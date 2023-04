Katinka Polderman heeft een viral-formule te pakken met haar beslisbomen: ‘De kern is dat ik de hele dag gelijk wil krijgen’

Cabaretier, muzikant, schrijver en tekenaar Katinka Polderman (41) heeft een viral-formule te pakken met haar beslisbomen over alledaagse dilemma’s. Ze begon de diagrammen te tekenen in lockdown, nu is er een boek vol. ‘Als ik van mensen hoor: dat heb ik ook, voel ik me minder alleen in mijn tekortkomingen.’

Katinka Polderman heeft een grote werkzolder voor zichzelf in haar nieuwe huis in een buitenwijk van Den Bosch, waar ze woont met haar vriend, hun twee kinderen en een poes. Het was een wens van haar, zo’n plek om rustig te kunnen schrijven, gitaar te spelen en alle cabaretboeken kwijt te kunnen die ze sinds haar ­veertiende verzamelt.

Polderman komt nu zelf ook met een boek, Beslisbos, geschreven op die werkzolder. Het is een bundel van haar ‘beslisbomen,’ onder andere voor de Volkskrant getekende flowcharts, cirkeldiagrammen en andere schematische voorstellingen waarmee ze ingewikkelde dingen eenvoudiger maakt en eenvoudige dingen ingewikkelder.

Dat kan gaan over een dagje naar het strand, uitstelgedrag, de energierekening, schuldgevoel, huiveringwekkende smalltalk, kleuters (en andere mensen die zichzelf chronisch overschatten), ­frikandellenschaarste of ‘lekker de hele avond met een boek op de bank’ en dan uren appen en op Insta kijken zodat je niet eindigt op bladzijde honderdvijftig, maar op bladzijde zes. Kortom: over een gewoon leven in Nederland.

Eind mei begint Polderman aan een tour van masterclasses ‘beslisbomen maken,’ die ze aftrapt in De Kleine Komedie. Daar hangt al een grote beslisboom van haar naast de bar in de foyer: ‘Wat gaan we drinken?’ (Ben je in een poëtische bui? / Oui / Jij natuurlijk / Ja nee ik bedoelde oui van ja weet je wel / o zo / bestel rode wijn!) Het is Poldermans eerste theatertour sinds het begin van de pandemie.

Meer dan de helft van de masterclasses is al uitverkocht. Had je dat verwacht?

“Het verbaast me wel een beetje dat zoveel mensen kennelijk zitten te wachten op zoiets sulligs als een powerpoint­presentatie met een iPad. Het is heel anders dan een voorstelling met een gitaar en liedjes, zoals het theaterpubliek van mij gewend is. Ik ben benieuwd hoe het zal vallen. Het is in elk geval ontzettend leuk om te doen. Swipen, grapjes maken over beeld dat er al staat – als ik een kwartier voor aanvang iets bedenk, kan ik het nog veranderen in de presentatie. Ik hoef geen teksten uit mijn hoofd te leren. Eigenlijk een heel vrije vorm terwijl het lijkt alsof ik juist beperkt ben.”

Ze staat op van de keukentafel om de poes naar buiten te laten, die al een tijdje staat te drentelen voor de deur. Nu hij naar buiten kan, gaat hij toch maar niet. Polderman gaat weer zitten. “Dat doet hij altijd. Hij is besluiteloos.”

In het begin van haar carrière, die in 2005 jubelend begon met de winst van zowel de publieks- als de juryprijs van het Leids Cabaret Festival, had ze een hond, Busje. Die had minder last van besluiteloosheid. Ze nam hem altijd mee het toneel op. Daar lag hij de hele voorstelling braaf in de gitaarkoffer en hij wist precies dat hij er bij de toegift uit moest. Busje is er al heel lang niet meer, zegt Polderman. “Hij zit nog steeds in een blikje in de opslag. Ik moet hem nog een keer uitstrooien. Waar weet ik niet. Na de dood van zo’n beestje wil je dat niet meteen doen. Als hij langer dood is, wordt het steeds minder belangrijk.”

Beeld Jouk Oosterhof

Daar kun je misschien een beslisboom over maken.

“Waar zal ik mijn hond uitstrooien. Ja, dat is iets voor een beslisboom.”

Gebeurt het vaak nu, dat mensen ongevraagd tegen je zeggen: weet je waar je eens een beslisboom over moet maken?

