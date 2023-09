Kees Kamper speurde in Amsterdam de muren af voor zijn verzameling pieces en tags

Werk van C215. Beeld Kees Kamper

Amsterdam vormt sinds jaar en dag een dankbaar canvas voor lokale graffiti en street artists en werd ook al snel populair onder internationale kunstenaars. Op de muren van gekraakte en lege gebouwen, in de stille straten en de afgelegen gebieden vonden ze de ruimte die ze nodig hadden om hun kunst verder te ontwikkelen.

Kees Kamper – hij is afgestudeerd in de ontwikkelingspsychologie, maar koos voor fotografie en 3D-ontwerp; zijn ontwerp voor een 3D-geprinte lamp is bekroond met de Dutch 3 Design Award – speurde in Amsterdam de muren af op zoek naar pieces en tags. Hij legde ze allemaal vast, gedurende zeventien jaar, in de Spuistraat en de Jordaan, op de NDSM-werf en de Amsterdamsebrug – ook veel graffiti die inmiddels door stedelijke herontwikkelingsprojecten, sloop en restauratie is verdwenen.

Zijn indrukwekkende verzameling is nu gebundeld in Amsterdam Street Art: bijna 900 foto’s met werk van meer dan 500 street artists, onder wie Shoe, Karski, Faile, C215, KBTR, Anopsy, Stinkfish, Beast en Keith Haring.

Amsterdam Street Art door Kees Kamper, Uitgeverij Komma, 332 blz, € 34,-