meer aan?

“Ik vind Van Damme wel toffer. Als je zo groot en gespierd bent als Schwarzenegger, ben je niet meer zo beweeglijk. Dat maakt het lastiger om iets er cool uit te laten zien.”

Wat vond je het lastigst aan deze film maken?

“Flexibel worden. Op een gegeven moment had ik een bepaalde vorm gevonden die voor mij lekker werkte, en dan vroegen ze: probeer iets meer dit, iets meer dat. Op een andere manier spelen, een andere intonatie bij bepaalde zinnen. Daar moest ik wel echt mee aan de slag. We hebben zo veel lol gehad: we maakten belachelijk lange dagen, maar ik vond het geen probleem. Ik voelde me een kind in een snoepwinkel, stond te stuiteren van enthousiasme. De scènes op het dak van Krasnapolsky waren heel tof om te spelen, maar ook de ontmoeting met de vrouw van mijn beste vriend. Dat was heel intens. Ik zat er helemaal in, ik hoop dat de mensen dat ook voelen. Ik in elk geval wel.”

Scène op het dak van Krasnapolsky in ‘Black Lotus’. Verhoeven: ‘Ik zou ook best eens drama willen doen.’ Beeld Wessel de Groot

Amsterdam moest een prominente rol krijgen in Black Lotus. Die stad zie je in internationale films veel te weinig, aldus Verhoeven. “Ik vond het als coproducent wel heel belangrijk om daarvoor te gaan staan.” Dus zit de film vol mooie plaatjes van de stad, inclusief achtervolgingsscène over de grachten – met Rico Verhoeven op een veel te klein fietsje. “Onze scriptschrijver ging altijd voor the sky is the limit, dus zij zei: de eindscène moet op de Dam zijn. Iedereen die in Amsterdam komt, kent de Dam. En die staat altijd vol met mensen. Maar hoe te gek is het als de Dam helemaal leeg zou zijn?”

De Dam is nooit leeg.

“Alleen met een lege Dam kon je echt dat staredown-gevoel krijgen dat we zochten. Zo’n lege Dam is heel intens, en een goede manier om te laten zien hoe mooi de stad is. Dus we zijn op een bizar tijdstip gaan filmen, om vier uur ’s ochtends. En zelfs toen waren er nog mensen.”

Zou je een volgende keer ook een ander genre willen proberen?

“Dat zou kunnen. Komedie vind ik leuk, ik zou ook best eens drama willen doen. Ik heb al een aantal keer auditie gedaan: voor Baywatch, Creed, Triple X, maar dat werd steeds niks. Bij één film, dat was hilarisch, zeiden ze bij mijn afwijzing: je bent te knap. Hoe dan? Tja, ze zochten meer een klassieke bad guy.”

Je hoofd was niet vierkant genoeg.

“Nee. En toen ik zag wie het was geworden, dacht ik: makes sense. Die had een veel bozere uitstraling.”

Jij bent natuurlijk relatief aaibaar.

“Ik kan ook niet aaibaar zijn. Maar ik heb net een andere vibe. Maar ik kan je verklappen: ik heb alweer een rol in een andere grote internationale film. Ik mag alleen nog niet zeggen wat. Het is wel weer een actiefilm.”

Je bent ook nog steeds aan het kickboksen. Komt deze filmcarrière dan eigenlijk niet net te vroeg?

“Kijk, als je veel ambitie hebt, komen er altijd meerdere dingen tegelijk op je pad. Je kunt niet eerst stoppen met het één, en dán pas ervaring gaan opdoen voor iets nieuws. Dus ja, aan het eind van het jaar ga ik mijn titel weer verdedigen. Ik heb een contract voor nog twee jaar. Het is een kwestie van keuzes maken, van timemanagement. Zo rollen we lekker door.”

Kickboksen en acteren Rico Verhoeven werd in 2013 voor het eerst wereldkampioen kickboksen in de categorie zwaargewicht. Sindsdien veroverde hij die titel tien keer. Vanaf 2015 speelde hij kleine rolletjes in films en series, zoals in Vechtershart, Undercover (als gevangenisbewaker), als de Nederlandse stem van tekenfilmstier Ferdinand en in Bon Bini Holland 3. Black Lotus is zijn eerste hoofdrol.