“Redelijk vaak, ja. Dat vind ik niet erg. Ik moest voor het boek veel nieuwe bomen maken die nog niet in de krant hebben gestaan, dus een goed idee uit een andere hoek is weleens welkom. Iedereen heeft toch weer andere beslommeringen. Tegelijkertijd is herkenbaarheid fijn in mijn beroep. Zoals die boom over lekker willen lezen, maar dan drie uur appen, of dat je eindeloos met je vakantiekoffer bezig bent en de helft ongedragen mee teruggaat omdat je eigenlijk alleen een regenjas nodig bleek te hebben – die je niet had ingepakt. Ik denk altijd de enige te zijn die zo ongedisciplineerd en chaotisch is. Tot ik er iets over maak en van alle kanten hoor: dat heb ik ook, dat heb ik ook. Dan voel ik me minder alleen in mijn tekort­komingen.”

En doordat je iets kan doen met die tekortkomingen waar je ook nog je brood leuk mee verdient, is het ook meteen geen tekortkoming meer.

“Haha, ja, het heeft altijd zin. Grappig genoeg kwam ik per ongeluk op de beslisbomen. Eind januari 2020 deed ik mijn laatste voorstelling. Een paar weken later gingen de theaters op slot. Mijn tour was klaar en mijn zwangerschapsverlof begonnen. Het kwam perfect uit voor mij, want ik had ingecalculeerd dat ik een jaar vrij had. Door corona dacht ik: o, laat ik het jaar ook maar gebruiken om te bedenken wat ik buiten het theater kan doen, want dit zou weleens eventjes kunnen gaan duren. De aanleiding voor de eerste boom was een reclamefilmpje voor bitcoins met Won Yip, de succesvolle horecaondernemer. De reclame kwam nogal vaak langs, iedereen werd er knorrig van. Toen heb ik een beslisboom gemaakt voor op Twitter: ‘Is het Won Yip?’ Die ging nogal rond. Daarna nog eentje: ‘Gaat Soldaat van Oranje – De Musical nog door?’ Heel Nederland lag namelijk plat, behalve Soldaat van Oranje. Ging ook als een lopend vuurtje. Nu maak ik ze al twee jaar. Het is een vorm die erg bij me past.”

In welke zin?

“Net als een liedje heeft een beslisboom een duidelijke, sterke vorm, waarbij je een probleem in deeltjes ophakt. En net als bij liedjes moet je problemen blijven opzoeken, want als je het meteen oplost, ja, dan heb je één couplet. En geen liedje. Je moet het jezelf dus de hele tijd moeilijk maken om het einde zo lang mogelijk uit te stellen, maar ook weer niet zo lang dat het saai wordt, of vervelend. Zo werken die beslisbomen ook.”

En net als in je liedjes kun je van het ene uiterste naar het andere: schattig beginnen en dat richting het einde ruw verstoren.

“Daar ben ik in een boom nog vrijer in.”

Zoals in een van mijn favorieten: ‘Moet u uw fakkel meenemen?’

“Bijvoorbeeld, ja. Daar kan iemand een tuinkabouter blijken te zijn van de divisie kruiwagentjes of de afdeling visserij: ‘Ja, dan mag u dus niet met een fakkel gaan rondlopen hè. Pak maar gewoon uw ­hen­geltje of kruiwagentje en ga aan het werk.’ Of je kunt hierheen: ‘Wilt u een politicus op een gemoedelijke manier verwel­komen?’ / Nee / ‘Op een nare, intimiderende manier?’ / Ja / ‘Wilt u uzelf aan de wereld laten zien als een pathetische ­halvegare?’ / Ja / ‘De hens in die toorts en gaan!’ Met andere woorden: je kunt conflicten creëren, situaties uit de hand laten lopen en dialogen aangaan met de lezer van de boom, waardoor het veel meer wordt dan een schema.”

Katinka Polderman groeide op in ’s-Heer Abtskerke, een Zeeuws dorp met zo’n vijfhonderd inwoners op het schier­eiland Zuid-Beveland, een van de oudste polderlandschappen van Nederland. Als Polderman uit het raam keek zag ze akkers, weides, dijken en de provinciale weg naar Nisse, een dorp met honderdnogwat ­in­woners meer. Haar vader reed voor de kost op een tankwagen die benzine bracht naar tankstations en boerderijen. Haar moeder werkte in het onderwijs met kinderen die leerproblemen ­hadden.

Wat wilde jij worden toen je klein was?

