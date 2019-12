Kerstkinderen: ‘Nu vind ik het alleen maar leuk om met kerst jarig te zijn’

Vareen Rook, derdejaars filmstudent. Beeld Manon van der Zwaal

Vareen Rook

Derdejaars filmacademie, 24 december 1997

“Mijn moeder is van oorsprong Duits en in Duitsland is kerstavond, Weihnachtsnacht, veel belangrijker dan eerste kerstdag. Alle Duitsers vieren kerst op kerstavond. Als kind vond ik dat heel vervelend, omdat mijn verjaardag overschaduwd werd door het grote kerstfeest.

In Nederland is kerstavond weliswaar minder belangrijk, maar het blijft lastig. Kerst is ook hier een echt familiefeest. Vrienden willen daarbij aanwezig zijn en laten dat niet gauw schieten voor mijn verjaardag.

Volgens christelijk gebruik mag je je verjaardag niet eerder vieren. Dat brengt ongeluk. Hoewel mijn moeder niet christelijk is, geloofde ze daar wel in. Ik was weliswaar haar kerstcadeau, haar kerstkind, maar toch hield ze zich aan dat gebruik. Er lagen vroeger altijd twee categorieën cadeautjes onder de boom, met elk een eigen label: voor mijn verjaardag en voor kerst.

Toen ik wat ouder was, kwamen mensen soms even langs om te feliciteren en taart te eten. Maar daarna moesten ze weer snel naar hun familie. Ik heb ook wel eens in de zomer een feestje gegeven met een vriendinnetje. Dat was lang na mijn verjaardag, waardoor het toch anders voelde. Het afgelopen jaar vierden veel vrienden een 21-diner. Ook dat is aan mij voorbij gegaan, omdat niemand kan op kerstavond.

Mijn verjaardag wordt nooit helemaal erkend. Wel hield ik er een beste vriendin aan over. Ik kwam erachter dat zij óók met kerst jarig was en zo raakten we bevriend. In het buitenland is het anders. Ik reis veel en merkte dat voor Spanjaarden de kerstdagen minder belangrijk zijn. Daar voelde ik me voor het eerst écht jarig. Ik ging op kerstavond uit eten en met vrienden op stap. Eigenlijk zou ik dus maar in Spanje moeten gaan wonen, haha.”

Yolanda Schönberger

Kok en taartenmaker , 26 december 1962

“Tweede kerstdag, tien over tien ’s morgens, ben ik geboren op de Jacob Catskade 34 beletage in Amsterdam. Toen ik nog een klein meisje was vond ik het helemaal niet leuk om met kerst jarig te zijn. Vriendjes en vriendinnetjes konden nooit op mijn verjaardag komen. Uitdelen op school was pas na de kerst­vakantie, en altijd waren het mandarijnen.

Mijn verjaardagscadeau mocht ik op eerste kerstdag al aan, want meestal was dat een leuk jurkje en nieuwe schoenen. En ’s avonds hadden we ons kerstfeest met mijn vader, moeder en broer. Traditiegetrouw aten we fondue met een garnalencocktail vooraf, daar zat zo veel whisky in dat oma er dronken van werd.

Nu vind ik het alleen maar leuk om met kerst jarig te zijn. Het is een bijzondere datum. Ik voel me daardoor een zondagskind. Tegen mijn broer zeg ik vaak: ik ben Jezus in plaats van je zus.’ Vaak merkte ik ook niet zo veel van mijn verjaardag, omdat ik als kok in de horeca werkte en toch al niet thuis was op mijn verjaardag. Na het werk klonken we met champagne op mijn verjaardag.

In de horeca werk ik nu niet meer, waardoor ik altijd vrij ben met kerst. Ook een voordeel! Ik vind het heerlijk om uitgebreid te koken voor kerst. Daar doe ik echt mijn best voor. Vaak ben ik daar twee à drie dagen van tevoren al mee bezig. Dit jaar wordt het crispy duck met pannenkoekjes en hoisinsaus. En ik maak voor mezelf een lekkere verjaardagstaart.”

Yolanda Schönberger, kok en taartenmaker. Beeld Manon van der Zwaal

Leonie Smit

Omgevingsmanager , 26 december 1980

“Het leuke van jarig zijn met kerst is dat het altijd gezellig is en dat ik nooit vrij hoef te nemen. Mensen onthouden mijn verjaardag ook makkelijker.

Mijn verjaardag vieren doe ik niet meer. Soms komt iemand langs met een cadeautje, maar meer ook niet. Vroeger, met kinderfeestjes, zei mijn moeder altijd dat ik op 18 december jarig was. We vierden het op die dag. Ik wist niet beter. Met kerstmis kreeg ik dan de cadeautjes van mijn familie.

