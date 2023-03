Kasper (4) overleed aan een tumor, zijn vader gaat hardlopen om geld op te halen

Jeroen van Veen (41) loopt vanaf vrijdag een jaar lang elke dag hard voor het Prinses Máxima Centrum, waar zijn zoon (4) werd behandeld. ‘Ik wil de kinderen en ouders die daar nu zijn, laten zien dat minstens één iemand elke dag aan ze denkt.’

Kasper overleed een jaar geleden aan een hersentumor. Hoe gaat het nu met uw gezin?

“In het begin voelden we naast verdriet ook een soort rust. We hadden jarenlang met het zwaard van Damocles boven ons hoofd geleefd. We wilden alles goed doen, voor Kasper. Inmiddels voel ik dat we het goede hebben gedaan. Maar het verlies is er nog elke dag. We zien Kasper in van alles en nog wat. Bijvoorbeeld als ik zijn favoriete broodbeleg, pindakaas met hagelslag, smeer voor de andere kinderen. Of als Doris (4) zijn kleding aanheeft. Dan roept ze trots: ‘Kijk, dezelfde laarzen als Kasper!’”

Waarom wilt u iets doen voor het Prinses Máxima Centrum?

“De mensen daar zijn een belangrijke sleutel geweest in het feit dat Kasper überhaupt 4,5 jaar is geworden. En op een zo goed mogelijke manier. Daarnaast wil ik de kinderen en ouders die daar nu zijn, laten zien dat minstens één iemand elke dag aan ze denkt.”

U kiest daarvoor niet de makkelijkste weg.

“Haha, nee, maar hardlopen heeft me er de laatste jaren doorheen geholpen. Dan had ik een momentje voor mezelf, en kon ik mijn gevoel niet meer tegenhouden. Vanaf vrijdag ren ik elke dag zo’n 10 kilometer. Iedereen kan me daarbij sponsoren. Als bedrijven 100 euro of meer doneren, ren ik naar ze toe om de donatie op te halen.”

Kijkt u ergens tegenop?

“Ik hoop dat ik niet geblesseerd raak. Toen het laatst sneeuwde en hagelde, dacht ik wel: dat wordt nog wat! Maar ik probeer letterlijk en figuurlijk tussen de wolken de zonnestralen te vinden. Dat kon Kasper als geen ander.”

Jeroen van Veen schreef het boek Kasper – Achtbaan op losse schroeven. Wilt u hem sponsoren? Dat kan via Maximaal in actie.