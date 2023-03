Karlijn & Marijn: ‘Sommige kinderen vinden het kinderachtig dat mama mij nog steeds voorleest’

De afgelopen maanden bezochten Karlijn Cohen (46) en dochter Marijn van der Meer (11) twaalf verschillende middelbare scholen. De voorkeur gaat naar het Ivko. ‘De leerlingen zien er allemaal verschillend uit.’

Karlijn Cohen (46)

“We hebben de afgelopen maanden veel middelbare scholen bezocht. Aan het eind van groep 8 maakt elke leerling een lijst met twaalf middelbare scholen waarop je aangeeft naar welke school je het liefst wilt. Volgende week donderdag krijgt Marijntje de uitslag van de loting.

De Ivko, een kunstvakschool, is Marijns favoriet. Die school past bij haar, ze danst graag en zit op streetdance. Ik groeide op in Rotterdam en was zelf ook benieuwd naar Amsterdamse scholen. Ik heb speciaal op de bibliotheken gelet. In het Nicolaas Lyceum hadden ze een prachtige bibliotheek met veel goeie boeken. Sommige scholen hebben een mediatheek, waar het boek nauwelijks aanwezig is.

Marijn is eraan toe om een nieuwe stap te zetten. Alleen het vreselijk drukke verkeer in de stad baart me zorgen. Een beginnend puberbrein kan nog wel eens afgeleid zijn. Ik houd mijn hart vast.

Marijntje leest graag. Als kind was ik beslist geen boekenwurm, ik was zelfs een beetje bang voor dikke boeken. Tijdens het voorlezen van Marijntje en haar zus Stine ontdekte ik hoeveel prachtige prentenboeken er bestaan, Nederlandse illustratoren zijn zo goed, hun boeken zijn echt kunstwerken. Omdat ik vaak boeken voor ze kocht, en de kinderboekwinkel in De Pijp zo leuk vond, ben ik min of meer vanzelf in de winkel gerold.

Ik lees Marijntje nog elke avond voor. Deels omdat ik het gezellig vind en deels voor mijn werk. Tijdens het voorlezen worden we samen in een verhaal gezogen en soms spreken we over dingen die in het boek aan de orde komen.

Boeken voeren een strijd tegen beeldschermen, ook bij ons thuis. Marijn heeft sinds kort een telefoon en ik merk hoe die trekt. Als ik even niet oplet, zit Marijn op haar telefoon en is Stine in mijn iPad verdwenen.

Bij je eerste kind is alles nieuw, je denkt na over wat je belangrijk vindt in de opvoeding. De oudste heeft het geluk dat zij dat allemaal meemaakt. Marijntje is het oudste kind, dat was ik ook. Ik was verlegen, zij niet. Ze is bescheiden, maar als het nodig is, kan ze van zich afbijten.

Marijntje speelt piano en ze wil op zangles. Als kind heb ik viool gespeeld. Toen ik zwanger was van Marijntje heb ik dat weer opgepakt. Jurgen speelt piano en Stine heeft vioolles. Soms organiseren we een huisconcert. Ik vind het fijn dat muziek een rol speelt in ons gezin.

Stine en ik zijn vroege vogels, wij staan al om zeven uur naast ons bed. Jurgen en Marijntje kunnen goed uitslapen, die moet ik vaak wakker maken.”

Marijn van der Meer (11)

“Sommige kinderen vinden het kinderachtig dat mama mij nog steeds voorleest. Ik totaal niet. Als we samen in bed liggen, vind ik het fijn om naar haar stem te luisteren. Brief voor de Koning van Tonke Dragt is het mooiste boek dat ze ooit voorlas. Het is best een serieus boek, maar het staat vol mooie avonturen en het is spannend.

Ik houd erg van lezen, dat je helemaal opgaat in een verhaal en niet merkt wat er om je heen gebeurt. Zelf lees ik graag de jeugdthrillers van Mel Wallis de Vries.

Ik wil modeontwerpster worden of zangeres, en als dat niet lukt actrice. Het lijkt me leuk iets eigens te ontwikkelen, maar het is moeilijk om iets te maken dat echt uniek is.

Ik zit nog op pianoles, maar ik hoop dat ik snel zangles krijg. Ik heb me ingeschreven voor de Ivko, een creatieve middelbare school. Voor je naar die school mag, moet je een intake doen. Bij die toelating moest ik werk laten zien. Ik was heel zenuwachtig, vooral toen ik zag dat de andere kinderen zulke mooie dingen bij zich hadden. Ik had een zelfportret van klei gemaakt en dat beschilderd. Daarnaast liet ik filmpjes zien van streetdance. Gelukkig ben ik geslaagd.

Het is lastig te zeggen wat ik zo aantrekkelijk vind aan de Ivko. Er is veel aandacht voor creatieve vakken, je kunt een eigen bandje beginnen, er hangt een fijne sfeer en de leerlingen zien er allemaal verschillend uit. Mama en ik waren ook op scholen waar iedereen ongeveer dezelfde kleren draagt.

Mijn moeder is creatief, ze kan goed knutselen. Mijn vader is serieus, maar hij kan heel grappig zijn. Mama is iets strenger. Papa en ik houden allebei van lezen en we zijn allebei weleens lui.

Van mijn klas was ik één van de laatsten die een telefoon kreeg. Ik ben er blij mee, behalve met die Whatsappgroepen. Als ik een tijdje niet kijk, staan er soms meer dan 99 berichten in, alleen al van mijn klas. Die wil ik dan meteen lezen, dat snappen papa en mama niet.

Sommige mensen noemen me Marijntje, andere Marijn. Mij maakt het niet uit, alleen klinkt Marijn iets ouder.

Ik heb er zin in om naar een nieuwe school te gaan, andere mensen te ontmoeten en nieuwe vakken te krijgen. Het is stom dat je huiswerk krijgt, maar dat hoort erbij. Ik weet dat mama het eng vindt als ik alleen door de stad fiets. Dat snap ik. Maar ik heb vertrouwen in mezelf. Ik kan het.”