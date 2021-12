Keely wil haar kinderen rust en zekerheid bieden: ‘Het lukt me beetje bij beetje het verleden af te sluiten’

Na een turbulente tijd kan Keely Cleton haar kinderen rust en zekerheid bieden nu ze een eigen huis hebben. Maar de beschimmelde badkamer baart zorgen en moet grondig opgeknapt. Kosten: 550 euro.

Stroken schimmel ontsieren het plafond. Langs de tegelvoegen kleurt het donkergrijs en er hangt een muffe geur. De armoeiige badkamer van Keely Cleton (29) steekt lelijk af bij de rest van haar nette appartement. “Ik heb alles eigenhandig opgeknapt toen we hier een jaar geleden introkken. Dat was nog een hoop gedoe want we zaten midden in een lockdown en alle winkels waren gesloten.”

Alle beperkingen ten spijt, Cleton was dolblij dat ze na de noodopvang haar vier kinderen eindelijk de ruimte en het plezier van een eigen huis kon bieden. Maar de badkamer was en is een doorn in het oog. Er is een aanhoudend vochtprobleem en van goede ventilatie is geen sprake. De familie hanteert een strikt doucheregime om de schimmelgroei enigszins in toom te houden. “We houden de deur open en mijn kinderen gaan gezamenlijk onder de douche zodat ik de wasbeurten een beetje kan combineren. Leuk is anders, want van privacy is geen sprake. Vroeger gold douchen als een rustmomentje, nu staat het hele feestcomité mee te genieten als mama d’r benen scheert. En als iedereen is geweest, ga ik met handdoeken de tegels af om elk beetje vochtigheid weg te nemen.”

Met het opendeurbeleid valt uiteindelijk wel te leven, zegt Cleton monter. Het zijn de gezondheidsgevolgen voor met name haar jongste kinderen die haar grote zorgen baren. Haar driejarige dochtertje is astmatisch en was in november een week geveld door een longontsteking. “Ik weet zeker dat haar klachten zijn verergerd door die badkamer en dat ze aan de antibiotica moest is ook een gevolg van de schimmel.”

Ook haar jongste (1) moet inmiddels een puffer gebruiken. “Schimmel is gewoon een bacterie, de huisarts heeft het me uitgelegd. Als je al een jaar daarmee een strijd moet leveren, is het niet gek dat het uiteindelijk op je lijf slaat.”

Op de woningbouwvereniging wil ze niet meer wachten. “Die zien het niet als urgent. Ze komen eens in de zoveel tijd de boel witten, maar het probleem daadwerkelijk oplossen: ho maar. Er is geen goede ventilatie mogelijk dus de schimmel zal altijd terugkomen.”

Haar huidige partner is loodgieter en een vriend van hem tegelzetter. De mannen hebben aangeboden de badkamer grondig op te knappen, maar voor de benodigde materialen is geen geld.

Cleton zit in de schuldsanering en moet van 80 euro per week rondkomen. Dat is pittig, met vier opgroeiende kinderen. “Een uitdaging, op z’n zachtst gezegd. Die schulden heeft mijn ex opgebouwd, maar ik moet ze aflossen. Dat maakt dit traject er ook niet makkelijker op.”

Aan de tienjarige relatie met de vader van haar oudste drie kwam enkele jaren geleden acuut een eind toen hij haar en hun kinderen op straat zette. “Hij had een ander en die trok bij hem in. Ik was plotseling een alleenstaande moeder met drie kinderen zonder dak boven mijn hoofd.”

In dezelfde tijd werd haar dochtertje ernstig ziek, ze bleek allergisch voor koemelk. Onderwijl bivakkeerde het viertal dan weer bij haar moeder, dan weer bij vrienden. Ze leefden uit rugtassen en Cleton sjouwde heel wat af met het kinderbedje. Uiteindelijk kwamen ze in de noodopvang terecht en met hulp van HVO-Querido kregen ze hun huidige woning toegewezen.

Het contact met haar ex verliep slecht, inmiddels is er helemaal geen contact meer. “Ik heb het nodige met hem meegemaakt, er zijn vervelende dingen gebeurd. Hij begon ons ook de stalken dus we staan hier anoniem ingeschreven.” (zie kader) Met haar nieuwe partner heeft Cleton een zoontje, maar hij is ook als een vader voor haar oudere kroost. “We zijn een groot, gelukkig samengesteld gezin.”

Nu er meer stabiliteit is, vindt Cleton langzaamaan rust in haar dagelijks leven. De buurt vindt ze geweldig, de kinderen kunnen lopend naar school, ze doet vrijwilligerswerk in het buurthuis en heeft inmiddels een fijne groep mensen om zich heen verzameld.

“Het lukt me beetje bij beetje het verleden af te sluiten door hier mijn draai te vinden. Als mijn jongste volgend jaar ook drie dagen naar de voorschool gaat, kan ik langzaam weer beginnen met mijn studie op te pakken. Ik wil in de uitvaartbranche gaan werken. Het verzorgen van en helpen bij het opbaren van overledenen vind ik mooi en dankbaar werk.”

Verzoek tot geheimhouding Mensen die in een blijf-van-mijn-lijfhuis wonen na huiselijk geweld, kunnen een verzoek tot het niet verstrekken van persoonsgegevens bij de gemeente indienen. Als geheimhouding van de persoonsgegevens wordt toegekend, is het voor maatschappelijke instellingen onmogelijk de persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen. De gemeente blijft persoonlijke informatie in alle gevallen wel delen met overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.