Tot mijn twintigste heb ik het gevierd met een hechte vriendengroep. Voor hen was het een goede reden om niet bij papa en mama thuis te hoeven zitten. Ik woonde toen in Brabant. Op mijn verjaardag gingen we dan stappen in België, omdat kerst daar wat minder belangrijk is.

Mijn dertigste verjaardag heb ik op 15 januari gevierd in plaats van met kerst.

Na mijn dertigste ben ik daarmee gestopt. Niet uit ellende ofzo, maar ik vond het niet zo nodig het te vieren. In de ene levensfase is je verjaardag belangrijker dan in de andere.

Toen ik nog single was en op mezelf in Amsterdam woonde, zat ik op eerste en tweede kerstdag vaak alleen thuis. Een aparte periode. Om twaalf uur ’s nachts was ik jarig. Ik zette wat leuks op, dronk een glas en vermaakte me prima. Het is gewoon kerst, dacht ik. Maar het gaf ook een vreemd gevoel, omdat het twee feesten zijn waar mensen veel waarde aan hechten. Anderen zijn weer op sinterklaas, tijdens oud en nieuw of midden in de zomer geboren. Ook momenten waarop veel mensen weg zijn. Ik focus me liever op de voordelen ervan en kan er goed mee leven!”

Leonie Smit, omgevingsmanager. Beeld Manon van der Zwaal

Jack Uitendaal

Scholier brugklas, 25 december 2006

“Eerste kerstdag vind ik een topdag om jarig te zijn! Er komen dan heel veel mensen bij ons op bezoek: familie, buren, vrienden. Zij nemen ook weer hun kinderen mee, zodat mijn vriendjes er ook zijn. Het is inmiddels een traditie. Iedereen weet dat wij op eerste kerstdag in de middag mijn verjaardag vieren. Het is toevallig ook kerst, maar de mensen komen in eerste instantie voor mijn feestje.

Vanaf mijn eerste verjaardag is het zo gegaan. Juist omdat ik met kerst jarig ben, heeft mijn moeder altijd geprobeerd mijn verjaardag speciaal te maken. Doordat we allemaal vrij zijn, hebben we de tijd en rust om dat uitgebreid te doen. Op tafel staat veel eten: verjaardagstaart en veel lekkere hapjes. Iedereen neemt cadeautjes voor me mee. Daarna gaan ze allemaal naar familie en blijven wij thuis. We hoeven nergens meer heen en eten de kliekjes.

Mijn partijtje vieren we altijd aan het begin of einde van de kerstvakantie.

Mijn vader en moeder vonden het fantastisch dat ik met kerst geboren werd. Ze hadden zich geen mooier kerstcadeau kunnen wensen, zeggen ze. Ze hebben gauw nog het geboortekaartje aangepast met de tekst ‘Midden in de winternacht…’

Net als Jezus ben ik met kerst geboren. Dat is toch bijzonder. Mijn broer van zeventien noemt mij voor de grap wel eens ‘omgekeerde Jezus.’ Nadelen zijn er niet. Ik vind mijn verjaardag met kerst een van de gezelligste dagen van het jaar.”

Jack Uitendaal, scholier in de brugklas. Beeld Manon van der Zwaal

Maya Colmans

Scholier , 25 december 2005

“Ik ben op eerste kerstdag én op Chanoeka jarig. Doordat wij thuis joods zijn, vieren we twee ­verschillende feestdagen. Ik werd geboren in het VUmc.

De mensen kwamen met kerst op kraam­visite. Voor mijn ouders was dat heel bijzonder. Toen ik jonger was, had ik er nooit veel last van dat ik met kerst jarig was. Ik had niet zo door dat het een supergrote feestdag was. Mijn partijtje vierden we gewoon eerder of later, omdat alle kinderen met kerst weg waren. Voor familie vierde ik het vaak samen met mijn broertje, die een maand later jarig is.

Op kerstavond gaan we met het gezin naar mijn opa en oma. De volgende dag zingen ze voor me en krijg ik cadeau­tjes. Mijn neefje en nichtje komen die dag ook. Dat vind ik erg gezellig. We vieren twee feesten tegelijk. Ik vind het soms wel jammer dat mijn vriendinnen er niet zijn, omdat ze kerst bij hun familie vieren.

Ook zou ik het leuker vinden om in de zomer jarig te zijn, als het lekker weer is. Omdat iedereen vrij is van school, kunnen ze me niet komen feliciteren. Aan de andere kant heb je nu sociale media. Ik zit op Instagram en WhatsApp en krijg daar heel veel felicitaties. Ze vergeten me niet en voel me daardoor ook wel heel jarig, zelfs met kerst!”