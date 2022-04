Kennis van schaken is niet vereist bij De Queer Schaakclub: ‘Er hangt hier een lossere sfeer’

Beeld Daphne Lucker

Druivenranken hangen als overkapping boven het kookeiland in het midden van de lichte kas. Klimop, hanglampjes en lampionnen omringen de lange tafels waarop schaakborden klaarstaan. Kas Keerweer is een overblijfsel uit de twintigste eeuw, toen de Baarsjes vol zat met tuinderijen. Nu is het de plek waar de Queer Schaakclub eens per maand zijn schaakevenement organiseert.

“Tijdens de pandemie kwamen dj’s en clubbers bij elkaar om spelletjes te spelen, waaronder schaken. Het was een groot succes: in plaats van in een dampende discotheek, stonden we om de schaakborden heen te joelen,” zegt marketing- en communicatieadviseur Rens Mors (38). Op deze plek ontmoette hij en Erik Kerssen (32) elkaar. Al snel ontstond het idee voor een queer schaakclub.

“In het uitgaansleven is de queer gemeenschap al aanwezig, maar er zijn ook mensen die zich niet thuis voelen in deze omgeving,” zegt Kerssen. Of je kennis van schaken moet hebben? Mors vindt het geen vereiste. “Er heerst hier een lossere sfeer dan bij andere schaakclubs. Er is ruimte om te praten en elkaar te helpen.”

Ieder die zich identificeert als queer of heteroseksuele bondgenoot van de lhbtq-gemeenschap is welkom voor een potje schaken op live dj-muziek met vegan hapjes, zoals huisgemaakte paddenstoelen-dragonquiche en tomaten-basilicumsalade met zuurdesemcroutons. Mors en Kerssen werken op donatiebasis en organiseren de eerstvolgende editie op zondag 1 mei vanaf 14.00 uur.

Bij meer aanmeldingen willen ze werken naar een vast schaakteam. “Het lijkt mij fantastisch om in een bus vol queers met acrylnagels en crop tops de andere schaakverenigingen van de stad af te gaan,” zegt Kerssen. “En dat we dan ook nog eens winnen,” vult Mors aan.

De Queer Schaakclub Admiraal de Ruijterweg 19