“Toen ik leerde rijmen wilde ik dichter worden, toen ik leerde schrijven wilde ik schrijver worden en toen we met de klas toneelstukjes deden wilde ik actrice ­worden. In het cabaret komt dat allemaal samen, dat zal geen toeval zijn. Op mijn veertiende schreef ik ironische liefdesliederen voor leraren en zo, die ik begeleidde op mijn elektrische gitaar. Ik was ervan overtuigd dat het Nederlandstalige punk was. Tot ik Jeroen van Merwijk hoorde zingen en spelen op zijn elektrische gitaar. Toen wist ik: wat ik maak, is cabaret.”

Beeld Jouk Oosterhof

Dat je daarin zo succesvol bent geworden, is dat mede dankzij of ondanks je jeugd in dat kleine dorp?

“Nou, het was dus echt heel klein bij ons. Ik zat met achttien kinderen op school, verdeeld over twee lokalen. Eén ander meisje en ik zaten samen in groep 1 en 2. Toen ik naar groep 3 ging, kwam er een nieuwbouwwijk bij in het dorp. Waren wij ineens de grootste klas, met z’n vijven. Dat gegeven zal effect hebben op wie ik ben geworden. Groei je op in een stad als Amsterdam, waar honderden scholen zijn met allemaal drie groepen 3, drie groepen 4 enzovoort, dan is er altijd wat te kiezen, of het nu gaat om met wie je wil spelen of wat je wil doen. Misschien leer je dan sneller wat in je straatje past. Ik had het te doen met wat er was, en dat was weinig. Het voordeel is dat je dan zelf iets moet verzinnen om je mee te vermaken.”

Hoe was het thuis?

“Gezellig. Leuke ouders met een goed huwelijk, een jonger broertje met wie ik kon opschieten. Met terugwerkende kracht ben ik het opgroeien op het platteland ook wel gaan waarderen. Het weidse uitzicht, bewustwording van de seizoenen, duidelijk zien wat voor weer het is. Ik denk dat het goed is voor een mens om in contact te staan met het ritme van de natuur. Haha, dat klinkt echt heel kut. Toch is het wel zo. Maar goed, voor een kind met culturele interesses en een kunstzinnige aanleg is zo’n dorp natuurlijk niet de meest opwekkende omgeving. Wij konden een dorp verderop naar jazzballet. Dat was het. Ik had natuurlijk meer gehad aan een grote bibliotheek in een mooi gebouw. Bij ons kwam de bibliobus elke week voor de school: een soort SRV-wagen, maar dan met boeken in plaats van ontbijtgranen.”

Wat leende je daar?

“Zoveel mogelijk. Achterin stonden de boeken voor volwassenen. Ik weet nog dat ik J.C. Bloem uit de kast pakte. Dat vond ik zo’n vrolijke naam. Ik sloeg het open en las: Denkend aan de dood kan ik niet slapen / En niet slapend denk ik aan de dood. Ik vond het fantastisch, maar ik mocht het boek niet lenen van de mevrouw van de bibliobus want het was voor grote mensen. Ik las dat gedicht dan maar elke keer dat ik in de bus kwam.”

Ging je je later afzetten?

“Best wel, ja. Vorige week presenteerde ik op mijn oude middelbare school een pubquiz voor de leraren. Daar hoorde ik toch verhalen over mezelf. Ik was heel lief, blijkbaar, en óók strontvervelend. Dus een inzamelingsactie organiseren om een cadeautje te kopen voor de jarige geschiedenisleraar – een toeter voor aan zijn stoel die hij kon gebruiken als wij niet stil waren – maar ook: niet luisteren, altijd vooraan staan bij kutgeintjes en volwassenen zien als vijanden: wat een lul, altijd veel huiswerk. Wat een trut, altijd dezelfde stomme trui aan. Op die reünie besefte ik hoe leuk mijn oude leerkrachten eigenlijk waren, wat een feest het was dat ik tussen zulke lieve, eigenzinnige mensen mocht verkeren die het beste met me voorhadden en die me kennis hebben gegeven.”

Lijkt je leven nu op het gezinsleven dat je kent?

“Op het oog net zo traditioneel: man, vrouw, twee kinderen. Alleen is het bij ons veel rommeliger. Mijn ouders wonen nog steeds in het huis dat ze kochten na hun trouwen: dit is onze plek, twee kindjes erbij, niks meer aan doen. Mijn vader werkte vijf dagen in de week, mijn moeder parttime. Als hij thuiskwam, had zij gekookt. Zo ging het eigenlijk altijd. Wij hebben minder ritme. Straks ga ik touren, ben ik laat thuis, slaap ik uit. Nu ben jij er, neemt mijn man de jongste mee naar de Efteling. De Efteling, op een dinsdag­ochtend! Wij gingen vroeger niet eens in het weekend naar de grote speeltuin in ’s-Gravenpolder. Dat was iets voor in de zomervakantie. Maar ik verlang wel vaak naar de rust van zo’n ritme, hoor. Dat meen ik. Op die reünie sprak ik leerkrachten die al veertig jaar op mijn oude school werken. Daar hoor je binnen mijn generatie je neus voor op te halen, maar mij lijkt het lekker om te kunnen besluiten: hier hoor ik, dit is mijn leven, af. Wij blijven zo tobben met die opties altijd.”

