Keffertje Kelder als schoothondje van de adel

Jort Kelder heeft weer een nieuw programma, Van oud geld, de dingen, die niet voorbij gaan. Lips kent zijn Couperus maar vond het toch een weinig adellijke titel voor een programma over de adel.

Maar dankzij zijn goede manier had Kelder toegang gekregen tot diverse landgoederen: “Voor deze serie openden vier adellijke families de poorten die anders gesloten blijven.” Daarvoor had Kelder duidelijk wel zijn normaal zo kritische kijk in zijn oldtimer moeten achterlaten, want zelden maakte Lips hem zo dociel mee. Toen Jonkheer Tjalling van Eysinga, met een fikse aardappel in zijn keel, beweerde ‘ik heb wel vermogen maar geen geld’, liet de ex-hoofdredacteur van Quote de kans op een kritische tegenvraag lopen. Lips miste op zo’n moment de vrolijke stekeligheid van wijlen Gert-Jan Dröge.

Alleen bij Pim Baron Bentick van Schoonheten veroorloofde Kelder zich een ongepaste suggestie, toen ze van een afstand keken naar het landhuis van de familie dat de baron niet tot zijn huisadres mocht rekenen: “Jij bent de oudste Bentinck en hoort toch in dat landhuis te wonen?” De baron hapte niet en stelde de al even gezellige tegenvraag: “Zullen we nu even naar het familiegraf gaan?”

Maar verder bood het met droneshots doorspekte Van oud geld een rimpelloos kijkje in het leven van blauwbloedige types met namen als Hermance Gransberg Née Barones van Heeckeren van Kell of Nathalie Barones van Verschuer Née Des Tombes. Wereldvreemde types die met droge ogen betogen, zoals Frans Baron van Verschuer, dat ze allemaal dezelfde problemen hebben: “Landgoederen en rijksmonumenten die we moeten onderhouden en subsidies die we daarvoor krijgen.”

Lips wilde dat hij zulke problemen had. Maar Lips had vooral graag gezien dat Kelder de adellijke types iets harder had aangepakt: het voormalige Quote-keffertje was een schoothondje geworden.

