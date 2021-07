Karasu Japanese Knives: een vleugje Kill Bill in Amsterdam

Beeld Nina Schollaardt

Wie een trappetje afdaalt, komt terecht in een ondergrondse ruimte vol exclusieve Japanse messen. Daarbinnen staat een man die alles van deze messen afweet. Het doet een beetje aan als een scène uit Kill Bill, maar dit is gewoon in de Wetering­straat, waar Onno de Weerd (26) alles weet over het Japanse mes.

Deze messen zorgen, door de eeuwenlange ervaring van Japanners, voor een betere snij-ervaring dan de meeste westerse messen. De Weerd verkoopt verschillende soorten: messen met één specifieke taak, maar ook exemplaren voor algemener gebruik, zoals de gyoto.

De Weerd, voormalig horecachef, was altijd al geïnteresseerd in Japanse messen en het slijpen van messen. Zijn messencollectie groeide, en langzamerhand begon hij ook het snijgerei van collega’s te slijpen.

Hij liep ertegenaan dat het in Nederland lastig is voor een normale prijs aan Japanse messen te komen en kwam op een gegeven moment terecht bij Japanse leverancier Hitohira. Toen De Weerd aangaf interesse te hebben in het verkopen van zijn messen, moest hij eerst filmpjes opsturen waarin hij messen sleep. De Weerd: “Onderhoud is belangrijk. Hij wilde zien dat ik dat begreep.”

Wie geïnteresseerd is in een Japans mes (vanaf €65, kan oplopen tot €700) of een slijpsteen (vanaf €30), kan via de website een afspraak maken om langs te komen. De Weerd: “Ik wil mensen alle tijd en informatie geven die ze nodig hebben voor het juiste mes.”

Karasu Japanese Knives Weteringstraat 19HS

