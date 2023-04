Kees & Jacqueline: ‘Ik heb geholpen de aarde te vervuilen, Jacq helpt met opruimen’

Waar Kees van den Ende (75) ruim twintig jaar voor Shell werkte en meehielp de aarde te vervuilen, wil zijn dochter Jacqueline van den Ende (38) de wereld juist beter maken. ‘Zij inspireerde mij om ook iets doen.’

Kees van den Ende (75)

“Ik heb geholpen de aarde te vervuilen, Jacq helpt met opruimen. Ik heb ruim twintig jaar als petroleum ingenieur voor Shell gewerkt. Toen ik daar in 1997 wegging, was ik me niet bewust van milieuvervuiling. Pas begin deze eeuw drong tot mij door dat het niet goed ging met de aardbol. Dat was meer een soort achtergrondruis, ik lag er niet van wakker.

Jacq had een hele goeie baan waarin ze rijke mensen rijker maakte. Ze vroeg zich af of dat haar doel in het leven moest zijn. Zij wil de wereld beter maken. Twee jaar geleden heeft ze alles omgegooid en Carbon Equity opgericht, een klimaatinvesteringenplatform dat investeert in bedrijven die de klimaatproblemen kunnen oplossen. In minder dan twee jaar is er meer dan 90 miljoen euro via Carbon Equity geïnvesteerd.

Ik vind het fantastisch dat zij een veilig en riant inkomen opgeeft voor zo’n avontuur. Dat inspireerde mij om ook iets doen. Ik probeer duurzaam te leven, maar daar ben ik niet echt consequent in. Ik overweeg om te stoppen met vliegen, Jacq doet alles met de trein. Zij is totaal niet materialistisch. Jacq adviseerde mij om het onderwerp aan de orde te stellen op de Koninklijke Industrieele Groote Club, de sociëteit waar ik lid ben. Deze week organiseer ik met anderen een driedaagse klimaatconferentie, waar Jacq ook aan meewerkt.

Patricia, mijn oudste dochter, lijkt als twee druppels water op haar moeder. Zij houden allebei van controle. Saskia, de jongste, lijkt op mij, wij zijn easy going en intrinsiek lui. Jacq is een buitenbeentje. Dat ondernemen waarin zij uitblinkt, heeft niemand anders in de familie. Een superfijn kind, maar ook kwetsbaar. Ze heeft altijd bijzondere banen gehad. Op de Filipijnen heeft ze een lookalike van Funda opgezet, dat was een enorm succes. Daar heeft ze ook haar vrouw Andrea ontmoet. Ze zijn samen ontzettend leuk.

Jacq en ik zijn redelijk chaotisch, maar zij heeft een overtreffende trap. Op haar 25ste had zij zich ingeschreven voor een rally van Nederland naar Zuid-Afrika. Tien dagen voor vertrek had ze nog geen rijbewijs. Toen ze dat op het nippertje haalde, kreeg ze een ongeluk met het rallybusje. Maar ze heeft Durban wel gehaald. We hebben ons vroeger vaak zorgen over haar gemaakt. Jacq was heel avontuurlijk, maar zag niet altijd de risico’s. Er zit beslist een engeltje op haar schouder.

Ik benaderde Marjan van Loon, toen nog president-directeur van Shell, of ze op de conferentie wilde spreken. Ze wilde alleen als Jacqueline kwam. Het is mooi om te zien hoe mijn dochter mensen raakt.”

Jacqueline van den Ende (38)

“In mijn jeugd reisden wij als gezin met het werk van mijn vader mee. We hebben vijf jaar in Australië gewoond en vier jaar in Syrië. Dat was voor mij en mijn zussen superleuk. Als we verhuisden, bouwden wij grote schepen van de verhuisdozen. Voor mijn moeder was het – denk ik – stressvoller.

Mijn oudste zus zat al op een internaat. Als mijn vader bij Shell was gebleven, was ik ook naar dat internaat gegaan om de middelbare school in Nederland te volgen. Mijn moeder vond dat niets en mijn vader is toen overgestapt naar de executive search (headhunter, red.)

Voor mij was de overgang naar Wassenaar moeilijk, het is daar nogal een monocultuur. Ik heb me er nooit echt thuis gevoeld. In Amsterdam voelde ik me voor het eerst op mijn plek. In Amsterdam wonen is voor mij echt bevrijdend, het is zo’n diverse stad, zowel cultureel als qua lhbti.

Sinds mijn ouders twaalf jaar geleden gescheiden zijn, woont mijn vader ook in Amsterdam. In het begin kwam ik hem wel eens in dezelfde kroeg tegen als ik uitging. Dat was vreemd, maar ik snap dat hij een plek zocht waar hij weer jong kan zijn.

Papa en ik lijken op elkaar. We zijn allebei introverte extraverten. We zijn allebei aanwezig, leggen makkelijk contact en spreken makkelijk voor een groep. Tegelijk zie ik dat hij ook verlegen is, al weet ik niet of hij dat van zichzelf zou zeggen. Ik ben zeker verlegen.

Dat ik zoveel energie heb, is een gift van mijn vader. Mijn moeder is intelligent en kritisch, bij haar ligt de lat hoog. Daar ben ik haar dankbaar voor, want van haar heb ik leren doorzetten.

Rond 2019 realiseerde ik me dat we echt aan de rand van de afgrond staan. Ik wilde in mijn werk iets doen wat zou helpen om de klimaatcrisis op te lossen. Daarom heb ik met drie anderen een bedrijf opgericht waarmee particulieren kunnen investeren in klimaattechnologie.

Ik vind het bijzonder dat papa zo bij mijn ideaal betrokken is. Hij vraagt zich vaak af wat hij zelf kan bijdragen. Ik geloof dat je maximale impact kan hebben door anderen te beïnvloeden. Hij besloot het klimaat aan de orde te stellen op de Groote Industrieele Club. Het is geweldig om in het hol van de leeuw een dialoog te faciliteren.

Papa heeft het groots aangepakt door een driedaagse conferentie te organiseren. Soms is hij te enthousiast. Op de verjaardag van mijn zus riep hij tegen al het bezoek dat ze echt moeten komen. Dan denk ik: effe dimmen pap.”