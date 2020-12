Kerst bij de Hamersma’s: een groene shakshuka

Beeld Sjoukje Bierma

“Bij ons is ’t het hele jaar door kerst,” hoorde ik mevrouw Hamersma geroutineerd antwoorden toen haar door een klant werd gevraagd wat mevrouw en meneer Hamersma dan zoal zouden gaan eten. Restaurantbezoek in binnen- en buitenland, het ­proefeten van nieuwe menu’s, recepten testen uit net verschenen kookboeken, gastronomische jurylidmaatschappen en wijnproeverijen… We willen natuurlijk niet klagen, maar met mes, vork en kurkentrekker permanent in de aanslag, gebruiken wij juist de kerstdagen om uit te buiken.

Boerenkoolstamppot

Nu had het virus weliswaar flinke gaten in onze culikalender geslagen, maar wij hielden vast aan onze traditie. Mevrouw Hamersma zal zich niet zal gaan uitputten met het bereiden van borrelhapjes, amuses, voor-, ­tussen- en hoofdgerechten, pre-desserts en desserts. Overigens wil dat niet zeggen dat er dan niet toch lekker gegeten wordt.

Zo komen op kerstavond onze oudste vrienden aanzetten met een pan zelfgemaakte boerenkoolstamppot met rookworst. En omdat ze dan toch in de buurt zijn, blijven ze meteen mee-eten. Daarbij drinken we een heel bijzondere fles Australische shiraz. Niet omdat deze zo briljant combineert, maar omdat de inmiddels decennialange ­traditie dat voorschrijft.

Op eerste kerstdag komen onze twee kinderen en mijn moeder vanwege de Opa Lachen Rollade Memorial, het eerbetoon aan mijn overleden vader waarover ik vorige week al berichtte. En op de tweede dag houdt mevrouw Hamersma het nog eenvoudiger. Vanwege de nadrukkelijke vleesinbreng van de voorgaande dagen wordt het altijd iets met veel groenten.

Zo komt er dit keer een groene shakshuka op tafel die ze al eerder had gemaakt toen het kookboek waarin ze het gerecht vond net was uitgekomen. Daar had ik naar tevredenheid een witte Italiaan van de pecorinodruif, een Spaanse verdejo en pinot blanc van Domaine Mittnacht uit de Elzas bij bedacht. En die laatste ga ik weer schenken. Zacht, mild, levendig, verkwikkend, niet te nadrukkelijke zuren, revitaliserend. En behalve goed voor de smaak­papillen ook voor de leefomgeving. Want biologisch-dynamisch tot ons gekomen.

Wijntrends

Terwijl Stille nacht, heilige nacht klinkt, klinken wij met Mittnacht en nemen het jaar door. Ik mijmer over de wijntrends van 2020, het grotere animo voor betere en biologische wijnen, het explosief gegroeide alcoholvrije en alcohollichtere segment en de toenemende nieuwsgierigheid naar druiven uit minder bekende landen en regio’s.

Mevrouw Hamersma bladert ook een jaartje terug. Daarin gingen boeken over broodbakken als warme broodjes. Stond de Indonesische keuken in het middelpunt van de belangstelling. Speelde in een kwart van de door haar verkochte boeken groenten een hoofdrol. En waren de titels uit het Midden-Oosten niet aan te slepen.

“En vergeten we nu niet iets?” zal ik op een zeker moment zeggen. Mevrouw Hamersma zal dan antwoorden dat we onze lezers nog prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar moeten wensen. “We zien ze pas 2 januari weer.”

Beeld RV

De wijn Domaine Mittnacht 2018, Pinot Blanc Elzas, Frankrijk. €12,65 (wit; biologisch-dynamisch) Pieksman Wijnwinkel, Hogeweg 19 www.pieksman.nl

Het boek: 1 Basisgerecht | 3 Bonusgerecht | 0 Restjes. Keda Black. Becht. € 20,99Het recept:Groene shakshuka (4 personen)Rubriek Hamersma Beeld Charlotte Lascève

Ingrediënten 6 courgettes olijfolie 2-3 takjes tijm, 1 bosje bladpeterselie 100 g rucola 50 g ontpitte groene olijven 200 g diepvriesdoperwten biologische citroen 4 eieren 100 g feta pimentpoeder, zout en peper Groene shakshuka (4 personen) Verwarm de oven tot 210 graden. Snijd de ­courgettes in blokjes en doe in een ovenschaal. Besprenkel met 2 eetlepels olie en meng. Strooi de tijm erover en breng op smaak met zout en peper. Zet 15-20 minuten in de oven. Meng driekwart van de courgettes (met bakvocht) met de rucola (bewaar wat voor het ­bestrooien) en de fijngehakte peterselie, de olijven, de helft van de doperwten, een scheutje citroensap, 1 eetlepel olijfolie en wat zout en peper. Schep hier de rest van de doperwten en courgettes doorheen. Verwarm de helft (maak van de rest een groene pesto) met 1 eetlepel olijfolie al roerend in een koekenpan, op laag vuur. Maak met de achterkant van een lepel 4 kuiltjes in het mengsel en breek hier de eieren boven. Laat 3-4 minuten zachtjes bakken tot de eieren gestold zijn. Bestrooi met de rucola, blokjes feta en wat pimentpoeder. 1 Basis­gerecht, 3 Bonus­gerechten, 0 Restjes, Keda Black, Becht, €20,99