Een tekortkoming waar jij dan weer iets mee doet, want je steekt je werkende moederschap niet onder stoelen of banken. Beslisbos heeft een hoofdstuk ‘Kinderen’ en in je laatste voorstellingen ging het er ook wel over.

“En toch vind ik het moederschap superingewikkeld in de kunst. Toen ik mijn eerste kind kreeg, besloot ik op voorhand niet zo iemand te worden die een voorstelling maakt over haar schattige baby en het even heerlijke als uitputtende leven dat daarbij hoort. Niet dat ik het snel zou doen, in die clichés vervallen, maar ik was er toch beducht op. Terwijl je het moederschap niet kunt ontkennen, ook niet als kunstenaar. Het is nogal wat om een mens op de wereld te zetten, waarna jouw universum ineens om een ander draait. Net doen alsof dat nieuwe, gigantische deel van je leven niet bestaat en lalala, ik ben nog steeds dezelfde cabaretier en schrijver, dat slaat nergens op.”

Een paar recensies over je laatste voorstellingen waren best scherp oordelend op dat punt, alsof jij in de val van de mama-cabaretière was getrapt.

“Terwijl ze volgens mij niet eens voor de helft over moederschap gingen. Ja, het blijft zo’n kloteding. Vrouwenonderwerpen, daar heb je het al, worden vaak af­gedaan als huiselijk geneuzel. En daarbinnen geldt ook nog een dubbele moraal. Als een man een boek schrijft of een voorstelling maakt over hetzelfde huiselijke geneuzel – dat ie naar de brievenbus loopt en in de supermarkt niet kan kiezen uit alle yoghurttypes – is het magistraal dat hij in zo’n kleine wereld nog zo’n rijk gevoelsleven tentoon weet te spreiden. Zo origineel. Doet een vrouw zoiets, dan is het meteen: tuttut, er is een grotere wereld hè, probeer je daar eens wat meer op te richten. Ik vind het zo vermoeiend dat je altijd iets bent, én vrouw. Een man is gewoon dat iets. Cabaretier. Arts. Lijsttrekker. Een vrouw is cabaretier, én vrouw.”

Ze grinnikt. “En dan nu ook nog moeder, daar hoef je natuurlijk helemaal niets meer van te verwachten.”

Hoe ga jij in je bomen om met genderidentiteitskwesties?

“Ik doe redelijk vaak aan m/v/x of hem/haar/hen, maar het moet niet te veel af­leiden. Als ik het in elk vakje van een beslisboom doe, lijkt het daarover te gaan, en het leest niet lekker door. Ik maak me er niet te druk over. Het is goed om je bewust te zijn dat er vele smaken zijn. Dat spreekt voor zich. Nu zitten we nog een beetje in de uitersten daarvan en krijg je dingen als ‘mensen met een baarmoeder’. Uiteindelijk zullen we wel ergens uitkomen waar het niet meer zo ostentatief is. En met iets minder woorden, hoop ik als schrijver.”

In de beslisboom ‘Is het een clitoris of een boze ouder?’ kun je via het blokje ‘Voelt het zich thuis in een wat zure omgeving in de buurt van de onderbuik?’ uitkomen bij ‘Hoera! Het is een clitoris! Geef hem maar een aai over z’n bolletje!’ Er kwamen veel boze reacties op, onder andere van mensen die riepen: het is háár bolletje!

“Raar, toch? Alsof ik daar niet over zou nadenken. Ik maak die boom, kom bij dat blokje, bedenk dat het eigenlijk ‘haar bolletje’ moet zijn en besluit vervolgens dat ‘z’n bolletje’ veel beeldender is, want dan zie je een klein jongetje voor je. Dat is een leuke grap. En volgens mij doen we niet meer echt aan mannelijk of vrouwelijk in de taal – tenminste, niet meer zo strikt. Maar nee, iemand heeft ergens online wat onzin opgepikt en hup: wawawa, je hebt een fout gemaakt! Meteen zo boos en wantrouwig. In plaats van: hoi, leuke boom, er zit vast veel werk in, ik vroeg me af, z’n bolletje, is dat een keuze?”

