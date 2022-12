Kerstboom van stof: ‘Ik vind het raar dat een boom als wegwerpartikel wordt gezien’

Beeld tiny-trees.nl

Dat is eens wat anders dan een kunstkerstboom.

“Het is een wandkleed met daarop een haarscherpe, hyperrealistische foto van een kerstboom. Het is gemaakt van gerecyclede stof. Op het wandkleed kun je ledverlichting en kerstballen spelden.”

Waarom vond u dat het tijd werd voor een alternatieve kerstboom?

“Het kweken van kerstbomen is heel schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit. Er wordt veel landbouwgif gebruikt om zo goedkoop mogelijk kerstbomen te kunnen produceren. Ik vind het daarnaast raar dat een boom, een levend wezen, als een soort wegwerpartikel wordt beschouwd. Zo’n boom is ruim tien jaar aan het groeien, cel na cel, naald na naald, tak na tak. Vervolgens wordt ie voor twee weken als kerstversiering in huis gehaald, en dan, in januari, de straat op gegooid. En dat vinden we blijkbaar heel normaal met z’n allen.”

De andere kant van onze gezellige traditie.

“Het is gewoon zo’n groot contrast. De kerstboom is even het stralende middelpunt van de woonkamer, en daarna moet ie het huis uit. Ik vind het een gekke traditie. En ik stond er vroeger ook nooit bij stil, ik deed eraan mee.”

Is uw wandkleed net zo gezellig als de kerstboom?

“Ik vind het meer warmte in huis geven dan bijvoorbeeld een neppe kerstboom. Ik krijg ook veel blije, dankbare reacties.”

En de kinderen dan?

“Jonge ouders denken vaak: mijn kinderen willen een échte kerstboom. Maar kinderen blijken de moeilijksten niet te zijn. Zodra ze erachter komen dat je ook allerlei kransen aan het wandkleed kunt hangen, zijn ze om. Wat dat betreft kost het weinig moeite om bestaande tradities langzaam te veranderen.”