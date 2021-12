Kerstvakantietips: van een culinaire wandeling tot een online familieconcert, mét kerststukje

Maak deze kerstvakantie een culinaire wandeling door de Jordaan of de Negen Straatjes, georganiseerd door 360 Amsterdam Tours. Beeld Fokke Baarssen - 360 Amsterdam Tours

Aan de culinaire winterse wandelingen van 360 Amsterdam Tours begin je met een lege maag. Aan de hand van aanwijzingen word je voor allerlei hapjes van café naar restaurant geleid. Om het half uur begint de route bij Kafenion. De ene culinaire speurtocht gaat door de Jordaan en de andere door de Negen Straatjes. Per wandeling zijn er vijf stops, en bij elke horecagelegenheid is iets anders af te halen. De twee wandelingen hebben verschillende hapjes – denk erwtensoep en Griekse taart.

Elke vrijdag t/m zondag, 11.30-14.00 uur, €32,50, Bloemgracht 49

In het Westerpark is ’s avonds veel te zien en te horen. Waar vroeger de gashouders stonden, staan allerlei lichtkunstwerken voor een audiovisuele wandeling. Chris van Meer en Boris Acket hebben met Lumus Instruments onder meer het lichtkunstwerk Arctic gemaakt, rondom een vijver. Op de steigers bij de vijver word je omgeven door geluid. Het licht reageert op de audio. Van Meer maakte met ADE ook het lichtkunstwerk Baken, op de A’DAM Toren. De andere kunstwerken in het Westerpark zijn gemaakt door Tanja Hess en door vijf kunstenaars uit de Staatsliedenbuurt.

Tot en met 9 januari, 16.00-21.30 uur, gratis, Cultuurdorp Westergas

In het Westerpark is het audiovisuele lichtkunstwerk ‘Arctic’ te zien en te horen. Beeld Niels de Vries

Pluktuin Amstelveen stelt doe-het-zelfpakketten samen om thuis een kerststukje of een kerstkrans van te maken. “De kinderen hebben een week extra kerstvakantie, zo hebben ze wat te doen,” zegt eigenares Annemarie Fontijn. In de pakketten zit van alles: kunstgroen, een kaars, een potje en natuurlijk een uitleg over hoe het stukje in elkaar kan worden geknutseld. De bestelling kan telefonisch of via de webshop. Dan is het pakket af te halen bij de Pluktuin, maar het kan ook worden bezorgd.

T/m 24 december, vanaf €12,50, thuis

Bij Pluktuin Amstelveen kun je een pakketje bestellen met alle benodigdheden voor het maken van een kerststukje.

Voor alle gezinnen met jonge kinderen organiseert Het Concertgebouw online familieconcerten. Zo maken kleuters op eerste kerstdag tijdens de KleuterSinfonietta kennis met instrumenten als de cello, altviool en contrabas en draagt Angela Schijf de nieuwe versie van het beroemde sprookje Pinokkio – geschreven door kinderboekenauteur Imme Dros – voor. Daarnaast vertelt het familieconcert Jazz op Recept op 6 januari het verhaal van de verlegen Nina, die muziek van haar dokter krijgt voorgeschreven.

25 december t/m 9 januari, gratis, thuis

Roodborstjes, eksters, reigers, huismussen en winterkoningen: de Birdroute in het Diemerbos bevat vogels van alle soorten. Aan jou de taak om deze dieren te spotten. Bij House of Bird in het bos krijg je een knapzak gevuld met een zoekkaart, appelsap, appels en een potlood, zodat je er goed voorbereid op uit kunt trekken. Ook valt hier een verrekijker te huren, waarmee je de gevleugelde bewoners van het Diemerbos scherp in beeld kunt krijgen.

Dagelijks, 10.00-20.00, knapzak: €5, verrekijker: €2,50, Diemerbospad 1a

House of Birds organiseert een vogelspottour voor kinderen door het Diemerbos. Beeld Studio 309

Hoewel er aangescherpte maatregelen zijn, kun je nog altijd op avontuur in Amsterdam. Tijdens de Verhaalvontuur-speurtocht maak je met een schatkaart in de hand een ontdekkingsreis door de Jordaan. Elke locatie die je bezoekt heeft een bijbehorende QR-code met een filmpje, waarop een verhalenverteller een aanwijzing geeft. Als je alle locaties weet te vinden, win je een winterprijs. Maar pas op: er loopt een boef door de Amsterdamse wijk die dat feestje probeert te verstoren.

Dagelijks op een moment naar keuze, €19,50, Haarlemmersluis (brug 14)

Verhaalvonturiers met hun schatkaarten.

In West is veel straatkunst, als je maar weet waar je moet zoeken. Daarom heeft Street Art Museum Amsterdam (Sama) wandelroutes ontwikkeld, die je langs verschillende grote en kleine muurschilderingen leiden. De schilderingen zijn gemaakt door meerdere internationale kunstenaars. “Dit is het enige museum dat nu open is,” zegt Leonie Wingen (40) van Sama. De routes zijn leuk voor kinderen en volwassenen, en de kunst is het beste te zien bij daglicht. De wandelingen duren twee uur en worden begeleid door de izi.Travel App of door GPS-audio.

Dagelijks, GPS-audiotour: €5,99, App-tour: gratis, Geuzenveldroute start bij SAMA, Slotermeerroute start op Burgemeester De Vlugtlaan 9