Beeld Jouk Oosterhof

Kun je goed tegen boze reacties?

“Ik vind het vaak zo dom. Nu ook weer een gast op mijn Instagram. Hij was het niet eens met een vakje in een boom en ging andere mensen lastigvallen die de boom wel leuk vonden. Na een tijdje sprak ik hem aan: joh, hou eens op, het is niet leuk, dit is mijn Instagram, het moet ­vrolijk zijn. Schreef hij terug: ‘Lastig hè, omgaan met andermans mening?’ Dat je denkt: gast, ik ken je niet, wat zou jouw mening mij kunnen schelen? Ik snap niet dat mensen zo stellig kunnen geloven dat hun mening zonder enige context of basis in kennis zoveel waard is. Laatst had ik een boom met als vraag ‘Is het wetenschap of een gevoel?’ Je kon uitkomen bij een blokje waarin stond: ‘U heeft geen mening, u heeft een soundbite.’ Dat is het meestal. Maar ik vraag me wel vaak af wat er in zo’n hoofd allemaal voorafgaat aan een boze soundbite. Woede is natuurlijk een emotie waar iets anders aan ten grondslag ligt. Machteloosheid, jaloezie, onvrede, onbegrip. Dat boeit me dan wel weer.”

Uit welke bron komt jouw werk voort?

“Uit de wens gelijk te willen hebben.”

Dat weet je dan goed te verpakken.

“Natuurlijk. Ik maakt het gerechtje lekker. Dat is de bedoeling van mijn werk, in beslisbomen niet anders dan in een cabaretvoorstelling. Ik maak het zo lekker dat mensen erom lachen en een paar seconden later denken: o, nu lach ik eigenlijk om mezelf of om mijn gewoontes. Maar de kern van mijn werk is dat ik de hele dag gelijk wil krijgen.”

Over een mening.

“Nee nee, dan is het een feit, ik heb gewoon gelijk. Laten we daar nou niet over in discussie gaan. Maar serieus, ik denk dat ik wel meer gelijk heb dan bijvoorbeeld iemand die na het scannen van wat spookberichten op Facebook ageert tegen de Week van de Lentekriebels. Ik ben beter geïnformeerd, dus ik heb meer gelijk. Dan is het geen mening meer. Ook geen wetenschap, maar ergens daartussenin.”

“Even over die Week van de Lentekriebels. Dat überhaupt iemand denkt dat een onderwijsinstelling of de Rutgers Stichting zou besluiten, in zo’n vergadering met melk en kadetten, scholen verplicht te stellen hun kleuters te informeren over anale seks. Je bent toch volledig losgezongen als je bereid bent dat te geloven en om ook nog eens hard op je trommeltje te slaan? Er is toch een moment dat je ademhaalt en denkt: wat hier staat, kan simpelweg niet waar zijn, ik ga eens rustig kijken op de site van de Rutgers Stichting in plaats van op die van Monique Smit.”

Heb je daar niet een boom over gemaakt?

“Zeker: ‘Moet ik toestemming vragen aan Monique Smit?’ Yvonne Coldeweijer schreef vervolgens op haar Insta dat het kinderachtig was van mij, wat echt super was, want daardoor kwamen zoveel meer mensen naar die boom om te lezen dat ik gelijk had.”

Handig, want je boek komt bijna uit.

“Dat kwam zeker goed uit, ja. Maar ik zou het er nooit om doen, iets provocerends roepen om de aandacht te krijgen, zoals zoveel mensen nu keihard proberen. Ik zou dat niet kunnen. Dan wil ik toch te graag slim en aardig gevonden worden. Haha. ‘Katinka Polderman: Ik wil graag slim en aardig gevonden worden.’ Fijne kop voor jullie.”

Jij zal toch ook weleens een rol spelen?

“Niet echt, eigenlijk. Op de theaterschool krijg je natuurlijke bepaalde theatrale vaardigheden aangeleerd die ik automatisch inzet zodra ik op het toneel in het licht sta. Daar vergroot ik dingen van mezelf – eigenschappen, gebeurtenissen. Toch kijk je dan nog steeds naar mij, naar wie ik werkelijk ben. Hoe ik hier met jou zit te praten, is niet heel anders dan hoe ik in mijn eentje beslisbomen zit te maken op zolder of met mijn kinderen bezig ben.”