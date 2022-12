Kedengkedeng Fry January in met de vlammetjes van Coja Snacks

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Ach, oud en nieuw. Een moment van bezinning en voornemens, een moment waarop Dry January weer trending zal zijn in menige vriendengroep. Wie mij een beetje kent, weet juist dat januari voor mij eerder Fry January is. En omdat dit een feestelijk nummer is, wil ik graag knallend het nieuwe jaar, dat wil zeggen, Fry January in – want het is maar één keer in het jaar januari.

Ik stel u graag voor aan Coja Snacks, een snackbar in Oud-Zuid met misschien wel het meest fascinerende interieur van onze hoofdstad. Alsof je in een treincoupé zit! En geef toe, niets is lekkerder dan snacken in de trein. En bij Coja Snacks hoef je je uiteraard niet te schamen voor de frituurgeur – het is voor iedereen een walm van geluk en goede voornemens.

Knallend het nieuwe jaar in, daar waren we gebleven, dat kan uiteraard alleen met een portie vlammetjes. Stel: het is 1 januari – Fry January dus –, u heeft veel te veel goedkope ‘champagne’ gedronken en hebt last van een ongelooflijke kater. Dan is het verstandig om uw lichaam even te kietelen. Mentaal bent u het nieuwe jaar al ingegaan, maar uw maag is er nog niet helemaal bij. Bestel dan hier wat heerlijke vlammetjes, die zo pittig zijn dat er intern nog wat vuurwerk afgestoken wordt. Maar geloof me, daarna voelt u zich weer mens en kunt u 2023 helemaal aan.

Coja Snacks

Marathonweg 25

ma-zo 11.00-01.00 uur

Beeld eke Bosman