Keuzestress? Bij Barentsz kan de chef-kok het kiezen van de gerechtjes van je overnemen

Beeld Daphne Lucker

Het nieuwe restaurant Barentsz in de Zeeheldenbuurt staat voor een avond eten met vrienden en familie. Bij binnenkomst valt je oog direct op de wit-rood betegelde vloer en de grote glazen wijnkast. Bezoekers kunnen plaatsnemen aan de bar voor een cocktail of een avond uitgebreid tafelen in het restaurant.

“We zijn er voor iedereen, maar we willen er ook specifiek voor de buurt zijn. Hier is twee jaar niks gebeurd, het mag weer gaan leven.” Eigenaar Alex Kroon (43) is Barentsz samen met zijn nichtje Janelle Kroon (43) en zakenpartner en chef-kok Esther Leferink (50) begonnen.

De gerechtjes op de kaart zijn bedoeld om te delen. Keuzestress? Geen probleem, je kunt ook gaan voor de keuze van de chef (€45). Leferink stelt dan een aantal gerechten voor je samen. “Het zijn allemaal losse gerechtjes, maar ze passen wel bij elkaar. De gerechten zijn geïnspireerd op de mediterraanse keuken. Goed eten, gecombineerd met lekkere wijnen. Dat vinden we belangrijk.”

Het restaurant werkt met seizoensgebonden producten. Daarom zullen de gerechtjes op de kaart regelmatig veranderen. Leferink: “We hebben nu een vis met beurre blanc en daslookolie (€17). De daslook heb ik zelf geplukt in het Amsterdamse Bos.” De lamsbout (€18) is favoriet in het restaurant, maar gaat wel bijna van de kaart af. “Daar is het straks niet meer het seizoen voor.”

“We hopen dat mensen de hele avond blijven zitten,” zegt Janelle Kroon. “Je kunt uitgebreid eten in ons restaurant, maar in de bar zit je ook heel gezellig en onze barman maakt de beste cocktails.”

Barentsz Barentszstraat 171

