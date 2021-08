Kelder verkoopt natuurwijn voor bij je vegan kaasplankje

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Kelder.

Voor een plantaardig kaasplankje kon je al terecht bij de veganistische kaaswinkel Willicroft, nu kun je er ook bijpassende wijn kopen. In de kelder is namelijk een natuurwijnwinkel geopend, met de toepasselijke naam Kelder. Eerst zat daar het kantoor, vertelt Tim Keijzer (26). “Het is zo’n leuke ruimte dat het eigenlijk zonde was om er geen wijnkelder van te maken.”

In Amsterdam kun je bijna niet meer om natuurwijn heen. Even een opfrisser: natuurwijn is wijn waaraan niets wordt toegevoegd. Geen pesticides, geen sulfiet. Dat maakt het proces minder controleerbaar en dus lastiger. Keijzer: “Gewone wijn moet vaak perfect, mooi helder zijn. Natuurwijnen zijn bijvoorbeeld wat troebeler dan gewone wijnen. Ze zijn perfectly imperfect.”

Net zoals Kelder zelf. Er zijn wat scheve stoelpoten en er liggen wat rondzwervende kratjes. Maar juist dat geeft het gevoel van een echte wijnkelder, met flessen wijn aan de muur en een grote houten tafel in het midden. Daar organiseert Kelder om de week proeverijen, zodat klanten kennis kunnen maken met natuurwijn. De prijzen van de flessen variëren van 12 euro voor de Franse witte Amourette tot 25 euro voor de Papillon Rosé.

Kelder Spiegelgracht 30

